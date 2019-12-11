Дедушка в теле Скалы и расширенный актёрский состав: что изменилось в новом «Джуманджи»

В четверг в российский прокат выходит фильм «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей». По сюжету повзрослевшие школьники возвращаются в цифровой мир, чтобы спасти его обитателей и своего друга от новой угрозы. По дороге к выходу из игры героям предстоит преодолеть комплексы, решить проблемы в отношениях и обрести семейные ценности. К своим ролям вернулись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт. Также к касту присоединились Аквафина, Дэнни Де Вито, Рори Макканн и Дэнни Гловер.

В 1995 году в прокат вышел фильм «Джуманджи» — приключенческо-фантастическая семейная лента с Робином Уильямсом в главной роли. Спустя 22 года, в 2017-м, Sony Pictures Entertainment представила ленту об игре с таким же названием, но другим посылом.

Если ранее непоседливые дети ненароком устроили джунгли в тихом американском городке, теперь Соединённые Штаты находятся в относительной безопасности: не джунгли приходят к героям, а их самих засасывает в компьютерную игру. Именно у этой версии появился сиквел под названием «Джуманджи: Новый уровень».

Согласно сюжету новой ленты, герои повзрослели, поступили в вузы и разъехались по стране. Почти у всех дела идут неплохо — за исключением, пожалуй, Спенсера (Алекс Вулф). Он расстался с Мартой (Морган Тёрнер), еле успевает совмещать учёбу с подработкой и по-прежнему страдает от подростковых комплексов. Перед воссоединением четвёрки Спенсер решает ещё раз заглянуть в мир Джуманджи, чтобы почувствовать себя доктором Брэйвстоуном (Дуэйн Джонсон). Его друзьям теперь придётся вернуться на просторы игры, чтобы отыскать незадачливого товарища.

Кто на новенького?

Создатели фильма «Джуманджи: Новый уровень» поставили перед собой не самую простую задачу — обыграть ту же историю иным образом. С этой целью в сюжет были введены два новых героя: в бой с приставкой вступят дедушка Эдди и его «заклятый друг» Майло (Дэнни Гловер). В игре, соответственно, появились два новых персонажа — волшебный чёрный конь и взломщица Минь (Аквафина). Чтобы разнообразить действие, игроков и их аватаров перемешают: по новым правилам, выбрать персонажа нельзя, но в процессе игры можно поменяться телами.

Как и два года назад, зрителям предстоит любоваться актёрским мастерством Джонсона, Гиллан, Харта и Блэка. Остальным артистам отведено куда меньше экранного времени.

Должное внимание, однако, создатели фильма уделили персонажу Дэнни Де Вито — дедушка Эдди в его исполнении вышел смешным и трогательным. Этот образ получил интересное развитие: в игре герой Де Вито вселился в доктора Брэйвстоуна, так что на этот раз Дуэйн Джонсон притворялся не закомплексованным подростком, а ворчливым стариком, который мало что понимает в видеоиграх. Сценаристы не поскупились на комичные диалоги, а актёру удалось продемонстрировать несоответствие внешнего вида и внутреннего мира своего героя.

© Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень» (2019)

Впрочем, создатели фильма дополнили приключенческую историю некоторыми ценными идеями. На примере вчерашних подростков они поднимают темы взросления, ответственности, осознания молодыми людьми своего места в обществе. Зрителей призывают не замыкаться в себе и не поддаваться комплексам — по сути, именно из-за комплексов героям пришлось вернуться в игру. Пагубное воздействие виртуальной реальности тоже показано более чем наглядно (пусть и не реалистично).

Ещё одной обозреваемой темой стало восприятие старости: с одной стороны, возрастные актёры показывают пожилых людей в типичном гротескном ключе (как сварливых, упрямых, не поспевающих за современными темпами жизни). Но привлечение внимания к стереотипной трактовке заставляет задуматься о её правомерности.

В любом случае, «Джуманджи: Новый уровень» остаётся качественным развлекательным кино для взрослых и детей. Возможно, картина подошла бы и для семейного просмотра, но с оговоркой — вряд ли зрителям младшего школьного возраста стоит показывать затяжную сцену, в которой обсуждается жертва кастрации. В остальном же фильм не пугает натурализмом, не давит саспенсом и не завлекает излишними вольностями.

«12+», пожалуй, — точное попадание в целевую аудиторию: зрителям постарше сценарий и диалоги покажутся чересчур наивными. Тем не менее и их не разочаруют добротный визуальный ряд, выверенная (хоть и несложная) драматургия и талантливая игра актёров.