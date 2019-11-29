Лев, колдунья и платяной шкаф: тест RT и «Дилетанта» о Нарнии

29 ноября родился Клайв Стейплз Льюис — британский поэт, писатель, богослов, автор трактатов по христианской апологетике, вошедший в историю литературы со своим циклом повестей в жанре фэнтези «Хроники Нарнии». Многие зачитывались приключениями детей в волшебных параллельных мирах, но так ли хорошо вы ориентируетесь в них сейчас? Ответьте на несколько вопросов!

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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»