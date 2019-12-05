На заре электрического освещения: каким получился фильм «Война токов»

5 декабря в прокат выходит фильм «Война токов» о конкуренции двух великих изобретателей за электрификацию Америки: Томаса Эдисона, который предлагал использовать постоянный ток, и Джорджа Вестингауза, который делал ставку на переменный. Премьера фильма была запланирована на 2017 год, однако из-за скандала с Харви Вайнштейном, который занимался продюсированием, работа завершилась намного позже при участии Тимура Бекмамбетова. Роли в ленте исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд и Николас Холт. О событиях на экране и за кадром — в материале RT.

Премьера фильма «Война токов» была запланирована на 2017 год, когда лента была представлена на фестивале в Торонто. Однако из-за скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна производство не было закончено. В некоторых странах фильм вышел в прокат в незавершённом варианте. Продюсированием финальной версии в итоге занимались Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе.

В России показ новой ленты Альфонсо Гомеса-Рехона («Американская история ужасов», «Я, Эрл и умирающая девушка») стартует 5 декабря. Зрители увидят фильм именно таким, каким его задумал режиссёр.

В «Войне токов» описан важный эпизод из биографии Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч) и другого пионера электроэнергетики — предпринимателя и инженера Джорджа Вестингауза (Майкл Шеннон). Они практически одновременно взялись за разработку системы освещения и стали непримиримыми конкурентами.

Желая провести свет в города, местные власти заключали контракт либо с Эдисоном, использовавшим постоянный ток, либо с Вестингаузом, система которого работала на переменном токе. Поскольку последний предлагал более дешёвый способ передачи энергии, его сопернику пришлось вести борьбу ненаучными методами.

Однако противостояние — только часть этой истории, поскольку создатели фильма решили показать героев как личностей.

Эдисон Камбербэтча напоминает его же Шерлока Холмса — тот же гений с чертами социопата. Персонаж Шеннона является его полным антиподом: он в большей степени предприниматель, чем новатор, зато прекрасно соблюдает баланс между соображениями выгоды и человеческими чувствами.

Образ Эдисона раскрывается в, казалось бы, не самых значительных событиях. Так, за визит врача великий учёный расплачивается автографом — он прославил своё имя, но не сколотил состояние. То, как изобретатель бесконечно откладывает прогулку с детьми ради работы, показывает его одержимость наукой. Даже домашние прозвища его сына и дочери — Дэш и Дот, то есть тире и точка, используемые в азбуке Морзе.

В ленте показана эволюция характера главного героя. Если вымышленные персонажи часто приобретают несвойственные им ранее качества, то черты Эдисона после смерти жены становятся ещё ярче: он перестаёт проявлять какие-либо эмоции, а из амбициозного человека превращается в беспринципного, нарушая своё обещание никогда не разрабатывать орудия убийства.

Ещё один важный герой — Никола Тесла в исполнении Николаса Холта. К слову, Тимур Бекмамбетов признался, что мечтал снять ленту о жизни этого учёного, но в его распоряжении не было подходящего сценария: изобретателя, как правило, изображают фриком, с которым зрители не смогут себя ассоциировать, а в этом случае картина не будет успешной.

Тесла в «Войне токов» — молодой иммигрант, мечтатель и визионер. Он не агрессивен, как Эдисон, и не практичен, как Вестингауз, зато именно этот персонаж высказывает ключевую мысль фильма: намного важнее материальных объектов — великие идеи.

Интересно, что тема фильма перекликается с личным опытом Тимура Бекмамбетова. Он сам, а также его отец и брат учились в Московском энергетическом институте.

«Для меня амперы и сети — это очень личные переживания», — отмечает кинематографист.

В беседе с RT продюсер рассказал, что творческое осмысление образов исторических персонажей не противоречит достоверному изложению фактов, поскольку у сценариста картины Майкла Митника было достаточно времени на изучение и обработку материала.

Продюсер Тимур Бекмамбетов — о сценарии фильма «Война токов»

Также продюсер сожалеет, что специфика кинопроизводства редко позволяет создателям картин придерживаться подобного подхода к работе.

«Сегодня при наших темпах производства фильмов, контента у творческих людей не хватает времени погрузиться в этот мир — мир своих героев», — отметил Бекмамбетов.

Визуальная составляющая фильма также скрупулёзно проработана. Дух эпохи (80-х — начала 90 годов XIX века) отражён не только в костюмах, причёсках и других деталях внешнего вида персонажей — целостное впечатление поддерживают спокойная цветовая гамма кадров и осенние пейзажи. Кадры оператора Чона Джон-Хуна, который ранее снимал хоррор «Оно» и боевик «Олдбой», смотрятся динамично и компенсируют неспешность повествования.

«Война токов», пожалуй, оказалась ровно между независимым и коммерческим кино. Фильм сделан качественно, на уровне блокбастера, в производстве задействованы влиятельные кинематографисты, каст состоит из знаменитых актёров. При этом в самой истории удалось избежать штампов и клише, конфликт проходит на интеллектуальном уровне, а драматизм ситуации заключается в столкновении нравственности и одержимости. Возможно, это и есть правильный подход при работе с подобный материалом.