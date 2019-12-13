Пресные персонажи и скудное действие: почему боевик «Курьер» не спасает даже мотокомбинезон Ольги Куриленко

На этой неделе в российский прокат вышел боевик англо-американского производства «Курьер». По сюжету фильма сотрудница службы курьерской доставки случайно оказывается в эпицентре масштабных криминальных разборок. Главную роль в ленте исполнила Ольга Куриленко, также в картине снялись Гари Олдман, Амит Шах, Дермот Малруни и Уильям Моусли. Режиссёром «Курьера» стал постановщик «Знакомых незнакомцев» Закари Адлер. RT рассказывает, почему этот релиз, несмотря на хорошо подобранную команду, вряд ли заслуживает зрительского внимания.

Нью-Йорк, собор Святого Патрика. В разгар богослужения в храм входят сотрудники ФБР и арестовывают мужчину с библейским именем Иезекииль — владельца сети фешенебельных отелей и по совместительству важного криминального авторитета (Гари Олдман).

Перед арестом Иезекииль Мэннингс поручает дочери связаться со своими подручными в Лондоне, чтобы те убрали парня по имени Ник Мурх. Бедняга стал невольным свидетелем убийства, совершённого Мэннингсом в собственном офисе, и теперь может дать показания против бизнесмена.

Тем временем в Лондоне Ник Мурх вместе с правоохранителями прибывает в специальное помещение, откуда вскоре начнётся телемост с судебными приставами США. Мурх готовится свидетельствовать против Мэннингса, а коррумпированная агент Интерпола — помешать ему это сделать. Она ждёт курьера, который привезёт необходимую для устранения Мурха посылку с цианидом.

В службе курьерской доставки работает Ольга Куриленко — безымянный персонаж, в бэкграунд которого зрителя решили особо не посвящать. Она, сама того не зная, привозит адресату посылку с ядовитым веществом, но в итоге погибают все, кроме неё и Мурха. Теперь час экранного времени курьер и свидетель будут прятаться на автомобильной стоянке от другого помощника Мэннингса — агента Брайанта (Уильям Моусли).

Закари Адлера, очевидно, больше сценария интересовали брутальные драки — сюжет настолько пресен, что зрителю будет скучно следить за всеми его поворотами (в них, вероятно, даже не стоит вдумываться — проверку логикой скрипт не выдерживает). Усугубляют ситуацию пафосные и совершенно бессмысленные диалоги, плохо смонтированные трюки и отсутствие хоть каких-то колоритных героев.

В «Курьере» в соответствии с духом времени присутствует тема феминизма, но раскрыта она крайне некачественно. Феминистский тон картины будто бы создавался за счёт скудных мужских образов, а не благодаря глубокому женскому персонажу.

Складывается впечатление, что «Курьер» снимался просто ради возможности быть причисленным к боевикам, в которых основными действующими лицами являются женщины.

Невольно напрашивается сравнение со «взрывной блондинкой» Шарлиз Терон или Чёрной Вдовой в исполнении Скарлетт Йоханссон. Картины про обеих героинь основаны на графических романах, а для комиксов (и их экранизаций) мир «взрывной блондинки» и Наташи Романофф при всех его недостатках очень даже реален.

Курьер Куриленко, так же как Вдова и агент британской MI6 («взрывная блондинка»), блестяще подготовлена физически (актриса долго и эффективно занималась с каскадёрами и изучала боевую хореографию), однако мотивация и история героини в целом выглядят малоубедительными, а выстроенная вокруг её прошлого энигма — бессмысленной. Хотя зрителю всё же удастся выяснить, что Куриленко раньше воевала в Сирии, но по личным причинам дезертировала и оказалась, по её словам, «вне системы».

Кадр из фильма «Курьер»

© kinopoisk.ru

Антагонист в лице Гари Олдмана в кадре появится всего несколько раз, большую часть времени зрители будут наблюдать, как от его имени действует агент по фамилии Брайант. Он-то и придумает устроить ловушку на автостоянке, но, как ни странно, не сумеет рассчитать силы.

Многих зрителей, знакомых с работой Моусли в «Хрониках Нарнии», резкая смена образа с романтического героя на коррумпированного спецагента-невротика может даже приятно удивить, однако и этот персонаж вышел на удивление плоским и нелепым.

Не спасают ленту ни заявленный в касте Дермот Малруни (появившийся в предсказуемо неожиданной, но глупой финальной сцене), ни появление Куриленко на байке (хотя её фигуру в обтягивающем мотокомбинезоне зрителю придётся лицезреть неприлично часто и долго).

Во многом из-за места действия — закрытой лондонской автостоянки — фильму были весьма необходимы хорошо поставленные драки, раскрытие личной драмы и острые сюжетные повороты. Однако по невыясненным обстоятельствам картина Адлера не стала динамичным камерным боевиком и превратилась в довольно скучное зрелище с персонажами, судьба которых, увы, глубоко безразлична зрителю.