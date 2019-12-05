К барьеру: тест RT о том, кто вы из знаменитых дуэлянтов

5 декабря 1909 года состоялась так называемая вторая дуэль у Чёрной речки. По разные стороны барьера и в этот раз оказались поэты Максимилиан Волошин и Николай Гумилёв. Причиной конфликта литераторов стала женщина — молодая поэтесса Елизавета Дмитриева. К счастью, закончилось всё бескровно: Гумилёв промахнулся, а Волошин стрелял в воздух. Слава об этом поединке разлетелась по всему Петербургу, в газетах выходили насмешливые статьи, а сами поэты стали объектами пародий. Так завершилась эпоха дуэлей, мода на которые унесла немало жизней. Ответьте на несколько наших вопросов и проверьте, каким дуэлянтом могли бы быть вы.

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