Забыл под кроватью: Джон Бойега признал вину за утечку сценария последних «Звёздных войн»

Британский актёр Джон Бойега признался, что по его вине на торговой онлайн-площадке eBay появился сценарий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Актёр забыл свою копию скрипта под кроватью в квартире, с которой съезжал. Там её обнаружили во время уборки, а после выставили на продажу. Недавно об инциденте рассказывал постановщик картины Джей Джей Абрамс, однако он не стал раскрывать имени виновника. По словам режиссёра, сотрудникам компании Disney удалось выкупить сценарий.

Британский актёр Джон Бойега признался, что сценарий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» оказался на eBay по его вине. Актёр заявил об этом накануне в эфире шоу Good Morning America.

По словам Бойеги, он забыл свою копию сценария в квартире, с которой собирался съезжать. Он спрятал скрипт под кровать и забыл его забрать.

«Мы устроили небольшую вечеринку, и сценарий так и остался под кроватью, — рассказал актёр. — Пару недель спустя во время уборки квартиры его нашли и выставили на продажу на eBay, фунтов за 65 (примерно $85. — RT)».

Бойега отметил, что выставивший сценарий на eBay просто не понял, что попало к нему в руки. «Я тогда подумал: для поклонников это прекрасная возможность ознакомиться с сюжетом фильма перед его просмотром. Быть может, в этом что-то есть». При этом актёр добавил, что ему было очень страшно, когда обнаружилась утечка, — ему звонили все официальные представители студии.

Ранее режиссёр девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамс в эфире того же шоу заявил, что, несмотря на большие усилия со стороны Disney, направленные на сохранение сюжета новой картины франшизы в тайне, утечка сценария «Скайуокера. Восход» всё-таки произошла. Постановщик отметил, что инцидент произошёл по вине одного из актёров, однако имён называть не стал.

Один из сотрудников компании обнаружил скрипт на сайте торговой площадки и успел выкупить его до того, как он был продан.

Сливы «Мстителей» и «Игры престолов»

Несмотря на принимаемые различными киностудиями меры для сохранения сюжетов громких кинопремьер в тайне, в сеть регулярно попадают кадры со съёмок, а то и полные сценарии к фильмам или даже копии не до конца доработанных картин.

В 2015 году такая участь постигла ленту мексиканского постановщика Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» и работу Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка». Утекала в сеть и недоработанная копия фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха», а также одна из серий британского телесериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.

В сеть раньше премьеры попали и некоторые кадры супергеройского боевика «Мстители. Финал». Добропорядочные фанаты франшизы, следуя просьбе режиссёров братьев Руссо, попытались отгородить себя и остальных от возможных спойлеров. В социальных сетях поклонники саги обращались друг к другу с призывами не раскрывать сюжет финальных «Мстителей».

© Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Утечками знаменит и другой культовый проект — сериал «Игра престолов». Фрагменты новых сезонов регулярно появлялись в сети до официального релиза. Так, ещё в 2015 году первые четыре эпизода пятого сезона были выложены в сеть за сутки до старта показа.

Пользователи торрентов успели скачать каждую серию более чем миллион раз. Представители правообладателя, канала HBO, заявили, что утечка произошла по вине лиц, которым эпизоды были предоставлены для предварительного просмотра.

Серьёзный слив случился осенью 2016 года, когда на Reddit появились подробные спойлеры к седьмому сезону сериала — за восемь месяцев до премьеры. Актриса Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи, в своём Twitter выразила сожаление по поводу того, что некоторые люди не дают остальным насладиться седьмым сезоном, когда он выйдет официально.

Ажиотаж вокруг сериала привлёк внимание хакеров, которые решили подзаработать. В 2017 году группа «мистера Смита» заявила СМИ, что получила доступ ко всем аккаунтам HBO в соцсетях, и в доказательство опубликовала от имени стримингового сервиса пост в Giphy.

Злоумышленники требовали $6,5 млн выкупа (в биткоинах) за то, чтобы не публиковать в сети шестую и седьмую серии седьмого сезона. Всего же было украдено 1,5 терабайта данных, включая сценарии, видеофайлы, документацию и электронную переписку.

Наконец в 2019 году вторая серия финального сезона также просочилась в сеть раньше запланированного: на платформе Amazon Prime зрителям из Германии удавалось посмотреть второй эпизод после завершения показа первого. Подобное происходило за несколько часов до официального релиза. Amazon принесли извинения и объяснили, что причина была в сбое системы.