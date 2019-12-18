«Не бойся своей природы»: как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»

В четверг, 19 декабря, на большие экраны выходит лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — окончание третьей трилогии легендарной саги. Как и анонсировалось, девятый эпизод поставил точку в истории семьи Скайуокер. Таким образом, в 2022 году поклонники франшизы увидят уже принципиально новую историю с ещё неизвестными героями, которая будет разворачиваться в другом конце Вселенной. Впрочем, небольшую интригу создатели «Восхода» всё же сохранили. RT ознакомился с релизом и рассказывает, как кинематографисты завершили сагу, что осталось за кадром и какие ожидания фанатов были удовлетворены. Осторожно: спойлеры.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — финальный эпизод третьей трилогии кинофраншизы и окончание саги о Скайуокерах. Фильм Джей Джей Абрамса завершает рассказ о семье, история которой была в центре сюжета восьми предыдущих картин, начиная со снятых в 1970-х классических эпизодов и заканчивая вышедшей в 2017-м предпоследней частью.

Поскольку детали сюжета сохранялись в строжайшем секрете, синопсис к новой картине не публиковался. Тем не менее некоторые намёки на ключевые события попали в трейлеры. Из роликов можно было сделать вывод, что в «Восходе» сопротивление готовится к финальной схватке с армией правящих сил, а главной героине Рэй предстоит личная битва. Также незадолго до релиза создатели «Звёздных войн» признались, что во франшизу вернётся главный антагонист предыдущих частей — Палпатин.

Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.

О ком новые «Звёздные войны»

Режиссёр Джей Джей Абрамс предупреждал, что в заключительной части подведёт итог всей саги о Скайуокерах, и ему это удалось. Лента завершает почти все сюжетные линии и в целом носит характер трибьюта.

Немало экранного времени уделено Кэрри Фишер: хотя эпизоды с её участием смонтированы из отснятых для предыдущих частей материалов, сценаристы сумели довести историю принцессы Леи до завершения без видимых драматургических потерь. Память актрисы почтили с должным уважением.

В съёмках приняли участие и другие представители классического состава. В их числе — сыгравший Люка Скайуокера Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс в роли Лэндо Калриссиана.

К прошлым фильмам зрителя отсылают пейзажи планет, артефакты и даже живые существа. Так, в кадре появляются персонажи, напоминающие медвежат эвоков с лесного спутника Эндора (те помогали главным героям в финальных битвах второй трилогии). Зрители увидят руины Звезды смерти, знаменитый истребитель X-wing, на котором летал Люк Скайуокер, и другие реликвии киновселенной.

Для особо преданных фанатов авторы оставили «пасхалку» покрупнее: герои попадут на праздник праотцов (к слову, напоминающий реальный фестиваль современного искусства Burning man), что проводится раз в 42 года — именно столько лет прошло с момента выхода на экраны первого фильма, «Звёздные войны. Эпизод IV — Новая надежда».

Впрочем, кинематографисты несколько слукавили, пообещав, что все секреты саги будут раскрыты. Так, ни зрители, ни герои ленты не узнают, что же Финн хотел сказать Рэй в минуту опасности, а потом передумал.

Кроме того, в новой ленте появились несколько персонажей, о которых ранее не упоминалось. Их истории поклонники франшизы явно захотят узнать подробнее. Зрители увидят старых знакомых По Дэмерона — опасную девушку Зори и существо неизвестной расы Баббу Фри. Также выяснится, что Финн был не единственным штурмовиком-дезертиром, перешедшим на сторону сопротивления. И даже в команде роботов произойдёт пополнение: к дроидам присоединится находившийся в собственности у имперцев DO.

Поскольку новые фильмы будут посвящены истории совсем других людей, появление в них этих персонажей маловероятно. Тем не менее не исключено, что истории героев получат развитие в Легендах «Звёздных войн» — расширенной вселенной, включающей книги, мультфильмы, комиксы и прочее.

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019)

Темы в центре внимания

В центре финальной части трилогии — тема родства. Как и ожидалось, в картине раскрывается тайна происхождения Рэй. Эта линия объединяет фильм с классическим эпизодами (с четвёртого по шестой). Снятые на рубеже 1990-х — 2000-х, первые три части вопросов не вызывали — личность отца Люка Скайуокера была известна по умолчанию.

Более того, в новом фильме создатели продолжают конфликт, заданный в «Пробуждении силы»: противоречие семейных связей и личных устремлений трансформируется, но не исчезает.

На первый план выходит и тема преодоления страха: теперь он распространяется не только на Рэй, пытающуюся противиться тёмной стороне Силы, а почти на всю галактику. Чтобы не поддаваться упадническим настроениям, герои всеми силами поддерживают друг друга морально, стараются не терять надежды.

Не скроется от внимания зрителей и наличие в картине религиозных мотивов. Сценаристы подчеркнули значение Силы как культа, объединяющего людей и других существ. Рэй в этой концепции занимает место Спасителя, а её сверхспособности перекликаются с библейскими сюжетами. В ленте даже прозвучит прямая цитата из Евангелия: «Встань и иди».

Разумеется, никуда не денется заданная последней трилогией феминистская линия. Фокус не смещается на Кайло Рена, Рэй остаётся главной героиней. При этом по мере того, как она узнаёт о прошлом своей семьи, её характер усложняется и она нарабатывает собственный жизненный опыт. Эту повестку отрабатывает и принцесса Лея. В фильме «Скайуокер. Восход» особое внимание уделяется тому факту, что она также является магистром джедаев. Ранее эта деталь биографии Леи упоминалась в комиксах по франшизе, теперь же её наглядно показали в фильме. Таким образом, в новой ленте и учитель, и ученик-джедай — женщины.

От других частей франшизы «Скайуокер. Восход» в корне отличает мрачный тон повествования и соответствующее ему визуальное оформление. Эпизодам 1970-х, а затем 2000-х годов была присуща другая стилистика — трагические события оттеняли цветущие, солнечные пейзажи, а в первых фильмах по внутренней хронологии вселенной взгляд приковывала яркая компьютерная графика.

Развитие в этом направлении шло с седьмой части, однако у фанатов саги может возникнуть вопрос об уместности такого подхода. С одной стороны, он отвечает общим тенденциям, однако речь идёт о сложившейся вселенной со своими традициями, которые нельзя игнорировать.

Примечательно, что такого эмоционального напряжения, как в девятом эпизоде, пожалуй, не встретить ни в одной из предыдущих частей франшизы. Его удалось достигнуть в том числе за счёт глубокого (разумеется, в рамках формата) психологизма, сдобренного немалой долей трагизма. Подобное прочтение наверняка найдёт отклик у зрителей, чьё детство совпало с выходом первых эпизодов об Энакине Скайуокере: ведь именно аудитория, с юных лет наблюдавшая за приключениями нескольких поколений героев, больше других готова воспринять и осмыслить такой финал.