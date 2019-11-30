Ведьмак Кавилл и экранизация Диккенса: какие сериалы смотреть в декабре

20 декабря на Netflix состоится долгожданная премьера сериала «Ведьмак» по книгам польского писателя Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли. Снова на экранах Иэн Сомерхолдер среди чудовищ («Вампирские войны») и Дженна Дуан в музыкальной мелодраме «Саундтрек». Также в наступающем месяце — экранизация романа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», семейная драма в обстановке 50-х «Расправа», юридический сериал «По правде говоря» и ЛГБТ-комедия от создателя «Матрицы» Лилли Вачовски.

Вампирские войны (V Wars). С 5 декабря на Netflix

Доктор Лютер Суонн пытается остановить распространение вируса неизвестного происхождения, который превращает людей в кровожадных существ и провоцирует возникновение нового вида — вампиров. Помимо прочего, Суонну придётся сражаться с заражённым другом, который стал лидером подпольного движения за превосходство вампиров.

Проект основан на серии одноимённых комиксов Джоната Мэйберри. Доктора, который пытается остановить эпидемию, сыграл Иэн Сомерхолдер, ранее исполнивший одну из главных ролей в сериале «Дневники вампира». Он же выступил в качестве продюсера и режиссёра одного из эпизодов.

По правде говоря (Truth Be Told). С 6 декабря на Apple TV+

«По правде говоря» — продюсерский проект актрисы Риз Уизерспун и шоураннера «Хорошей жены» Нишель Трэмбл. Сериал основан на книге Are You Sleeping Кэтлин Барбер.

Из-за обнаружившейся улики автор криминального подкаста Поппи Парнелл (Октавия Спенсер) вынуждена вернуться к расследованию дела об убийстве отца сестёр-близнецов, закрытого 18 лет назад. Тогда серия её статей помогла отправить за решётку предполагаемого убийцу по имени Уоррен Кейв (Аарон Пол) и прославила журналистку. Теперь ей предстоит встретиться с человеком, который не без её помощи, возможно, по ошибке оказался в тюрьме.

Расправа (Reprisal). С 6 декабря на Hulu

Действие сериала происходит в США 1950-х. Дорис Квинн (Эбигейл Спенсер) чудом удаётся избежать смерти после нападения на неё собственного брата и его банды головорезов. Восстановив силы, героиня перевоплотится в настоящую роковую женщину и начнёт осуществлять свой план мести обидчикам.

Стилистику середины прошлого века на экране воссоздал оператор «Американских богов» и «Свидетелей» Дэвид Грин. В качестве продюсера за проект отвечает Уоррен Литтлфилд, работавший над «Фарго» и «Рассказом служанки».

Работа над собой (Work in Progress). С 8 декабря на CBS

Лилли Вачовски (бывший Энди Вачовски, один из создателей «Матрицы») вернулась к работе над сериалами после закрытия «Восьмого чувства» на Netflix. В этот раз она выступила в качестве соавтора сценария на близкую ей тему — жизнь представителей ЛГБТ-ссобщества.

В центре сюжета — 45-летняя дама нетрадиционной ориентации Эбби (Эбби МакЭнани). Её психотерапевт умер, поэтому работа главной героини над собой оказалась незавершённой (оригинальное название ленты буквально переводится как «Незавершённая работа»). Однако и без помощи специалиста её жизнь начинает меняться, когда Эбби завязывает отношения с трансгенедрным мужчиной.

С 9 декабря сериал будет доступен на «Амедиатеке».

Саундтрек (Soundtrack). С 18 декабря на Netflix

Путь проекта под рабочим названием «Микстейп» на экраны оказался несколько затянутым: пилотный эпизод был снят на студии 20th Century Fox TV к сезону 2018/19. Netflix отреагировал не сразу, однако в июле 2018-го всё-таки заказал 10 серий.

«Саундтрек» — это история в декорациях Лос-Анджелеса о том, как музыка объединяет непохожих друг на друга людей. Среди режиссёров новой ленты — Джошуа Сафран («Сплетница», «Анатомия любви»), Карен Гавиола («Касл», «Агенты Щ.И.Т.») и Даррен Грант («Форс-мажоры», «Сверхъестественное»). В сериале снимается звезда фильма «Шаг вперёд» Дженна Дуан.

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Рождественская песнь (A Christmas Carol). С 19 декабря на BBC One и FX

За неделю до католического Рождества на BBC One состоится премьера мини-сериала, основанного на самой знаменитой сказочной повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» о старом скупердяе по имени Эбенезер Скрудж, фамилия которого фактически стала нарицательной.

Всё существование героя сводится к приумножению собственного капитала. Старик давно игнорирует праздник Рождества, не считается с подчинёнными и ни во что не ставит родственные узы. Но в одну рождественскую ночь к нему явится призрак бывшего компаньона, который предупредит Скруджа о мучениях после смерти. Судьбу героя может изменить только Рождество.

Повесть Диккенса уже неоднократно экранизировали. Но проект BBC One вышел несколько более мрачным, чем предыдущие. Продюсерами мини-сериала выступили актёр Том Харди, режиссёр «Гладиатора» Ридли Скотт и создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Роль крохобора и скряги исполнил Гай Пирс, а одним из призраков Рождества стал Энди Сёркис.

Ведьмак (The Witcher). С 20 декабря на Netflix

«Сага о Ведьмаке» — популярный во всём мире фэнтези-цикл польского автора Анджея Сапковского, посвящённый похождениям наёмного охотника на чудовищ, ведьмака Геральта из Ривии.

В центре повествования оказывается история Геральта и его воспитанницы Цири — княжны разрушенного королевства Цинтра, которую ведьмаку предстоит защитить в хитросплетении интриг средневекового мира.

Своеобразным продолжением книг стала серия популярных видеоигр от студии CD Projekt RED, последняя из которых вышла в 2015 году. Однако «Ведьмак» от Netflix — это адаптация романов Сапковского, не имеющая отношения к играм. Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») отмечала, что ставила перед собой задачу открыть мир «Ведьмака» для аудитории, незнакомой с книгами и играми.

На главную роль взяли «Супермена» Генри Кавилла. Netflix уже продлил сериал на второй сезон.