Лев, колдунья и платяной шкаф: тест RT и «Дилетанта» о Нарнии

Короткая ссылка
29 ноября родился Клайв Стейплз Льюис — британский поэт, писатель, богослов, автор трактатов по христианской апологетике, вошедший в историю литературы со своим циклом повестей в жанре фэнтези «Хроники Нарнии». Многие зачитывались приключениями детей в волшебных параллельных мирах, но так ли хорошо вы ориентируетесь в них сейчас? Ответьте на несколько вопросов!
Лев, колдунья и платяной шкаф: тест RT и «Дилетанта» о Нарнии
  • globallookpress.com
  • © Supplied by FilmStills.net

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить