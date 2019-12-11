Размышления французов о сексе, китайский неоновый нуар и Новый год с полицейскими: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит триквел знаменитого приключенческого фильма 1995 года «Джуманджи». Роли в новой картине исполнили уже задействованные во второй части франшизы Дуэйн Джонсон и Карен Гиллан, также к касту присоединились Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер. Среди других новинок проката — комедия отечественного производства «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2» и ироничная лента «Одной волшебной ночью» француза Кристофа Оноре. Кроме того, на экраны выходит боевик «Курьер» с Гари Олдманом и Ольгой Куриленко в главных ролях, криминальная драма от лауреата Берлинале Дяо Инаня «Озеро диких гусей» и финский фильм «Собаки не носят штанов».

«Джуманджи: Новый уровень» (Jumanji: The Next Level)



Спустя два года после релиза ленты «Джуманджи: Зов джунглей» на экраны выходит продолжение истории о приключениях четырёх друзей в цифровом мире. Едва избежавшие верной гибели в прошлый раз, они вновь отправляются в опасное путешествие. На сей раз компании предстоит спасти Спенсера, которому захотелось отвлечься от проблем взросления и опять почувствовать себя доктором Брейвстоуном.

К касту предыдущего фильма присоединились Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина. Главного антагониста сыграл Рори Макканн. Интересно, что теперь исполнители центральных ролей — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк и Кевин Харт — продемонстрируют по два образа каждый (спойлер: их ждёт одно дополнительное перевоплощение). В целом триквел по своему духу мало чем отличается от сиквела, но всё же обретает некоторые дополнительные смыслы.

«Курьер» (The Courier)

Курьера в одноимённом боевике режиссёра «Знакомых незнакомцев» Закари Адлера играет Ольга Куриленко. По стечению обстоятельств её героиня оказывается вовлечённой в криминальные разборки. Она вынуждена противостоять влиятельному бизнесмену по фамилии Мэннингс, которого не сегодня завтра должны отправить за решётку.

Мэннингс не намерен мириться с таким положением дел. Даже под домашним арестом он умудряется организовать ликвидацию свидетеля совершённого им убийства. Убрать очевидца Мэннингсу и его подручным помешает курьер.

Вместе с Куриленко в картине снялись Гари Олдман («Тёмные времена», «Леон»), Уильям Моусли (франшиза «Хроники Нарнии»), Амит Шах («Дыши ради нас») и Дермот Малруни («Свадьба лучшего друга»).

«Одной волшебной ночью» (On a Magical Night)

Француз Кристоф Оноре («Все песни только о любви») снял сказочно-комичный фильм об адюльтере и полигамии. Главная героиня — замужняя парижанка средних лет Мария. Пока её супруг Ричард пытается пережить свалившуюся на него правду о личной жизни жены, та уходит из дома и селится в отеле через дорогу.

Мария наблюдает за страдающим супругом из окна номера и анализирует свой брак. Но самое интересное, что компанию героине составляют явившиеся к ней будто бы наяву умершая мать, несколько бывших возлюбленных и сам Ричард. Только 25-летний.

Главную роль в ленте исполнила Кьяра Мастроянни, в 2019 году получившая награду Каннского кинофестиваля.

«Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2»

Команда сериала «Полицейский с Рублёвки» продолжает экспериментировать с полнометражным форматом: в кино вновь покажут празднование Нового года в полиции Барвихи.

Канун главного праздника. Отделение процветает, Яковлеву вот-вот присвоят очередное звание. Так что 31 декабря герои планируют отвлечься от служебных забот. Однако им придётся немного поработать: застолье портит ограбившая ювелирный магазин «звериная банда».

И в этот раз не обойдётся без курьёзных ситуаций, смешных потасовок и гротескных мужских разбирательств на тему «кто круче». Немало шуток посвящено кинематографу: создатели ленты цитируют новогоднюю классику «Один дома», подтрунивают над бывшим коллегой Александром Петровым и его новыми ролями.

«Озеро диких гусей» (Nan fang che zhan de ju hui)

Пять лет назад китайский постановщик Дяо Инань получил главный приз Берлинского кинофестиваля за ленту «Чёрный уголь, тонкий лёд». В этом году его криминальную драму «Озеро диких гусей», снятую близко к эстетическим традициям неоновых лент Николаса Виндинга Рефна, отобрали для участия в основном конкурсе Каннского киносмотра.

Чжоу Цзэнун — криминальный авторитет среднего звена, лидер банды, которая промышляет угоном мотоциклов. Едва выйдя из тюрьмы, он отправляется на сходку преступников и в ходе этой встречи случайно убивает полицейского. Раненый Цзэнун ищет укрытие от властей, а ещё случайно знакомится с проституткой Лю Айай. Та либо сдаст героя полиции, либо поможет ему выпутаться из сложной ситуации.

«Собаки не носят штанов» (Koirat eivät käytä housuja)

На первый взгляд может показаться, что новая лента финского режиссёра и сценариста Юкки-Пекки Валкеапяи посвящена явлению БДСМ и будет интересна исключительно увлекающимся этой субкультурой людям. В конце концов, вокруг данной темы выстроен сюжет картины: отец девушки-подростка, вдовец Юха, внезапно начинает посещать доминатрикс. Это и показывают зрителю. Впрочем, довольно быстро становится очевидно, что поведение героя обусловлено тяжёлой психологической травмой, возникшей после смерти его жены. Истязание себя руками новой знакомой для чего-то нужно Юхе. Зачем и для чего — предстоит выяснить зрителю.

Критики в большинстве своём сумели докопаться до истины: средний рейтинг фильма, если верить Rotten Tomatoes, тянет на 89%. Эксперты хвалят режиссуру, актёрскую игру и музыкальное сопровождение картины.

«Странг (Пекка Странг, исполнитель роли Юхи. — RT) играет замкнуто и отрешённо, психическое состояние его персонажа при этом ярче передаётся музыкой. Гулкие, рассогласованные звуки отсылают к его мучительной и опустошающей утрате, а позднее обретают более навязчивый и неспокойный тон по мере того, как Юха отдаётся желанию быть доведённым до предела», — пишет Screen Daily.