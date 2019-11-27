Сиквел «Холодного сердца», байопик о Льве Яшине и детективный нуар с Дэниелом Крейгом: главные кинопремьеры недели

Конец ноября отмечается громкой премьерой сиквела мультипликационной зимней сказки «Холодное сердце» от Disney, тремя релизами отечественных фильмов — байопиком о прославленном голкипере «Динамо» Льве Яшине, авторскими работами «Тварь» Оксаны Городецкой и «Большая поэзия» Александра Лунгина. Среди других кинопремьер недели — фестивальная драмеди «Прекрасная эпоха», лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля «Атлантика», а также итальянский фильм «Предатель» о крахе «Коза ностра». Также в кинотеатрах можно будет увидеть чёрную комедию «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом.

«Достать ножи» (Knives Out)

Зарубежные издания считают, что новый фильм Райана Джонсона — это «дьявольское наслаждение». Джонсон не только поставил, но и написал нуар в антураже бульварного детективного романа о лицемерии и лжи, которые присущи семейству Тромби.

Глава семьи, 85-летний писатель Харлан Тромби (Кристофер Пламмер), наутро после празднования своего юбилея найден мёртвым. На место преступления приезжает полиция и нанятый неизвестно кем частный детектив Бенуа Блан. Под подозрение попадают все, начиная с сиделки из Латинской Америки и заканчивая матерью погибшего.

Блан проводит с каждым из наследников (и, как водится, предполагаемых убийц) беседы, в ходе которых выясняются обстоятельства и секреты, которые вполне могли бы стать мотивом для убийства со стороны любого из Тромби.

В своём фильме Джонсон собрал поистине звёздный каст: алчных родственников играют Джейми Ли Кёртис, Крис Эванс, Майкл Шеннон, Тони Коллетт и Дон Джонсон, а дотошного детектива — Дэниел Крейг.

«Холодное сердце 2» (Frozen II)

Репутация первой части «Холодного сердца», заработавшего в прокате больше $1 млрд, не ставила под сомнение создание сиквела истории о двух принцессах — Эльзе и Анне. Съёмками второго фильма занимались соавторы первого — Крис Бак и Дженнифер Ли (это первая женщина —режиссёр анимационного фильма Disney и первая постановщица, чья картина заработала в прокате больше $1 млрд).

С событий первой части прошло несколько лет. Однажды королева Эльза (Идина Мензел) слышит таинственный голос, стремясь ответить на который непреднамеренно пробуждает неведомую стихию, которая атакует Эренделл. Вместе с Анной (Кристен Белл), Кристоффом (Джонатан Грофф), оленем Свеном и снеговиком Олафом (Джош Гад) они отправляются на Север, чтобы узнать о прошлом своего королевства. Там, на краю цивилизации, героям предстоит столкнуться с магическими существами — олицетворением четырёх стихий.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»



В 1953 году место основного вратаря московского футбольного клуба «Динамо» занял Лев Яшин, который стал лучшим голкипером XX века. Он сделал популярным новый стиль игры, подразумевающий перемещения по всей штрафной площадке, и первым в советском футболе провёл сотню матчей, не пропустив ни одного гола.

В новом байопике от продюсера ленты «Гагарин» рассказывается не только о триумфах голкипера, но и о печально известном провале во время чемпионата мира по футболу 1962 года и последующем возвращении. За исторической достоверностью фильма следила Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря.

«Прекрасная эпоха» (La belle époque)

Виктор Друмон (Даниель Отой) — пожилой художник, протестующий против плодов технологического прогресса (главным образом гаджетов). Герой постоянно всем недоволен и потихоньку заряжает этим настроением жену Марианну (Фанни Ардан). Та не очень хочет терять вкус к жизни, поэтому, отчаявшись, выгоняет мужа из дома.

В ситуацию вмешиваются их сын Максим (Микаэль Коэн) и его друг Антуан (Гийом Кане), основавший собственное агентство, которое способно перенести желающего в любую эпоху с помощью театральных декораций и актёров. И пока некоторые хотят провести вечер в компании Уильяма Фолкнера или окунуться в эпоху Позднего Возрождения, Виктор решает вернуть день, когда познакомился с Марианной, — 16 мая 1974 года. Поначалу скептически настроенный герой постепенно втягивается в игру и рискует заблудиться в реконструированных воспоминаниях.

«Прекрасная эпоха» — вторая полнометражная лента режиссёра и актёра Николя Бедоса. Картина участвовала во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.

«Тварь»



Игорь и Полина Беловы, семейная пара, решаются на усыновление. Их единственный сын пропал три года назад, а другого ребёнка завести им не удаётся. Из приюта они забирают мальчика, который больше всех нуждается в любви: о его прошлом мало известно, однако ясно, что у малыша серьёзные проблемы с психикой. Он не разговаривает, передвигается на четвереньках и ведёт себя агрессивно. Беловы решают помочь ребёнку, однако вскоре выясняется, что они сами в опасности.

Хоррор стал успешным дебютом режиссёра Ольги Городецкой в большом кино. Уже сейчас запланированы съёмки адаптации для Индии и Южной Кореи, а российская лента будет показана в 30 странах мира.

«Атлантика» (Atlantique)

«Атлантика» — первый полнометражный фильм француженки сенегальского происхождения Мати Диоп, основанный на её же короткометражной ленте 2009 года. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года, что дало Диоп статус первой темнокожей женщины, чей фильм боролся за «Золотую пальмовую ветвь». Картина была удостоена Гран-при жюри киносмотра.

В пригороде Дакара, у побережья Атлантического океана, рабочие занимаются возведением инновационного небоскрёба. Главный герой Сулейман вместе с остальными строителями уже несколько месяцев не получает зарплату. Он влюблён в девушку по имени Ада, которая вот-вот станет женой местного богача. В поисках лучшей жизни Сулейман вместе с другими рабочими отправляется за океан, откуда ему суждено вернуться только в образе духа.

«Предатель» (Il traditore)

Многократный лауреат Венецианского кинофестиваля Марко Белоккьо снял важный для истории Италии фильм о том, как «Коза ностра» потерпела крах. Картина в этом году тоже боролась за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни сицилийского мафиози Томмазо Бушетта. В 1980-х, в разгар войны между сицилийскими боссами за героиновый трафик, Бушетта эмигрирует в Бразилию. В это время мафия убивает его родных и детей в Италии, а самого Бушетту вскоре арестовывают и отправляют обратно. Тогда он решается на отчаянный шаг: встретиться с судьёй Джованни Фальконе и сдать всех членов мафии.

Главную роль в фильме сыграл Пьерфранческо Фавино («Гонка», «Ангелы и демоны»).

«Большая поэзия»

Лёха и Витя — армейские друзья. Вместе они воевали в Луганске, а вернувшись в Подмосковье, устроились инкассаторами в ЧОП. Друзья ищут поэтические настроения в прозе жизни: ходят в литературный кружок и учатся писать стихи. А ещё увлекаются петушиными боями. Оба друга пытаются найти своё место в пространстве бесконечной войны — жизни.

За режиссуру фильма «Большая поэзия» Александра Лунгина отметили на фестивале «Кинотавр». Александр Кузнецов, сыгравший Витю, в рамках смотра получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.