«Лучше первого» или «скроено по стандартным лекалам»: что говорят о сиквеле «Холодного сердца» критики

В прокат вышел сиквел мультипликационного фильма «Холодное сердце» от студии Disney. Продолжение анимационной сказки разворачивается на Севере, куда отправились королева Эренделла Эльза и её сестра Анна вместе с друзьями, чтобы узнать историю своей семьи и королевства. По мнению некоторых критиков, «Холодное сердце — 2» — зрелищный сиквел, который поражает уровнем анимации. Рецензенты считают, что авторам новой ленты удалось сохранить верность стилистике первого мультфильма. При этом часть критиков отмечает сюжетные шероховатости продолжения и сравнительно слабый саундтрек. Впрочем, мало кто сомневается, что «Холодное сердце — 2» не уступит первой части по сборам в прокате.

28 ноября в российский прокат вышло продолжение анимационной сказки Disney «Холодное сердце». Действие нового фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. По сюжету королева Эльза вместе с сестрой Анной покидают Эренделл и отправляются на далёкий Север, чтобы узнать о прошлом своего королевства.

С ними путешествуют знакомые зрителю по первой части герои — возлюбленный Анны Кристофф, его олень Свен и снеговик Олаф. На пути сестёр из Эренделла ждёт не только опасность, но и разочарование: им откроется тайна семьи, а ещё Анне и Эльзе предстоит узнать, кем на самом деле был их дед.

Постановкой сиквела занимались авторы первой части — Крис Бак и Дженнифер Ли. К озвучиванию героев вернулись Идина Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джонатан Грофф (Кристофф) и Джош Гад (Олаф). К касту присоединились Эван Рэйчел Вуд, Стерлинг К. Браун и Альфред Молина.

Сиквел, который сорвёт большой куш



Создание сиквела «Холодного сердца» едва ли ставилось под сомнение: после сенсационного успеха первой части, заработавшей в прокате больше $1 млрд и ставшей самой кассовой анимационной лентой истории (до лета 2019 года, когда на первое место вышел фотореалистичный ремейк «Короля Льва»), работа над продолжением была лишь вопросом времени.

Перед создателями встала непростая задача, которая, в сущности, возникает перед любым кинематографистом, пожелавшим поставить продолжение хита: необходимо соответствовать заданной первой частью высокой планке. Оценивая то, насколько авторам «Холодного сердца — 2» удалось попасть в тон первого фильма, критики разделились на два лагеря.

По мнению некоторых, в анимационном отношении «Холодное сердце» не разочарует зрителя. Рецензенты отмечают, что вторая часть переняла стилистику и сохранила магию первой.

«Второе «Холодное сердце» даже лучше первого, поражает своей анимацией, зрелостью и мелодичностью саундтрека. Можно назвать этот сиквел «Сосулька наносит ответный удар», — пишет Джони Олексински из New York Post.

То, что сиквел не уступает первому фильму по части анимации, отметил и критик Rolling Stone Питер Трэверс. Он считает, что «Холодное сердце — 2», среди прочего, также запомнится благодаря качественному музыкальному сопровождению.

«Песни (авторами вновь стала удостоенная наград семейная пара Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес) привлекательны и быстро запоминаются. Анимация чудесна: только посмотрите, что делают волшебники компьютерной графики с водой — стихией, которую сложнее всего изобразить в анимации», — добавил он.

Впрочем, некоторым критикам музыкальная составляющая сиквела в сравнении с первой серией показалась довольно посредственной. По мнению рецензентов, чета Лопес не продумала содержание музыкальных композиций.

«Что разочаровало больше всего? Музыка. В «Холодном сердце» даже второстепенные песни были продуманы. У прилипчивой главной песни «Отпусти и забудь» (Let It Go. — RT) глубоко осмысленный текст, пусть иногда этого не замечают, из-за того что песню крутили повсюду», — сокрушается Кристен Пэйдж-Кирби из The Washington Post.

Сетуют профессиональные рецензенты и на то, что авторы сиквела не стали развивать характеры персонажей в новой части и не определили для каждого из них повестку. Кроме того, сюжет сиквела предсказуемо уступает сути первого фильма, считают критики.

© Кадр из фильма «Холодное сердце — 2» (2019)

«Сюжетные арки персонажей довольно очевидны и недостаточно продуманы, чтобы удовлетворить зрителя. В фильме нет чёткого антагониста, вместо этого мы видим подозрения то в адрес одного, то в адрес другого персонажа и несоответствие ожиданиям. Мне кажется, продолжение уступает первому фильму по сложности сюжета и персонажей», — пишет Марк Хьюз из Forbes.

Непроработанность сценария критики видят в том числе в неуместном юморе и наличии сюжетных линий, часть из которых не несёт никакой смысловой нагрузки. При этом профессиональные рецензенты спешат отметить: соответствовать заданному первым фильмом стандарту очень непросто и зритель заведомо придирчиво будет оценивать новую картину.

«И всё же тем, кто хочет расслабиться и, естественно, «отпустить и забыть» (отсылка к песне Let It Go. — RT), многое придётся по душе», — уверен Брайан Лоури из CNN.

По его мнению, выбранная авторами стратегия отхода от основных составляющих первоначальной истории оказалась выигрышной: «Действие разворачивается через три года после событий первого фильма, и отношения героев развиваются, параллельно происходят отсылки к грехам прошлого».

Мировая премьера продолжения «Холодного сердца» состоялась 7 ноября. По данным зарубежных СМИ, мультфильм уже установил рекорд, собрав в первые же дни проката во всём мире больше $350 млн.

Неидеальное по мнению критиков продолжение «Холодного сердца» уже успели похвалить зрители — к примеру, зрительский рейтинг мультфильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 93%. Впрочем, и критики убеждены, что «синдром сиквела» не помешает «Холодному сердцу — 2» достойно выступить в прокате.

«Осторожный, взвешенный и скрупулёзный подход компании Disney, стремящейся продолжать франшизу, сохраняя максимальную верность оригиналу, вылился в сиквел, который, несомненно, придётся по вкусу многочисленным поклонникам первого мультфильма и соберёт большую кассу. Однако при этом не оставляет ощущение, что картина предсказуема, сознательно избегает рисков и скроена по стандартным лекалам», — заключил Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter.