Лев, колдунья и платяной шкаф: тест RT и «Дилетанта» о Нарнии
29 ноября родился Клайв Стейплз Льюис — британский поэт, писатель, богослов, автор трактатов по христианской апологетике, вошедший в историю литературы со своим циклом повестей в жанре фэнтези «Хроники Нарнии». Многие зачитывались приключениями детей в волшебных параллельных мирах, но так ли хорошо вы ориентируетесь в них сейчас? Ответьте на несколько вопросов!
- globallookpress.com
- © Supplied by FilmStills.net
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»