Русские сказки в новом прочтении: чего ждать от сиквела ленты «Последний богатырь»

Киностудия Disney выпустила дебютный тизер-трейлер к картине «Последний богатырь: Корень зла» — сиквелу одного из самых кассовых фильмов отечественного производства. Продолжение истории также посвящено приключениям богатыря Ивана, попавшего в сказочный мир Белогорья. По сюжету герою придётся спасать эти земли от «древнего зла». В картине вновь сыграли Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Евгений Дятлов. Подробнее о предстоящем релизе — в материале RT.

Киностудия Disney опубликовала первый тизер-трейлер к сиквелу фильма «Последний богатырь». Ролик был опубликован в социальной сети «Одноклассники».

Продолжение семейной сказки, снятой российским офисом Disney совместно со студией Yellow, Black and White, получило приставку «Корень зла». По сюжету ленты в Белогорье проводятся Богатырские игры, во время которых витязи демонстрируют удаль и силу. Главный герой, Иван, участвовать в них не планирует, потому что не чувствует в себе богатырской мощи.

Однако во время состязаний пробуждается древнее зло (и зрители узнают, где находится корень этого зла), для борьбы с которым Иван объединяется со старыми друзьями и даже недругами.

Над сиквелом работала та же команда сценаристов, что и над оригинальным фильмом. Режиссёрское кресло вновь занял Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернулись актёры Виктор Хориняк (Иван), Мила Сивацкая (Василиса), Екатерина Вилкова (Варвара), Елена Яковлева (Баба-яга), Константин Лавроненко (Кощей) и Евгений Дятлов (Добрыня Никитич). К касту также присоединился Кирилл Зайцев — он сыграет богатыря Финиста.

Съёмки сиквела проходили в Подмосковье, а также в Карелии, Краснодарском крае и на Урале. По словам экс-директора Disney в России и СНГ Марины Жигаловой-Озкан, «Корень зла» будет более технологичным.

«Мы придумали новых компьютерных героев, спецэффекты, зрелищные сражения», — уточняла она в Instagram. Кроме того, с её слов, в разработке находится и третий фильм о богатыре Иване.

Ожидается, что картина «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат в декабре 2020 года.

Богатырь отечественного проката

Первая часть киносказки с русскими народными мотивами вышла в прокат в 2017 году. Лента стала второй масштабной работой Disney в России (до этого студия выпустила менее успешную «Книгу мастеров», сюжет которой также был основан на русских народных сказках).

В фильме «Последний богатырь» речь идёт о том, как парень из современной Москвы попал в сказочно-былинный мир, который необходимо спасать от козней Добрыни Никитича, перешедшего на тёмную сторону. В Белогорье Ивана воспринимают как сына Ильи Муромца.

По сюжету Ивану приходится объединиться с традиционно отрицательными персонажами русского фольклора — Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным. Сам же он в ходе повествования из циничного и трусоватого обывателя превращается в достойного наследника прославленного русского богатыря.

Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

© kinopoisk.ru

При работе над первым фильмом Дмитрий Дьяченко отмечал влияние советского кинематографа: по собственному признанию, он ориентировался на работы обладателя Гран-при Венецианского фестиваля Александра Роу, который поставил такие фильмы, как «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал», «Финист — Ясный сокол», знакомые многим советским и российским детям.

В частности, Дьяченко перенял подход к работе с юмористическими элементами, однако при этом отказался от гротескной подачи отрицательных персонажей, присущей картинам Роу.

Жигалова-Озкан видит особенную ценность фильма в сочетании двух разноплановых компонентов в одной истории: «Нам удалось очень бережно соединить наследие русских народных сказок и традиции историй Disney», — писала она на своей странице в Instagram.

Рекордный бокс-офис сказки «Последний богатырь» стал самым ярким событием отечественной киноиндустрии 2017 года. Сборы картины, также созданной в сотрудничестве Disney и компании Yellow, Black and White, за первые недели проката составили порядка 1,617 млрд рублей. Таким образом, «Последний богатырь» обогнал таких лидеров проката, как «Сталинград» (хотя лента Бондарчука до сих пор остаётся одной из самых кассовых отечественных картин за рубежом) и «Викинг».

Кроме того, на данный момент лента находится на четвёртом месте среди фильмов российского производства по количеству зрителей домашнего проката: в кинотеатрах её посмотрели 7,7 млн человек (в общем зачёте отечественных и зарубежных фильмов картина входит в топ-20).

Впрочем, с выходом «Движения вверх», «Т-34» и полнометражной ленты «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» лента Дьяченко переместилась на четвёртую позицию среди самых кассовых фильмов национального проката.