«Разоблачения» и Реальность: в США снимут фильм о слившей доклад о «вмешательстве» РФ в выборы подрядчице АНБ

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Наталья Романова, Марина Максимова
Американские кинематографисты снимут байопик о Реалити Уиннер — подрядчице АНБ, которая в 2017 году передала доклад разведки о мнимом «вмешательстве» России в ход президентских выборов в США. Картину с рабочим названием Winner будет снимать Сюзанна Фогель. Сценарий к ленте написала журналистка Керри Хоули, уже работавшая над биографическим материалом о Уиннер для одного из американских изданий. По данным зарубежных СМИ, разработкой байопика займётся студия Big Beach Films, работавшая над картиной «Прекрасный день по соседству». Подробнее — в материале RT.
«Разоблачения» и Реальность: в США снимут фильм о слившей доклад о «вмешательстве» РФ в выборы подрядчице АНБ
  • Риэлити Виннер и Сюзанна Фогель
  • © Sean Rayford; Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

В США снимут биографическую ленту о Реалити Уиннер — бывшей подрядчице американских спецслужб, которая в 2017 году передала журналистам секретный доклад о мнимом «вмешательстве России в президентские выборы в США». Об этом сообщает издание Variety.

На данный момент байопик носит название Winner — по фамилии прототипа главной героини (что также буквально переводится как «победитель»). О касте будущей картины пока ничего неизвестно.

Разработкой проекта занимаются писатель Аманда Филлипс и продюсеры студии Big Beach Films (работавшей над созданием фильма «Прекрасный день по соседству») Даниэль Мелиа и Питер Сараф.

В качестве режиссёра привлекли Сюзанну Фогель. В фильмографии постановщицы значатся многосерийные проекты «Погоня за жизнью» и «Популярна и влюблена», а также полнометражный фильм «Шпион, который меня кинул». В последнем, как и в новой ленте, речь шла о работе спецслужб, однако жанр комедийного боевика предусматривал совершенно иную подачу.

Сценарий к предстоящей ленте написала журналистка Керри Хоули, уже писавшая об истории Уиннер. В декабре 2017 года в журнале The New York Magazine была опубликована её биографическая статья о жизни подрядчицы АНБ — практически от рождения и до заключения. 

Признавая, что героиня её материала существенно отличается от других известных осведомителей, автор тем не менее ставит её в один ряд с такими фигурами, как Эдвард Сноуден и информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.

Продюсеры ленты считают главной целью изобразить осведомительницу как личность и рассказать её историю широкой аудитории.

«Нам выпала честь снять фильм о Реалити Уиннер на основе прекрасного сценария Керри Хоули», — приводит слова Даниэль Мелиа Variety.

Для столь важной, по её мнению, задачи необходима тщательно подобранная команда.

«Мы — давние поклонники творчества Сюзанны Фогель и даже не представляем, кто бы лучше уловил суть этого сложного персонажа, взглянув на него через призму эмпатии и человечности. Среди американцев слишком мало тех, кто знает об этой обязательной к ознакомлению истории, и собранный нами творческий коллектив идеально подходит для того, чтобы её рассказать», — добавила Мелиа.

Фогель в свою очередь также настаивает на значимости образа главной героини ленты для американской культуры и общества.

«Устами Реалити Уиннер говорит целое поколение молодёжи, которому трудно увязать свои личные морально-этические ориентиры с тем упадком нравственности, что свойствен институтам нашего общества, которые мы хотим считать достойными гордости и верности», — заявила режиссёр.

Кроме того, Фогель рассказала, какой концепции собирается придерживаться при творческом осмыслении биографии Уиннер: «На основе замечательного сценария Керри (Хоули. — RT) мы можем рассказать её актуальную историю не в нравоучительном и предвзятом тоне, а с упором на юмор и эмоции».

Реальность в заключении 

В 2017 году правоохранительные органы США арестовали сотрудницу компании Pluribus International Corporation Реалити Ли Уиннер. Её подозревали в разглашении секретной информации — в частности, в том, что она отправила засекреченный доклад разведки новостному изданию.

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По данным зарубежных СМИ, в докладе говорилось о хакерских атаках, якобы осуществлённых ГРУ для вмешательства в избирательный процесс в Штатах.

Отмечалось, что «взлом» был осуществлён с целью получения данных о программном обеспечении, связанном с выборами. Кроме того, сообщалось о якобы отправке фишинговых писем чиновникам.

При этом в докладе не содержалась информация о том, повлияли ли мнимые хакерские атаки на исход избирательной кампании в США. Также не приводились и данные о том, как АНБ получило данные о действиях «хакеров». 

Виннер, в свою очередь, призналась в содеянном. После ареста она провела в заключении год, и в августе 2018-го её приговорили к 63 месяцам (более чем пяти годам) тюрьмы — таким образом, её срок подойдёт к концу в 2023 году. 

Россия неоднократно отвергала обвинения о попытках вмешательства в избирательные процессы в США. В МИД РФ отмечали, что обвинения со стороны Вашингтона являются необоснованными. 

В свою очередь российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что «бесполезная и вредная болтовня» о «вмешательстве России в американские выборы» — не что иное, как попытка Соединённых Штатов «решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов внешней политики».

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