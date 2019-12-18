Завершение саги о Скайуокерах и каннские «Отверженные»: что покажут в кино на этой неделе

19 декабря в российский прокат выходит финальная часть третьей трилогии «Звёздных войн» — фильм «Скайуокер. Восход». Также с четверга в кинотеатрах можно увидеть отмеченную призом жюри Каннского фестиваля ленту «Отверженные» — драму с громким, но несколько неуместным названием «Реальная любовь в Нью-Йорке», романтическое фэнтези «Исцеляющая» и немецкую комедию «Выпьем за любовь». Есть в числе релизов и картина российского производства — байопик об авиаконструкторе Михаиле Миле «Небо измеряется милями» с Евгением Стычкиным в главной роли.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker)

Третья трилогия о событиях в далёкой галактике завершается фильмом Джей Джей Абрамса, работавшего над седьмой частью так называемой саги о Скайуокерах, а также блокбастерами «Звёздный путь» и «Миссия невыполнима 3».

В новой ленте Disney и Lucasfilm обещали раскрыть все секреты предыдущих фильмов, в том числе вопрос о происхождении протагонистки трёх последних частей Рэй (Дэйзи Ридли). В ожидании премьеры поклонники франшизы пытались разгадать намёки из трейлеров.

Зрителям показали главную героиню с красным световым мечом, что, возможно, символизирует её переход на тёмную сторону. А сопровождаемая зловещим смехом фраза «Никто не уходит бесследно» в конце первого тизера натолкнула фанатов на мысль о возвращении антагониста первых шести частей саги — Палпатина (Дарта Сидиуса).

Также в фильме появится Лея Органа-Соло — героиня скончавшейся в конце 2016 года актрисы Кэрри Фишер. Её возвращению зрители обязаны материалам, отснятым в ходе работы над «Пробуждением силы».

«Отверженные» (Les Misérables)

Французский документалист Ладж Ли в 2017 году снял короткометражку «Отверженные», а в 2019-м на её основе выпустил одноимённый полный метр. Картина покорила судей Каннского кинофестиваля, получила приз жюри, а потом выбилась в лидеры текущего наградного сезона и попала в гонку за «Оскар».

Печально известный как место произвола и бесчинств парижский Монфермей патрулирует полицейский отряд из трёх человек — к напарникам Крису и Гвада присоединяется новобранец Стефан, переехавший из провинции вслед за бывшей женой и сыном. В первый же день работы в новом составе стражи порядка превышают должностные полномочия и по собственной вине становятся заложниками очень непростой ситуации.

«Небо измеряется милями»

Эта лента посвящена биографии советского авиаконструктора Михаила Миля — проектировщика знаменитых вертолётов «Ми».

Фильм снимался в самых разноплановых локациях, включая площадки в Новочеркасске и Ростове, где в разные годы жил авиаконструктор, аэродромы и даже секретные объекты. Дух эпохи восстанавливали с помощью цифровых копий вертолётов — музейных экспонатов, а также цветокоррекции: чтобы наглядно показать события разных лет, кадрам добавляли оттенки, характерные для материалов кинохроники того или иного периода.

Роль Михаила Миля исполнили три актёра, в их числе — Евгений Стычкин.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» (The Kindness of Strangers)

На времени действия (канун Рождества) и наличии нескольких главных героев сходство этого фильма с лентой Ричарда Кёртиса «Реальная любовь», пожалуй, заканчивается. А название «Реальная любовь в Нью-Йорке» — не что иное, как маркетинговый ход российских прокатчиков (оригинальное название картины звучит как The Kindness of Strangers, то есть «Доброта незнакомцев»).

Лента Лоне Шерфиг («Итальянский для начинающих», «Воспитание чувств») в этом году открывала 69-й Берлинский кинофестиваль. В центре повествования — истории Клары (Зои Казан), сбежавшей с двумя детьми от мужа-тирана; Элис (Андреа Райзборо), привыкшей возвращаться в пустой дом после смены в больнице; Джеффа (Калеб Лэндри Джонс), которого увольняют с любой работы, и только вышедшего из тюрьмы Марка (Тахир Рахим).

Пути героев пересекаются в ресторане русской кухни «Зимний дворец», так что перед нами — не альманах, а четыре истории, сливающиеся в одну. Смысл ленты можно понять из оригинального названия: картина проповедует доброту по отношению к ближним — не только к семье, друзьям и любимым, но и к случайным прохожим.

«Исцеляющая» (Harmony)

Бездомная сирота Хармони наделена даром забирать чужие боль и страх. Однако страдания других людей не исчезают, а переходят к ней. Более того, героиня может умереть, если поглотит слишком много отрицательных эмоций.

На её пути встречаются два человека. Джимми полон страха, и само его присутствие создаёт угрозу жизни Хармони. А вот Мейсон — единственный, с кем она может общаться, не испытывая боли. Вместе они будут противостоять негативной энергии.

«Исцеляющая» — первый фильм из запланированной серии «Сага о пяти энергиях» (The Five Frequencies Saga). Каждая история посвящена подростку, наделённому сверхспособностями для борьбы с мировым злом.

Для исполнительницы главной роли Джессики Фалькхольт «Исцеляющая» стала первой и последней полнометражной лентой: ещё до премьеры актриса погибла в автокатастрофе.

«Выпьем за любовь» (Der Vorname)

Русскоязычное название этого фильма, как и вышеупомянутой «Реальной любви», может ввести зрителей в заблуждение — к музыкальному хиту 1990-х немецкая картина отношения не имеет.

За ужином в доме Стефана и Элизабет собирается небольшая компания: к хозяевам присоединяются брат Элизабет Томас с женой и их общий друг Рене. В семье Томаса скоро ожидается пополнение — событие, несомненно, радостное. Однако имя первенца вызывает ожесточённые споры. Дело в том, что родители планируют назвать малыша Адольфом. Окружающие всеми силами стараются их переубедить.

Этот фильм, как и его французский предшественник, основан на одноимённой пьесе современных французских драматургов Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера. В России спектакль по пьесе ставила труппа театра «Ателье».