Философия любви в декорациях хоррора: на экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»

На этой неделе в прокат выходит хоррор отечественного производства — «Тварь». По сюжету пара пережила трагедию: потерю сына. Чтобы заполнить пустоту в жизни, герои решили взять ребёнка из сиротского приюта. Однако, узнавая нового члена семьи поближе, они понимают, что малыш обладает сверхъестественными способностями. В фильме снимались Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, а также юные актёры Севастьян Бугаев и Ян Рунов. Режиссёр проекта — Ольга Городецкая.

Одна из отечественных премьер ноября, наряду с комедиями, драмами и фантастикой — хоррор «Тварь». Киноужасы постепенно приживаются на российской почве, а отечественные режиссёры и сценаристы предлагают оригинальное прочтение тем, уже знакомых по зарубежным фильмам данного жанра.

По сюжету Беловы были образцовой счастливой семьёй. Полина (Елена Лядова) и Игорь (Владимир Вдовиченков) растили в любви единственного сына Ваню (Ян Рунов). Но однажды мальчик не вернулся с прогулки. Спустя три года бесполезных поисков супруги решились на усыновление.

Однако из приюта они забрали не милого малыша, а очень странного ребёнка школьного возраста (его роль исполнил Севастьян Бугаев). Мальчик не разговаривает, а рычит, скалится, передвигается на четвереньках. На вид ребёнку лет шесть, но из-за истощения и отставания в развитии врачи предполагают, что ему может быть около девяти. Точно как родному сыну Беловых.

Поскольку о прошлом маленького героя ничего не известно, новые родители начинают называть его Ваней. Постепенно выясняется, что мальчик точно так же не любит мясо с луком, как и родной ребёнок, и в его внешности родители замечают всё больше любимых черт: на лысой головке выросли густые тёмные волосы, появился небольшой шрам на лбу — ровно на том же месте.

© Кадр из фильма «Тварь» (2019)

Однако как только Полина решает наказать Ваню за непослушание, отношения в корне меняются, и героиня, поначалу умолявшая мужа забрать «трудного» ребёнка к себе, теперь любой ценой готова от него избавиться.

Отсылки и новые прочтения



История, рассказанная в «Твари», конечно, не нова. Опытный зритель хорроров от детей уже ничего хорошего не ожидает — образы из классических фильмов ужасов («Омен», «Сияние», «Изгоняющий дьявола» и др.) научили бояться самых невинных на вид созданий.

Что касается сюжета, российская лента во многом напоминает итальянский триллер «В глубине леса»: маленький мальчик пропадает, через несколько лет находится, и родители начинают спорить, их это сын или всё-таки нет, причём несколько раз меняют точку зрения. Тем не менее в той картине не было мистических элементов.

Боль ребёнка, который не нужен родителям, ранее показал Андрей Звягинцев в фильме «Нелюбовь», не развивая тему в сторону хоррора, но подчёркивая всю разрушительную силу отсутствия любви.

«Тварь» — тоже фильм об отсутствии любви. Пытаясь справиться с болью потери, Полина и Игорь находят существо, которому живётся ещё хуже, чем им самим. Они объединяются и даже на какое-то время становятся счастливой семьёй.

Жуткое создание, достаточно сильное, чтобы убить кого угодно, больше всего на свете хочет быть любимым и даже готово отказаться от своей сущности. Но сложность заключается в том, что любовь, как напоминает один из героев фильма, — это тоже работа, а стоит лишь немного оттолкнуть существо — и оно заставит окружающих страдать ещё сильнее, чем мучается само.

Таким образом, зло относительно, оно существует не само по себе, а появляется из боли, гнева и страданий. Что самое неприятное, ответственность лежит не на каких-то враждебных силах, а на самих людях.

Благодаря достаточно мощному философскому посылу «Тварь» приобретает некоторые черты психологического триллера, тем более что создатели постарались отойти от некоторых клише саспенса, сделав вместо этого акцент на мотивах и эмоциях героев. Страшно не потому, что под зловещую музыку из тёмного угла вот-вот с диким визгом выскочит нечто с клыками и когтями, а по той причине, что герои последовательно отбирают у себя шанс на счастье и спасение.

© Кадр из фильма «Тварь» (2019)

Однако вопрос в том, насколько гармоничным подобное сочетание покажется зрителям. Те, кто пойдёт на хоррор за выбросом адреналина, могут быть разочарованы не особенно леденящей кровь подачей. В то же время велика вероятность, что публику, которая интересуется философским кино, собьёт с толку позиционирование «Твари» как фильма ужасов.

Для режиссёра проекта Ольги Городецкой «Тварь» стала полнометражным дебютом. Это обстоятельство, к слову, благоприятно сказалось на судьбе проекта: в начале 2017 года Городецкая выиграла питчинг дебютантов в Союзе кинематографистов России.

У зарубежных представителей индустрии идея тоже получила позитивные оценки — права на съёмки собственной версии уже приобрела студия Sony Pictures. Прежде всего планируются версии для Южной Кореи и Индии.

Оригинальная лента же выйдет в тридцати странах мира, включая Францию, Германию, Бразилию, Японию, Сингапур и многие другие.