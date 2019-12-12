«Парализованный» Бурунов и «оперское пари»: как встретили праздники герои нового «Полицейского с Рублёвки»

В четверг, 12 декабря, в российских кинотеатрах стартует показ ленты «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2». В спецпроекте задействован весь основной актёрский состав франшизы: Сергей Бурунов, Роман Попов, Рина Гришина, София Каштанова и другие. В качестве сценариста и постановщика картины вновь выступил Илья Куликов. В этот раз у сотрудников отделения «Барвиха-Северное» (уже без Гриши Измайлова в исполнении Александра Петрова) хватает ума не устраивать фейковых ограблений, однако им всё равно придётся потрудиться в канун праздника. Героям предстоит поймать промышляющую грабежами банду и обеспечить герою Бурунова генеральский чин.

К новому 2020 году комедийная франшиза ТНТ про подмосковных оперативников пополнилась ещё одним полнометражным фильмом. В четверг, 12 декабря, в прокат вышла картина «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2». Эта лента, как и её предшественница, не связана с событиями последнего сезона сериала и рассказывает совсем другую историю.

По сюжету сотрудники отделения «Барвиха-Северное» собираются вместе встретить Новый год и заодно обмыть очередное звание полковника Яковлева (Сергей Бурунов). Их планам не помешает даже срочное задание сверху — бросить все ресурсы на поимку опасных преступников, накануне праздника ограбивших ювелирное производство.

Дежурству герои предпочитают корпоратив в загородном доме. Перед тем как туда отправиться, мужская часть отдела заключает «оперское пари» — чтобы выиграть, нужно до наступления Нового года добиться поцелуя Кристины (штатного психолога, в прошлом сотрудницы сферы эскорта). Проигравший творит непотребства на Красной площади.

В спор с Елисеевым, Котельниковым и Савельевым (их роли вновь исполнили Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов и Александр Дерепко соответственно) также вступают обременённый отношениями Мухич (Роман Попов) и семейный Яковлев. Последние будут пытаться не только обойти соперников, но и ускользнуть от своих дам. Торжество обещает быть весёлым.

Добрая доля юмора в фильме приходится на всевозможные отсылки и оммажи. Так, в сценарии фигурирует незабвенный Александр Петров — пускай история его героя Гриши Измайлова завершилась вместе с четвёртым сезоном, экранные коллеги с удовольствием иронизируют на тему участия Измайлова в загадочном фильме, по сюжету которого инопланетяне прилетают порабощать Землю (речь идёт, разумеется, о «Вторжении»). А вот на мысли о сериале «Остров» зрителей натолкнёт эпизодичное воссоединение дуэта Ирины Вилковой и Кирилла Мелехова.

© Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (2019)

Как и предполагалось (исходя из слогана и изображения на постере), отдельный эпизод ленты посвящён интерпретации классической новогодней комедии «Один дома». Неуклюжему Мухичу и опасно красивой Кристине придётся удерживать стратегически важный объект (то есть частный дом) с помощью подручных средств: радиоуправляемой машинки с бензопилой, арбалета на верёвочном управлении, взрывной смеси из газировки и любимых юными химиками мятных драже.

Впрочем, большая часть злоключений выпадает на долю Яковлева — сперва он становится жертвой перцового баллончика, а после радостная новость о повышении вводит его в состояние паралича.

Отдали дань уважения постановщики и отечественному кино про милицию: рублёвским полицейским посчастливилось встретиться с опытным коллегой, знакомым не одному поколению зрителей.

В лучших традициях сериала сольный эпизод получила следователь Гудкова в исполнении Юлии Богатиковой — именно ей на время своего отсутствия поручил руководство Яковлев. Ради помощи коллегам Гудкова готова на всё, включая оплату связи в роуминге (не отказываться же от поездки в Амстердам ради каких-то особо опасных грабителей!). Исходя из финала ленты, можно предположить, что создатели сериала посвятят этой второстепенной героине больше экранного времени.

К слову, первый «Новогодний беспредел» в начале 2019 года обновил рекорд отечественного проката: собрав 1,7 млрд рублей, он стал самой кассовой российской комедией. Ранее таковой считался триквел киноальманаха «Ёлки».