Апокалипсис для технофобов: в прокат вышло «Вторжение» Бондарчука

1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — сиквел ленты 2017 года «Притяжение». Во второй части над планетой в буквальном смысле нависла не мнимая, а вполне реальная угроза: если появление Хэкона-Харитона стало причиной разрушений непреднамеренно, то новые гости планируют уничтожить по крайней мере часть Москвы. Помешать их замыслам должны герои в исполнении Ирины Старшенбаум, Риналя Мухаметова, Олега Меньшикова и Александра Петрова.

Первым фильмом российского проката в новом 2020 году стала лента Фёдора Бондарчука «Вторжение». В ней продолжается — а возможно, и завершается — история, начатая в ленте 2017 года «Притяжение». Бондарчук вновь лично возглавил съёмочный процесс и собрал основной каст предыдущей части: Ирину Старшенбаум, Риналя Мухаметова, Александра Петрова и Олега Меньшикова.

С момента выхода первого фильма прошло почти три года, и кинематографисты начинают повествование с повторения лучших его кадров в красивом графическом оформлении. Резюмируют эту подборку «сюжеты» телеканалов со всего мира о том, что Земля готова к новому прибытию инопланетян.

Фёдор Бондарчук подчёркивает, что «Вторжение» — самостоятельная история, которая будет интересна и тем, кто не видел «Притяжения». Тем не менее, чтобы сходу понять некоторые сюжетные повороты и шутки, краткого экскурса недостаточно. Неподготовленный зритель, конечно, узнает обо всём — но постфактум. Так что для полноты картины лучше ознакомиться с сюжетом предыдущей ленты.

Главная героиня Юля Лебедева уже не школьница, а студентка; её манеры и внешний вид выдают статус генеральской дочери. Лебедева учится в МГУ, за ней всё так же по пятам следует одноклассник (теперь уже однокурсник) по прозвищу Гугл, который по иронии судьбы работает в «Ростелекоме», и группа охранников.

Меры эти необходимы, поскольку Юля контактировала с пришельцем, а теперь участвует в засекреченной научной программе как испытуемый. Учёные пытаются понять природу её взаимодействия с водой и за счёт этого выяснить, как работает попавший в распоряжение Министерства обороны инопланетный экзоскелет.

© Кадр из фильма «Вторжение» (2019)

Вскоре появляется и хозяин артефакта, каждому встречному рассказывающий, что у него есть работа, дом и огород. Хэкон-Харитон (Риналь Мухаметов) кажется чересчур наивным, но поскольку он инопланетянин и лишь недавно познакомился с местными реалиями, такое прочтение образа вполне оправданно.

Окончательно трио главных героев воссоединится после побега Артёма (Александр Петров) из-под конвоя. Он тоже участвовал в экспериментах над Юлей как раздражитель, а с момента окончания описанных в первом фильме событий восстанавливался после инсульта и отбывал срок за покушение на убийство.

Актёрский состав картины пополнил Юрий Борисов («Бык», «Молодая гвардия»). К слову, он пробовался на роль Хэкона, однако теперь играет служащего российской армии, ближайшего помощника Валентина Лебедева (Олег Меньшиков).

События по-прежнему разворачиваются в Москве. Интересно, что если в «Притяжении» столица была представлена в основном на примере Чертаново, теперь действие переносится ближе к центру. Но не историческому, а деловому: в кадре виднеются Белая площадь, Москва-Сити, высотка МГУ.

Героине угрожает опасность: за ней охотится искусственный интеллект по имени Ра (кажется, скоро имя древнеегипетского бога закрепится за инопланетными антагонистами), прибывший из мира Хэкона. Ра намерен уничтожить Юлю до того, как её новая сила выйдет из-под контроля, и разворачивает полномасштабную военную кампанию в двух действиях.

Прежде всего Ра использует свою способность генерировать любые изображения и звуки и этим всячески вводит землян в заблуждение. Так люди полагают, будто получают призыв найти и обезвредить террористку Юлию Лебедеву из авторитетных СМИ или от близких. В таких обстоятельствах нельзя верить ни телевидению, ни интернету, ни мобильной связи — поэтому Москва переходит на газеты, проводные телефоны и передачу сигнала по кабелю.

© Кадр из фильма «Вторжение» (2019)

Эта информационная война пугает прежде всего тем, что смотрится весьма правдоподобно: гипотетически наши земные технологии когда-нибудь могут достигнуть сопоставимого уровня развития, а значит, человечество не застраховано и от угроз подобного рода.

Навсегда отключить смартфон после просмотра зрители, может быть, и не захотят, а вот желание внимательнее относится к охране персональных данных у них наверняка возникнет.

Вторая же часть операции представляет собой потоп, накрывающий центр столицы. Ожидаемо продолжается заданная в «Притяжении» тема воды, её созидательной и разрушительной силы. Теперь зрители сталкиваются с сугубо фантастическим, но зрелищным сюжетом.

Съёмочная группа полагалась не на одну только компьютерную графику — актриса Ирина Старшенбаум специально занималась дайвингом, чтобы сниматься в подводных сценах. Также в ленте можно увидеть некоторые передовые разработки Министерства обороны России — военную технику, органично сочетающуюся с футуристическим стилем фильма.

В целом визуальная составляющая картины выдержана на достойном уровне, однако — что не может не радовать — смысловой компонент в ней всё же выходит на первый план: лента держит зрителя в напряжении за счёт психологической нагруженности богатых экшном сцен. Есть во «Вторжении» и центральная гуманистическая идея. Она заключается в том, что именно лучшие качества людей — сострадание и человеколюбие — отличают их от машин, и рациональный выбор далеко не всегда является безупречным с точки зрения морали.