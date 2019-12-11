Без Кевина и Маколея Калкина: СМИ узнали первые подробности ремейка фильма «Один дома»

Ремейк семейной рождественской комедии «Один дома» от Disney по сюжету сильно отличается от оригинального фильма. По данным зарубежных СМИ, в новой ленте речь пойдёт о войне обанкротившихся супругов с укравшим бесценную семейную реликвию мальчиком. Главную роль в перезапуске исполнит звезда «Кролика Джоджо» Арчи Йейтс. Компанию на съёмочной площадке ему составят актёры Элли Кемпер и Роб Делани. Режиссёрское кресло проекта доверили Дэну Мазеру, а сценарий — авторам шоу Saturday Night Live.

Слухи о планах компании Disney по перезапуску рождественского фильма «Один дома» появились в СМИ ещё в конце 2018 года. В августе 2019-го студия официально подтвердила намерение заняться разработкой ремейка этой комедии, а вместе с ней ещё нескольких картин — «Оптом дешевле», «Ночь в музее» и «Дневник слабака».

Ранее права на эти ленты принадлежали компании 20th Century Fox, которая в марте 2019 года официально стала частью Disney. Перезапущенные кинопроекты будут транслироваться на стриминговом сервисе Disney+, заработавшем в ноябре этого года.

По словам генерального директора компании Боба Айгера, вышеупомянутые фильмы «переосмыслят» для зрителей нового поколения. При этом Айгер не уточнил, когда именно планируется начать работу по перезапуску.

10 декабря зарубежные СМИ обнародовали детали готовящегося ремейка комедии 1990 года «Один дома». По данным Variety, главную роль в ребуте исполнит молодой актёр Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также известно, что на этот раз главный герой — не полюбившийся зрителям Кевин Маккалистер, а совсем другой персонаж.

К работе над картиной присоединятся актёры Элли Кемпер («Офис») и Роб Делани («Дедпул 2»). Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, Кемпер и Делани сыграют супругов, которые, чтобы спасти дом от финансового краха, идут войной на укравшего бесценную семейную реликвию мальчишку.

Срежиссирует проект Дэн Мазер («Дедушка лёгкого поведения»), сценарий к фильму напишут авторы шоу Saturday Night Live Майки Дэй и Стритер Сайдел. Съёмки планируют начать в 2020 году в Канаде.

«В Голливуде кончились идеи?»

Поклонники фильмов, получивших статус культовых, зачастую негативно реагируют на попытки кинематографистов переснять полюбившиеся им картины. Нередко любители кино объясняют планы по перезапуску стремлением студий к обогащению или отсутствием принципиально новых концепций в портфелях голливудских сценаристов.

«Хватит, хватит, хватит делать перезапуски классических произведений. Боже, в Голливуде что, закончились идеи?» — сокрушается один из пользователей Twitter.

Некоторые обращают внимание на то, что перезапуск ряда известных фильмов компанией Disney стал возможен благодаря поглощению конгломератом киностудии 20th Century Fox.

«Все, кто поддержали слияние Disney и 21st Century Fox, это целиком и полностью ваша вина. #ПлохиеИдеи», — отметил другой пользователь.

Многим поклонникам рождественской комедии до сих пор трудно поверить, что любимый фильм перезапустят с другим актёрским составом.

«Неужели Disney и правда посмеет сделать перезапуски «Одного дома» и «Ночи в музее»?» — негодуют в Twitter.

© Кадр из фильма «Оптом дешевле» (2003)

«То, о чём мы никогда не просили и в чём уж точно не нуждаемся: этот перезапуск», — подписал новость о касте ремейка другой поклонник фильма.

При этом некоторые поклонники шутят, что предпочли бы видеть сиквел с альтернативной концовкой.

«Не хочу перезапуск «Одного дома». Хочу сиквел, в котором Кэтрин О’Хара (актриса, сыгравшая мать Кевина Маккалистера Кейт. — RT) и Маколей Калкин уехали бы на клёвый отдых, оставив всё остальное семейство», — заметил один из поклонников фильма.

Новость о перезапуске ещё в августе прокомментировал исполнитель роли Кевина Маккалистера Маколей Калкин. Актёр представил, как бы выглядел фильм, если бы его вновь пригласили на главную роль.

«Вот как на самом деле выглядела бы обновлённая версия «Одного дома», — написал актёр.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 августа 2019 г.

Как Disney «съел» 21st Century Fox

За последние 13 лет конгломерат The Walt Disney Company выкупил такие компании, как Pixar, Lucasfilm и Marvel Comics.

В 2017 году стало известно, что и империя Руперта Мёрдока готовится продать часть активов Disney. Переговоры о слиянии шли не один год, а в марте 2019-го 20th Century Fox официально перешла конкуренту.

По итогам сделки Disney получил права на кинофраншизы и сериалы Fox. Собственностью компании стали фильмы о Людях Икс, Фантастической четвёрке, Дэдпуле и Чужом, а также сериалы «Симпсоны», «Футурама», «Секретные материалы», «Американская история ужасов» и «Гриффины». Кроме того, под крылом Disney оказалась сага Джеймса Кэмерона «Аватар», фильмы «Планета обезьян», «Хищник» и мультипликационная франшиза «Ледниковый период».

Семейство Мёрдоков сохранило за собой контроль над каналом Fox News и сетью спортивных каналов, относящихся к подразделению Fox Sports Media Group.