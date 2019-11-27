«Огромная трагедия для мировой культуры»: Россия готова помочь Германии в поиске пропавших в Дрездене сокровищ

Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что Россия готова оказать помощь Германии в поиске ценностей, похищенных из сокровищницы «Зелёный свод» в Дрездене. Ущерб оценивается в €1 млрд. На данный момент также решается вопрос об участии специалистов из России в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара этой весной.

Советник президента России по культуре, глава совета по русскому языку Владимир Толстой заявил, что Россия при необходимости готова оказать Германии содействие в поиске похищенных ценностей из сокровищницы «Зелёный свод».

«Будем надеяться, что в данном случае вещи будут найдены. Если германской стороне это как-то будет в помощь, то я абсолютно уверен, что коллеги из России готовы принять в этом участие», — приводит слова советника РИА Новости.

При этом Толстой подчеркнул, что в предотвращении краж экспонатов значительную роль играет учёт ценностей. «Надо понимать, что предметы искусства не так легко сбывать, поэтому здесь очень важно не упускать ту сторону музейной работы, которая занимается их изучением, каталогизацией», — отметил он.

По словам Толстого, подробные описания ценностей могут создать сложности для злоумышленников при попытке продать украденные экспонаты.

Также Толстой прокомментировал проблемы с охраной, заметив, что абсолютную безопасность гарантировать невозможно — однако в крупных музеях подобные системы, как правило, достаточно надёжны, тогда как для небольших собраний в регионах данный вопрос стоит острее.

«Зелёный свод» в Дрездене

globallookpress.com

© Sebastian Kahnert/ZB

Говоря о значимости произошедшего, Толстой также напомнил о пожаре в соборе Парижской Богоматери: «Люди, связанные с музеями, любую такую историю в любой точке мира воспринимают как личную трагедию. Любая утрата наследия, будь то Нотр-Дам-де-Пари или кража в германском музее, это огромная трагедия для мировой культуры».

Ограбление сокровищницы «Зелёный свод» произошло рано утром в понедельник, 25 ноября, когда в музее не было посетителей. На видео с камер наблюдения присутствуют два злоумышленника с фонарями и топорами, однако не исключено, что у них были и другие сообщники.

Перед инцидентом неподалёку от здания музея загорелся распределительный щиток, вследствие чего на ближайших улицах прекратилась подача электроэнергии. Существует версия, что таким образом преступники могли вывести из строя сигнализацию «Зелёного свода».

Представители музея заявили, что ущерб оценить сложно, поскольку рыночная стоимость ценностей ранее не определялась (а цена материалов не отражает историческую значимость объектов). Тем не менее эксперты склонны считать, что сумма может составлять €1 млрд. Позднее выяснилось, что несколько предметов остались в зале музея, однако на данный момент утрачено более 90 вещей.

Культурная взаимопомощь

Трагедией для мировой культуры также стал крупный пожар в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Обрушился шпиль и часы собора, пострадала крыша — однако удалось сохранить реликвии, алтарь и крест.

После инцидента о готовности оказать всю необходимую помощь заявил президент России Владимир Путин. Он направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму со словами поддержки и предложением задействовать в восстановлении собора специалистов из России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что Россия готова направить во Францию не только экспертов, но и материалы, если таковые потребуются.

С предложением помощи выступила и директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский тоже предложил французским коллегам поддержку.

В середине ноября французская сторона официально пригласила российских экспертов для участия в восстановительных работах Нотр-Дама.

«Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери… Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — цитировало РИА Новости посла Франции в России Сильви Берманн.

Собор Нотр-Дам-де-Пари

Reuters

© Gonzalo Fuentes

В свою очередь, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о том, какие конкретно специалисты будут направлены в Париж.

«Я хочу, чтобы вы поняли: сейчас разрабатывается только проект восстановления памятника. Нужны люди, которые хорошо ориентируются именно в создании проектов реставрации, не непосредственно мастера-реставраторы, а именно люди, которые знают теоретические аспекты, скорее, архитекторы-реставраторы, которые к этому должны приложить руку», — заявил Швыдкой в беседе с РИА Новости.

В 2018 году Союз музеев России также выражал готовность помочь Национальному музею Бразилии в Рио-де-Жанейро, коллекция которого была уничтожена в результате пожара.