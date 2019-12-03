«Компашка соберётся та ещё»: Наташа Романофф и другие русские герои в первом трейлере «Чёрной вдовы»

Киностудия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Чёрная Вдова» — первой сольной картины, посвящённой одной из «Мстителей». Из новой ленты зрители узнают о прошлом супергероини с русскими корнями Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. Помимо шпионки, в картине также появятся другие русские герои: Красный Страж, ещё одна Чёрная Вдова Елена Белова и Железная леди. В касте фильма о Чёрной вдове значатся Дэвид Харбор, Рейчел Вайс и Флоренс Пью. Премьера намечена на апрель 2020 года.

Российская премьера фильма «Чёрная вдова» запланирована на 30 апреля 2020 года. История героини Скарлетт Йоханссон, советской шпионки Наташи Романофф, завершилась смертью персонажа в финальной части франшизы «Мстители», поэтому теперь зрителям предлагается своеобразный приквел.

События новой ленты разворачиваются после фильма «Первый мститель: Противостояние», и теперь в центре внимания — другие персонажи. Это Красный Страж, советский аналог Капитана Америки, ещё одна Чёрная Вдова, Елена Белова, а также героиня Мелина Востокофф, также известная как Железная дева — одна из соперниц Наташи Романофф.

Судя по трейлеру, создатели ленты решили также осветить историю происхождения Наташи — не исключено, что зрителей ждут флешбэки о балетном прошлом героини, о спецподготовке к работе оперативницы в Академии Красной комнаты (кузнице суперкадров для КГБ), а также встреча с русской «семьёй» Романофф, частью которой Вдова была до того, как присоединилась к Мстителям. «Компашка соберётся та ещё», — говорит героиня Йоханссон в трейлере.

Действительно, коллегам Чёрной Вдовы далеко до команды мечты: Красный Страж растолстел и едва влезает в костюм, а неопытную, но заносчивую Елену Белову придётся склонить к сотрудничеству силовыми методами.

Роль Красного Стража досталась Дэвиду Харбору («Очень странные дела»), вторую Чёрную вдову сыграет Флоренс Пью («Маленькая барабанщица»), а образ Железной девы на экране воплотит Рейчел Вайс («Мумия», «Константин: Повелитель тьмы»). Режиссёрское кресло картины заняла австралийская сценаристка и постановщица Кейт Шортланд.

Сольным фильмом о супергероине Чёрной Вдове откроется четвёртая фаза киновселенной Marvel. В июле глава Marvel Studios Кевин Файги приоткрыл завесу тайны относительно остальных проектов, которые вошли в новую группу фильмов, созданных по мотивам комиксов Marvel. Она, среди прочего, включает проекты Disney+, сиквел «Доктора Стрэнджа», новый фильм про Тора,а также картину о бессмертной расе сверхлюдей «Вечные».

Киновселенная Marvel с самого начала была сгруппирована по фазам: с выходом в прокат ленты «Человек-паук: Вдали от дома» подошла к концу третья фаза киновселенной, посвящённая Саге Бесконечности.

Русский суперслед

Помимо Наташи Романофф, в комиксах Marvel есть немало персонажей русского происхождения, выступающих по обе стороны добра и зла. Среди таких героев — Пётр Распутин, известный как Колосс. Распутин — мутант, сверхсила которого заключается в том, что он может превращать мягкие ткани своего тела в органическую сталь.

В СССР мутанта обнаружил Профессор Икс, после чего Колосс присоединился к команде Людей Икс. В комиксах, а также в фильмах Marvel Колосс изображён, как честный и добродетельный персонаж, который стремится использовать свои сверхспособности во благо.

Дэвид Харбор и Рейчел Вайс

© Armando Gallo/ZUMA Studio; AdMedia/globallookpress.com

Герой Дэвида Харбора, Красный Страж, в киновселенной Marvel появляется впервые. Персонажей известных под именем Красный Страж (равно как и героинь под именем Наташа Романофф) было несколько. В фильме «Чёрная вдова» Красным Стражем является Алексей Шостаков — один из самых успешных лётчиков-испытателей СССР и… муж Наташи Романовой.

По сюжету комиксов, чету разделили, сообщив Романовой, что муж умер во время испытаний новой ракеты. Однако Шостаков не умирает и, пройдя спецподготовку в КГБ, становится Красным Стражем.

Одним из антагонистов в киновселенной Marvel является Иван Ванко (в кино его сыграл Микки Рурк) — враг Железного Человека. Его отец, Антон Ванко, работал на Говарда Старка (точнее, занимался шпионажем). Иван тоже был инженером, в числе его изобретений — компактный ядерный реактор и энергетические хлысты. Он напал на Тони Старка, используя разработку его же компании. Таким образом, Иван не дотягивает до злого гения — он, скорее, использует в своих целях чужие наработки.

В комиксах герои и злодеи из СССР и России нередко оказываются вторичными: Майор Урса, он же Михаил Медведев — положительный аналог Халка; сотрудник КГБ Мерзость — ещё один Халк из коммунистического мира, но отрицательный; Красный Динамо — советский Железный Человек.