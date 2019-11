Рэпер, скрипач и любитель фолка: как прошла вторая часть этапа поединков на шоу «Голос»

29 ноября завершился этап поединков на вокальном шоу «Голос». Наставники пересмотрели состав своих команд в преддверии «нокаутов». Выпуск запомнился разноплановыми музыкальными битвами: в каждом коллективе нашлись готовые, слаженные дуэты, конкурсанты смогли попробовать себя в новых жанрах и стилях, а жюри было непросто сделать выбор между равными участниками. О том, в каком составе команды вступают в этап нокаутов — в материале RT.

В пятницу, 29 ноября, в эфир вышел очередной выпуск проекта «Голос», завершивший этап поединков. Вторую часть вокальных дуэлей начали Станислав Мошкин и Ильдар Абдуллин из команды Сергея Шнурова. Наставник задумал на их примере показать соперничество «двух настоящих бабуинов» и выбрал для этого сочинение своего коллеги по жюри Константина Меладзе «Сэра».

«Выходят два упыря и просто зубами и когтями рвут на части то, что ты там себе придумал в трусах и тапочках», — высказал догадку о впечатлениях Константина Меладзе от номера ведущий Дмитрий Нагиев.

Меладзе отметил, что ведущий попал в точку (песня действительно была написана в камерной обстановке общежития), и добавил, что номер в постановке Шнурова повысил ему самооценку. И только Валерий Сюткин почувствовал в представленном номере «пережим» и too much. Участие в конкурсе продолжил Ильдар Абдуллин.

Полина Гагарина представила своё видение песни Imagine Dragons — Believer. Специалиста по классическому звучанию Рината Альбикова наставница противопоставила самобытной Анастасии Марковой с её «песочным» тембром.

Во время выступления дуэта произошло ЧП — кольцо Анастасии Марковой, как в шутку сообщил Дмитрий Нагиев, улетело в шестой ряд. Валерий Сюткин назвал номер «арией современного искусства», а Константин Меладзе подчеркнул, что Полина Гагарина виртуозно адаптировала композицию под каждого исполнителя.

Сергею Шнурову же показалось, что материал был плохо освоен конкурсантами. Особенно неубедительным он посчитал Альбикова, который по решению Полины Гагариной и выбыл из конкурса.

Виктория Карачун и Арсен Мукенди заслужили похвалы наставников ещё до того, как начали петь: всем понравились образы с этническими мотивами, которые участники выбрали для исполнения шлягера «Разговор со счастьем» («Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь...») из классической комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Константин Меладзе подчеркнул, что Валерий Сюткин, дебютировавший в жюри в этом году, привнёс в проект собственное интересное видение и юмор. Сергей Шнуров назвал нововведение коллеги парализующим оружием: «Уровень абсурда, который мы здесь наблюдали, неподвластен никому». Полина Гагарина особо отметила, что конголезец Арсен Мукенди спел с явным русским колоритом — он и продолжил участие в проекте.

Инна Саядян и Аскер Бербеков из команды Меладзе исполнили песню Дайаны Росс When You Tell Me That You Love Me. «Классический голливудский дуэт в самых лучших традициях», — прокомментировала выступление Полина Гагарина. «Это никакой не поединок, это, конечно же, дуэт», — подчеркнула наставница, говоря о том, что голоса конкурсантов очень хорошо сочетаются. Однако участие в проекте смог продолжить только Аскер Бербеков.

Валерий Сюткин поставил перед собой задачу выбрать одного из двух похожих вокалистов — Егора Муската и Даниила Данилевского. Голоса и нервы подопечных наставник проверил с помощью собственной песни «Дорога в облака».

Полина Гагарина назвала музыкантов «готовым мальчиковым дуэтом», Сергей Шнуров традиционно намекнул на возраст Сюткина, а Меладзе счёл, что песня и современный внешний вид певцов сочетаются неорганично. В этапе нокаутов будет участвовать Егор Мускат.

Милане Рахмановой и Антону Токареву их наставник Сергей Шнуров предложил выступить с композицией Survivor. Как и в слепых прослушиваниях, Токарев также исполнил инструментальную партию — на этот раз на скрипке.

Гагарина призналась, что Антон и Милана — её «любимчики» в команде Шнурова и выразила сожаление, что наставник расстанется с кем-то из участников. Сергей Шнуров отметил, что музыкантам удалось передать «чувство приближающейся и разверзающейся бездны», которое он заложил в номер. В этап нокаутов отправился Токарев.

Полина Гагарина сформировала дуэт из самых юных участников своей команды — 19-летнего Феликса Котло и 17-летней Аланы Чочиевой. Они исполнили оригинальную версию песни «Люби меня, люби». Сергею Шнурову выступление напомнило проповедь, однако музыкант отметил, что участники всё же не обратили его в свою веру.

«Дорогие мои малыши, забудьте всё, что сказал дядя Серёжа» — вступилась за подопечных Полина Гагарина. Константин Меладзе сравнил номер с отрывком из мюзикла и подчеркнул, что исполнение адекватно возрасту конкурсантов. Участие в шоу продолжила Алана Чочиева.

Рената Штифель и Елизавета Шалуба под руководством Константина Меладзе представили свою версию песни Treat Her Like a Lady. Сергей Шнуров назвал выступление по-хорошему эротическим, а Полина Гагарина вспомнила, как когда-то пела этот трек сама.

Меладзе же признался, что устроил «многогранный баттл», который включал не только вокальную дуэль, но и противостояние «ноги или бюст» (обусловленное смелыми нарядами вокалисток). На этапе нокаутов на сцене снова появится Елизавета Шалуба.

Арсений Курчанин и Максим Субачёв выступили с рэп-композицией Old Town Road исполнителя Lil Nas X. Наставник музыкантов Сергей Шнуров отметил, что поставленная задача была выполнена на 80%: «Как говорил мой налоговый инспектор, можете больше», — резюмировал он. В этап «нокаутов» прошёл Курчанин.

Ива Тодорова и Ника Прокопьева из команды Полины Гагариной, по мнению Валерия Сюткина, представили убедительное женское прочтение пени Леонида Агутина «Аэропорты».

Константин Меладзе отметил прогресс у обеих исполнительниц по сравнению со слепыми прослушиваниями, а Сергей Шнуров призвал девушек не волноваться. «Это всего лишь Первый канал», — иронично отметил музыкант. В этап нокаутов прошла Ива Тодорова.

Даниил Королёв и Анастасия Бадьина выступили с русской народной песней «Сберегла». Если Королёв уже исполнял этническую композицию на предыдущем этапе, то вокальный талант Бадьиной раскрылся с новой стороны. Наставник Константин Меладзе, тем не менее, выбрал более опытного фолк-певца Королёва.

Этап поединков завершился выступлением Анастасии Юст и Лианы Майстер. Они спели песню Boney M — Never Change Lovers in the Middle of the Night. Члены жюри назвали номер очень праздничным. Свой путь в проекте продолжила Анастасия Юст.

Промежуточные итоги

В результате 24 прошедших дуэлей в каждой команде осталось по шесть участников.

Полина Гагарина взяла в следующий этап Екатерину Стеблину, Лилию Вельтман, Эндрю Гранжа, Анастасию Маркову, Алану Чочиеву и Иву Тодорову.

От команды Серея Шнурова выступления продолжат Рагда Ханиева, Ив Набиев, Ирина Чувакова, Ильдар Абдуллин, Антон Токарев и Арсений Курчанин.

Также в нокаутах будут участвовать подопечные Константина Меладзе: Валерия Миронова, Наталья Сидорцова, Светлана Мамрешева, Аскер Бербеков, Елизавета Шалуба и Даниил Королёв.

Команду Сюткна будут представлять Татьяна Гайворонская, Элимдар Сейдосманов, Нуржигит Субанкулов, Егор Мускат, Арсен Мукенди и Анастасия Юст.