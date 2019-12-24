«Крот», кот, «Соловей»: какие события в культурной сфере обсуждались в 2019 году

В 2019 году произошло немало громких событий, затрагивающих сферу культуры. В январе россияне обсуждали кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, в феврале говорили об отстранении Александра Друзя от участия в игре «Что? Где? Когда?», а в апреле комментировали финал шоу «Голос. Дети». Общественный резонанс вызвали госпитализация Бари Алибасова и порча арт-объекта Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Об этих и других событиях уходящего года — в материале RT.

Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Уходящий 2019 год начался со скандала в музейной сфере: 27 января неизвестный вошёл в выставочный зал Третьяковской галереи, снял со стены картину Архипа Куинджи, вынул её из рамы и свободно покинул этаж. Полотно было найдено спустя несколько часов на строящемся объекте в Одинцовском районе.

Нарушителем порядка оказался 31-летний житель Подмосковья Денис Чуприков, уже находящийся под подпиской о невыезде как фигурант уголовного дела, связанного с наркотиками. Чуприков раскаялся в содеянном, а поступок свой объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание. Похитителя приговорили к трём годам колонии.

После произошедшего в музей нагрянули с проверкой. По её итогам был объявлен выговор директору Третьяковки Зельфире Трегуловой. Помимо этого Министерство культуры рекомендовало руководству музея применить дисциплинарные взыскания в отношении некоторых сотрудников.

К слову, вскоре в Третьяковке произошёл другой инцидент: московский художник Артём Гаврилюк-Божко прошёлся по залам музея в полуобнажённом виде, а его коллеги оставили в галерее несколько новых экспонатов. Художник подчеркнул, что таким образом также хотел привлечь внимание общественности — только не к себе, а к проблемам современного искусства.

АГН «Москва»

Отстранение Друзя от «Что? Где? Когда?»

В феврале Первый канал отстранил магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над этими программами из-за взаимных обвинений в подкупе.

Конфликт в публичную плоскость перенёс Бер: он рассказал, что Друзь перед эфиром «Кто хочет стать миллионером?» пытался получить перечень подготовленных для него вопросов. Ожидалось, что взамен знаток поделится с редактором выигрышем. Друзь, в свою очередь, заявил, что инициатором сделки был Бер, а он лишь хотел подыграть собеседнику. Однако Первый канал, по всей видимости, не удовлетворило ни одно из этих объяснений.

Только в сентябре стало известно, что Друзь получил право вернуться в Клуб знатоков. Решению о реабилитации магистра способствовало время — после скандала прошло несколько месяцев — и то, что знаток извинился за свой поступок.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Накрутка голосов на шоу «Голос. Дети»

27 апреля на Первом канале завершился шестой сезон популярного вокального шоу «Голос. Дети». Его победительницей с результатом в 56,5% голосов телезрителей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Впрочем, пользователи интернета усомнились в честности победы Микеллы Абрамовой и предположили, что кто-то накрутил голоса.

Для выяснения обстоятельств произошедшего Первый канал провёл расследование. Опасения телезрителей подтвердились: эксперты выявили факт накрутки и ряд сопутствующих голосованию аномалий. Руководство канала приняло решение аннулировать результаты финала.

На конец мая «Первый» запланировал спецвыпуск шоу, в ходе которого должно было быть названо имя нового победителя. Но зрителей ждал сюрприз: организаторы «Голоса» объявили победителями и наградили призами всех финалистов, включая Абрамову. Дети получили по сертификату номиналом 1 млн руб. каждый и возможность записи сингла.

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Скандалы вокруг Евровидения

В уходящем году Россию на Евровидении представлял Сергей Лазарев. В феврале, когда только стало известно имя конкурсанта, многие выступали против кандидатуры Лазарева: и профессиональным критикам, и обывателям не нравилось, что певец поедет на Евровидение во второй раз. Но артист всё же исполнил на сцене в Тель-Авиве композицию Scream и принёс своей стране третье место.

Впрочем, куда больший резонанс вызвал отказ Киева от участия в конкурсе. Сперва занявшую первое место в национальном отборе украинскую певицу Maruv раскритиковали за общение на русском языке и за то, что она была в России на гастролях. Спустя несколько дней Maruv, а вслед за ней и другие финалисты нацотбора, по ряду причин отказались представлять Украину на Евровидении. Тогда Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) приняла решение: Киев не будет отправлять в Тель-Авив своего конкурсанта.

Осенью НОТУ изменила правила участия в национальном отборе. Теперь на Евровидение не могут претендовать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Госпитализация Бари Алибасова

В июне стало известно, что российский музыкант и продюсер Бари Алибасов госпитализирован в отделение токсикореанимации после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». В какой-то момент в СМИ появились ложные сведения о смерти продюсера.

За время пребывания в больнице Алибасов успел составить новое завещание, потерять кота и принять решение о подаче иска против производителя «Крота» (позднее музыкант передумает это делать из соображений «хлопотности»). После выписки артист принял участие в съёмках шоу Первого канала «На самом деле». В эфире программы эксперты пытались доказать, что отравление Алибасова было продуманным пиар-ходом. Продюсер их обвинения отрицал.

globallookpress.com

© АГН Москва

Порча работы Покраса Лампаса

Месяцем позднее екатеринбургские коммунальщики случайно испортили работу современного российского художника Покраса Лампаса: так называемый супрематический крест, самый крупный арт-объект 2019 года, в ходе ремонта пешеходного перехода был покрыт новым слоем асфальта. В мэрии города пообещали наказать виновных (глава Екатеринбурга Александр Высокинский конкретизировал обещание пресс-службы, заявив, что «по ушам получит» районная администрация).

Было решено, что художник вернётся в Свердловскую область, чтобы восстановить испорченный арт-объект. Однако в августе православные активисты провели акцию против возвращения панно первоначального вида: они сочли недопустимым, чтобы кто-то «топтался по святыне».

Работа Лампаса вновь появилась на Площади первой пятилетки в октябре. Правда, художник пошёл на уступки активистов, и теперь «супрематический крест» представляет собой три не пересекающиеся между собой геометрические фигуры.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Здоровье Анастасии Заворотнюк

В конце лета в СМИ появились слухи о болезни и госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. На протяжении нескольких недель пресса производила разнообразную и порою противоречивую информацию. Вскоре близкие артистки решили прекратить инсинуации и выступили с официальным заявлением.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц. Всё это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорилось в нём.

Несмотря на то, что близкие Заворотнюк попросили не выносить детали болезни на всеобщее обозрение, состояние артистки долгое время было одной из главных тем в СМИ. Примечательно, что запрос «Анастасия Заворотнюк» стал третьим по популярности в категории «Люди» российского сегмента поисковой системы Google за 2019 год. Выше в этом списке находятся лишь Юлия Началова и Децл (Кирилл Толмацкий), скоропостижно скончавшиеся в начале года.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Снос кинотеатра Соловей

Дискуссии вокруг планов по сносу киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве велись на протяжении долгого времени. Многие горожане выступали против сноса — в числе защитников легендарного кинотеатра были министр культуры Владимир Мединский, режиссёр Никита Михалков и другие видные деятели культуры и политики. Но это не помогло: 4 декабря начался демонтаж «Соловья».

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, призвал «не плакать» над кинотеатром, поскольку его давно следовало бы закрыть из-за несоответствия пожарным нормам.

«Помните историю с «Зимней вишней»? Трагедия для всей страны. Сгорели люди больше всего в кинозальчиках, из которых не могли выйти. Вы были в «Соловье»? Видели, что там творилось? Я уже не говорю про грязь и антисанитарию, просиженные кресла дырявые! Там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно», — заявил градоначальник.