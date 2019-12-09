По меньшей мере пятеро погибших: в Новой Зеландии произошло извержение вулкана

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает местная полиция. Геологическая служба страны присвоила извержению три балла вулканической угрозы из пяти возможных. В зоне бедствия находились около 50 человек. Обстановка рядом с вулканом не позволяет экстренным службам приступить к операции на острове, пока ведётся только наблюдение с воздуха.

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации геологической службы GeoNet, кратковременное извержение вулкана было зафиксировано 14:11 по местному времени.

Вскоре после ЧП GeoNet снизила уровень вулканической угрозы до трёх баллов из пяти возможных, что соответствует отметке «небольшое извержение». Код авиационной безопасности установлен на отметке «оранжевый».

По данным GeoNet, прогнозы по развитию ситуации остаются неопределёнными, но в настоящее время признаков эскалации извержения не наблюдается.

Новозеландская полиция подтвердила факт гибели пяти человек на острове, ещё некоторое количество людей пропали без вести. Ведомство изначально располагало информацией о пребывании сотни туристов на Уайт-Айленде, однако позднее выяснилось, что на острове было не более 50 человек.

Police can confirm five people are now confirmed to have died in the White Island volcanic eruption.



Our sincere condolences are with their family and friends.



A number of people have been injured and taken to hospital.



MORE HERE: https://t.co/cwNnNFcNa3pic.twitter.com/FyVekb8sG5 — New Zealand Police (@nzpolice) December 9, 2019

В полиции отметили, что продолжают поиск точных данных о количестве находящихся на Уайт-Айленде людей при помощи нескольких каналов информации. Примечательно, что ведомство ссылается на данные GeoNet, согласно которым текущая обстановка на острове исключает возможность пребывания на нём представителей экстренных служб.

«Мы пересматриваем оценку ситуации по мере поступления информации, однако сегодня вечером полиция не сможет получить доступ к острову», — говорится в заявлении полиции.

Вместе с тем позднее экстренные службы осмотрели остров с воздуха. После этой операции полиция пришла к выводу, что все выжившие покинули Уайт-Айленд во время объявленной ранее эвакуации.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что на острове не осталось выживших», — говорится в последующем сообщении ведомства. Утверждается, что полиция работает над тем, чтобы определить точное количество погибших кроме пятерых людей, о смерти которых стало известно ранее.

К рассвету к границам острова прибудет корабль вооружённых сил Новой Зеландии, с которого запустят беспилотники и другое наблюдательное оборудование, чтобы оценить обстановку на Уайт-Айленде.

Посольство России в Новой Зеландии обратилось к находящимся в районе бедствия соотечественникам с призывом строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство советует не покидать помещения и держать двери и окна закрытыми из-за риска отравления пеплом, а также применять средства защиты дыхательных путей — маску против пыли или подручные средства.

Кроме того, рекомендуется следить за информационными сводками по радио, телевидению или через интернет.

Вулкан на острове Уайт-Айленд является наиболее активным в Новой Зеландии. С момента открытия объекта в 1769 году путешественником Джеймсом Куком вулкан практически постоянно производит выбросы вулканического газа.

Остров, на котором расположен вулкан, имеет круглую форму и диаметр примерно в 2 км. Объект открыт для туристов, на нём активно проводятся научные исследования. В последний раз небольшие извержения вулкана Уайт-Айленд происходили в конце 2012 — начале 2013 года.

Жертвы извержений вулканов

Одно из последних крупнейших извержений вулкана, которое привело к жертвам, произошло летом 2018 года в Гватемале. Тогда в результате бедствия погибли более 125 человек. Во время извержения столбы дыма и пепла поднимались на высоту до десяти километров.

В общей сложности природная катастрофа затронула 1,7 млн жителей государства. МИД страны официально обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь после чрезвычайной ситуации.

До этого крупное извержение вулкана Килауэа произошло в мае 2018 года на Гавайях. Власти США объявили островной штат зоной бедствия. Эвакуация затронула 10 тысяч человек, потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов.

В сентябре 2014 года произошло извержение вулкана Онтакэ в Японии, которое сопровождалось выбросом камней диаметром от 10 сантиметров и более со скоростью падения около 300 км/ч. Из-за ЧП погибли 57 человек, большинство из которых стали жертвами падения камней.

В январе того же года 16 человек погибли из-за извержения вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Эвакуация потребовалась 26 тыс. местных жителей.