«Уникальный человек, великий мастер»: в Москве на 87-м году жизни скончалась Галина Волчек

26 декабря ушла из жизни народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссёр Галина Волчек. Она основала московский театр «Современник» и на протяжении 30 лет была его художественным руководителем. За годы службы в театре Галина Борисовна поставила десятки спектаклей, в их числе «Вишнёвый сад», «Двое на качелях», «Три товарища» и многие другие. Коллеги вспоминают Волчек как человека, повлиявшего на поколения актёров и зрителей.

В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Новость о смерти Галины Волчек прокомментировал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным», — поделился он с RT.

Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования близким Галины Волчек, а также рассказала RT, что была знакома с артисткой с детства: «Я давно знала Галю, ещё девочкой. Я заканчивала 10 класс, а она уже училась во МХАТе. Её папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила в тайне от него».

«Я очень ценила её талант, её режиссёрскую работу. Такие люди, как Галина Волчек, создали целый пласт российской культуры. Это горе целого поколения. Можно только выразить соболезнования её родным. Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь», — отметила Немоляева.

Григорий Заславский, Ректор ГИТИСа, в беседе с RT вспоминает исключительные силу характера и порфессиональное мужество Галины Волчек.

«Она была совершенно выдающимся человеком. Человеком, который дал пример того, как можно быть свободным в несвободном обществе, который показывал, что если бороться за свое видение в искусстве, то добиться можно многого — а может быть, даже и всего... Это пример невероятного творческого и человеческого долголетия и пример мужества в профессии. Мужества при том, что с годами она становилась только красивее и была такой царственной и невероятно аристократичной дамой», — сказал Заславский.

Он также отметил, что Галину Волчек приглашали жить и работать в Америке, однако она осталась верна родине и своему театру.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в разговоре с RT особо подчеркнул значение Галины Волчек в жизни как актёров, так и зрителей: «Это трагедия, это горе, тем более для тех миллионов людей, которые знали её как актрису, для тех сотен тысяч актёров, с которыми она вместе работала, для тех актёров и актрис, которых она воспитывала в театре «Современник», руководителем которого она долгое время была».

Цветы в фойе Московского театра "Современник".

© Илья Питалёв/РИА Новости

«Удивительная женщина»

Галина Борисовна Волчек родилась 19 декабря 1933 года. Её отец был режиссёром и кинооператором, поэтому она росла в творческой среде. В 1955 году будущая артистка стала выпускницей Школы-студии МХАТ.

Вскоре после окончания учёбы Волчек и другие воспитанники МХАТА — в том числе Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша — и их преподаватель Олег Ефремов организовали Студию молодых актёров, которая позже стала театром «Современник».

С начала 1970-х Галина Волчек занимала пост главного режиссёра, а в 1989 году стала художественным руководителем. На сцене «Современника» Волчек поставила 35 спектаклей и сыграла десятки ролей.

Режиссёр театра «Современник» Галина Волчек на репетиции, 1974 год

РИА Новости

Артистка также снималась в кино, однако, поскольку приоритет отдавала театру, играла второстепенные роли. Её можно увидеть в фильмах «Берегись автомобиля», «Осенний Марафон», «Про красную шапочку».

В последнем главную роль играла юная актриса Яна Поплавская. Она поделилась с RT воспоминаниями об этом опыте: «Я была согрета любовью... Это была большая работа, с этого момента уже были очень близкие отношения, потом я пришла после института, после «Щуки», пришла в «Современник».

Кроме того, актриса особо отметила, что Галина Волчек всегда оставалась женственной в мужской театральной среде:

«Она была удивительной женщиной. Театрами руководят, как правило, мужчины... Всегда было принято считать, что это мужская работа, но удивительно, что она оставалась при этом женщиной, которая любила красиво одеваться... Я с таким трепетом отношусь к таким женщинам. Она была на любой работе в любое время суток женщиной».

«Красивая женщина — год от года все более красивая — она зачастую сетовала на чью-то нелюбовь, но это было почти неосознанным кокетством. Волчек любили. Не просто актеры и зрители, но вершители судеб и властители дум, как говорится. В зале «Современника», как на библейской картинке, сходились и мирно сосуществовали люди, при иных обстоятельствах не видевшие друг друга в упор», — вспоминает председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, Волчек отбирала свой ближний круг «не по идеологическим, не по политическим, но исключительно по человеческим качествам», по родству душ.

«Мы разные, но навсегда объединены ею. С Галиной Борисовной было потрясающе интересно. К ней приезжали в театр, домой — на улицу Воровского, на дачу. Советовались. Отогревались в добром, всепонимающем взгляде прекрасных серо-голубых глаз. Делились перипетиями личной жизни. Тщетно уговаривали бросить курить... Наше поколение еще застало её на сцене, и Волчек, безусловно, великолепная характерная актриса, но главное — мы видели её лучшие режиссерские работы. Спектакли, искренние настолько, словно она выворачивала наизнанку собственную душу. Галина Борисовна не боялась признаваться в своих слабостях. Потому что была уникально сильной», — отмечает Ямпольская.

Режиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для русской культуры.

«Я хорошо знал её, у нас были теплые, очень дружеские отношения. Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра», — отметил Шахназаров РИА Новости.

Театральный режиссёр, актриса, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина назвала Волчек уникальным человеком.

«Она так жила, что её все люди вокруг очень уважали. Уважали за её талант, за её верность делу, за её взгляды, за её доброту, за любовь. Потому что в театре невероятно её любили, причём все поколения... При этом, конечно, я представляю, какими надо обладать силами, чтобы этот огромный театр столько лет держать, а она действительно держала на себе всё. Вот, пожалуй, эти сочетания невероятных каких-то качеств, таких мощных, и при этом любви: к людям, к делу — вот эти сочетания для меня удивительны в этом человеке».