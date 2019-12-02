Римский, китайский, австро-венгерский: какой вы император — тест RT

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2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери состоялась коронация Наполеона I Бонапарта. Во время роскошной церемонии Папа Римский Пий VII собирался возложить на голову нового императора корону. Но Наполеон забрал её из рук понтифика и короновал сначала себя, а затем свою супругу Жозефину. Таким образом он провозгласил себя императором. Этот символический жест был данью эстетике римских цезарей, большим поклонником которой являлся Наполеон. А на какого императора больше всего похожи вы?
Римский, китайский, австро-венгерский: какой вы император — тест RT
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