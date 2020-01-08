Русский фольклор и татуировки: семь главных выставок 2020 года

К 2020 году российские музеи подготовили насыщенную программу для любителей искусства. Государственный Эрмитаж представит экспозицию произведений мастеров эпохи Возрождения, а Русский музей — живописные и графические полотна Ивана Шишкина. Масштабную ретроспективу европейского рисунка планируют в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, а Третьяковка готовит интерактивную выставку на тему русского фольклора. Об этих и других культурных событиях музеев Москвы и Санкт-Петербурга — в материале RT.

Русская сказка. От Васнецова до сих пор

Государственная Третьяковская галерея

26 февраля — 10 мая

В конце зимы Третьяковская галерея представит многоуровневую иммерсивную выставку — путешествие в пространство классического и современного искусства, русского фольклора и кинематографа. Посетителям предложат постичь мир русской сказки через полотна Виктора Васнецова, Василия Поленова, Михаила Врубеля и Ивана Билибина, а также с помощью мультимедийных технологий, театральных декораций и литературы. Предполагается, что зрители окунутся в сказочную атмосферу не только ментально, но и физически.



Виктор Васнецов

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Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show

Музей современного искусства Эрарта

28 февраля — 28 июня

Американский fashion-фотограф австралийского происхождения Рассел Джеймс снимает для таких глянцевых журналов, как Vogue, Marie Claire и GQ, а также (в течение последних десяти лет) тесно сотрудничает с одним из самых успешных бельевых брендов Victoria’s Secret. Джеймс снимал как грандиозные и яркие Victoria’s Secret Fashion Show, так и закулисье модного показа. Музей современного искусства Эрарта в конце февраля представит серию из 60 динамичных работ фотографа, посвящённую бэкстейджу шоу.



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Tattoo (Тату)

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

3 марта — 31 мая

Проект Tattoo, подготовленный московским Музеем изобразительных искусств имени Пушкина совместно с парижским Музеем на набережной Бранли, станет одной из главных выставок 2020 года, представленных в здании Галереи искусства стран Европы и Америки XIX и XX веков. У посетителей будет возможность проследить историю развития феномена тату в мире. В экспозицию войдёт порядка 150 произведений на тему татуировки, начиная с гравюр эпохи раннего Нового времени и заканчивая фотографией. Специально для выставки тату-мастера Филип Лью, Хенк Шифмахер, Алекс Бинни, Тинтин и другие создали татуировки на силиконовых макетах — слепках, сделанных с разных частей тела реальных людей.

От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

24 марта — 28 июня

Весна в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина будет проходить под знаком эстетики рисунков европейского графического искусства. Из закромов музея достанут лучшие экземпляры итальянской, немецкой, французской, голландской, русской и фламандской школ, для каждой из которых характерны определённая манера и техника рисования. Посетители смогут ознакомиться с работами таких мастеров, как Витторе Карпаччо, Альбрехт Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Питер Рубенс, Джованни Тьеполо, Карл Брюллов, Винсент ван Гог, Анри Матисс и других.

Альбрехт Дюрер

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Иван Шишкин. Живопись, рисунки, гравюра из фондов Русского музея

Русский музей. Корпус Бенуа



Сентябрь — октябрь

Один из самых известных русских колористов Иван Шишкин был известен не только как мастер национального пейзажа, но и как талантливый рисовальщик и офортист. Разножанровые работы художника-передвижника осенью будут представлены в стенах корпуса Бенуа в Русском музее.

Иван Шишкин

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Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж

Государственная Третьяковская галерея

11 ноября 2020 — 21 февраля 2021

В Третьяковской галерее отмечают, что групповая экспозиция «Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж» — это исследование разнообразия европейской культуры и её развития после падения железного занавеса. Проект затронет широкий спектр вопросов, касающихся свободы, политической и личной идентичности и равенства. Участниками проекта станут около 80 художников, среди которых — Эйя-Лииза Ахтила, Моника Бонвичини, Олафур Элиассон, Аслан Гайсумов, арт-группа Slavs and Tatars, Илья Кабаков и многие другие.

Линия Рафаэля

Государственный Эрмитаж

7 декабря 2020 — 28 марта 2021

Государственный Эрмитаж завершает год выставкой, приуроченной к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти. Основная задача экспозиции состоит в том, чтобы проследить, как наследие итальянского живописца влияло на творчество художников будущего — маньеристов, академистов, мастеров барокко, романтистов и модернистов. Эрмитаж готовится представить несколько сот живописных и графических полотен, скульптуру, предметы прикладного искусства (в том числе и редко экспонируемых), принадлежащие руке самого Рафаэля, а также мастерам Рубенсу, Менгсу, Пармиджанино, Пикассо и другим.