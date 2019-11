«Расшнурованное диско» и «синяя зависть»: с чего начался этап поединков на шоу «Голос»

На этой неделе в программе «Голос» на Первом канале стартовали поединки. От первоначального отбора члены жюри перешли к поиску наиболее перспективных участников. Под руководством тренеров исполнители пробуют себя в новых жанрах и необычных интерпретациях мировых и отечественных хитов. О том, как прошли первые вокальные дуэли, — в материале RT.

22 ноября начался новый этап восьмого сезона вокального шоу «Голос» — поединки (или, как предложил ведущий Дмитрий Нагиев, можно считать происходящее «сражениями тональностей» и «схваткой тембров»).

Этап открыли Максим Ларичев, по словам наставницы Полины Гагариной похожий тембром на Джо Кокера, и Екатерина Стеблина. К слову, Ларичев со времён слепых прослушиваний успел сбросить 12 кг. Свои возможности участники продемонстрировали на примере заводного «Ленинградского рок-н-ролла».

«Он эту песню исполнял один раз, а я — тысячи две с половиной», — прокомментировал выступление Ларичева Валерий Сюткин, намекнув, что композиция ранее входила в репертуар группы «Браво». «Вообще, тот номер должен был бы сделать я, но не хватило ума и таланта», — самокритично заметил Сергей Шнуров.

Полина Гагарина заявила, что хореография основана на танце Умы Турман и Джона Траволты из фильма «Криминальное чтиво». В следующий этап наставница отправила Екатерину Стеблину.

Голоса Татьяны Гайворонской и Карин Сойреф их тренер Валерий Сюткин решил сравнить на примере песни Proud Mary. Сергей Шнуров снова посетовал, что номер подготовили участники чужой команды, а не его собственной (и признался, что завидует пусть не белой, но некой «синей» завистью). По такому случаю Дмитрий Нагиев предложил наставнику записать новую песню «Цвет зависти синий».

«Валерий просто разрывает все шаблоны!» — восхитилась Полина Гагарина, отметив также мощную энергетику участниц. Сюткин решил расстаться с Карин Сойреф.

От команды Константина Меладзе первыми дуэлянтами стали Роман Волознев и Валерия Миронова. Обоих на слепых прослушиваниях в свои команды приглашали все члены жюри. Меладзе сразу задал подопечным высокую планку — довести зрителей до слёз.

Как и в первом этапе, Волознев аккомпанировал себе (и сопернице) на рояле. Особенно яркое впечатление их выступление произвело на Полину Гагарину: вокальное и инструментальное исполнение Романа Волознева она сравнила с патокой и бальзамом, а голос Мироновой — с бархатом.

Валерий Сюткин же предположил, что, играя на рояле, Волознев «заполнил недостаток мужского тестостерона». Однако Меладзе пояснил, что конкурсант вышел на сцену больным и его партию переделывали практически на ходу. Тем не менее, по мнению наставника, Валерия Миронова оказалась более перспективной участницей.

Подопечные Сергея Шнурова Рагда Ханиева и Филипп Лебедев выступали с диско-роковым попурри Smells Like Teen Spirit/In The Heat of a Disco Night. «Яркое расшнурованное диско», — охарактеризовал это решение Валерий Сюткин.

Ведущий поинтересовался у Константина Меладзе, не слишком ли громким оказалось выступление. «Человек после нормального концерта должен уходить слегка оглохшим», — ответил музыкант.

Что касается Сергея Шнурова, то он решил продолжить творческое сотрудничество с Рагдой Ханиевой.

С Ольгой Уразгалиевой и Лилией Вельтман Полина Гагарина организовала «настоящий девчачий баттл». Девушки померились диапазонами, исполнив фанк-хит 80-х Ain't Nobody. «Ярко во всех отношениях, блестяще — я имею в виду костюмы», — отметил Меладзе, однако также оценил девушек на уровне уже состоявшейся группы. Валерий Сюткин же сказал, что голоса певиц похожи до того, что почти неотличимы на слух. Участие в проекте продолжила Вельтман.

Дуэт Ива Набиева и Константина Струкова Шнуров подобрал по темпераменту. В костюмах а-ля Денис Симачёв они исполнили песню Шуры «Не верь слезам». «Анархическое настроение — и бесплатно отряд поскакал на врага», — описал свои впечатления Сюткин. Шнуров же пояснил, что он и его конкурсанты придумали новый жанр.

Константину Струкову пришлось покинуть шоу вслед за женой, которая также участвовала в отборе, но не прошла слепые прослушивания.

Вреж Киракосян и Наталья Сидорцова представили свою интерпретацию композиции Shallow из саундтрека к фильму «Звезда родилась». Полина Гагарина добавила ложку дёгтя, отметив, что исполнение получилось «грязноватым», но, несмотря на это, эмоциональным. Константин Меладзе же подчеркнул, что участников дуэта считает равными по вокальным возможностям. Для дальнейшего участия в шоу он выбрал Сидорцову.

Элимдар Сейдосманов и Юрий Шурховецкий выступили с композицией Адель Rolling in the Deep, которая в своё время взяла три «Грэмми» и стала песней года по версии MTV. Сергея Шнурова по итогам исполнения больше всего волновал вопрос, зачем певцам зонтики.

Наставник дуэта Сюткин сделал выбор в пользу Элимдара Сейдосманова, объяснив, что тот обладает большим потенциалом для развития.

Светлану Мамрешеву и Полину Тырину Константин Меладзе задействовал в театрализованном номере на песню «Грустный дэнс». Шнуров заметил, что его коллеге должно быть труднее выбрать из двух женщин, чем снова вывести из игры мужчину. Однако без долгих раздумий наставник оставил в проекте Светлану Мамрешеву.

Нуржигиту Субанкулову и Владимиру Коновалову из команды Сюткина досталась композиция «Первый снег» с элементами свинга, известная в исполнении группы «Моральный кодекс». Помимо вокальной партии, Коновалов также изобразил саксофон. Тем не менее наставник отдал предпочтение Субанкулову.

Эндрю Гранж и Эмили Купер под руководством Полины Гагариной подготовили композицию Rockabye. Право участвовать в следующем этапе Полина Гагарина предоставила канадскому певцу, при этом намекнув, что её решение связано с неким обещанием Сергею Шнурову, но детали пока не раскрыла.

Дмитрий Клинаев и Ирина Чувакова из команды Шнурова завершили первый день поединков песней группы «Рондо» «Тоже является частью вселенной». Их выступление пришлось по вкусу всем наставникам. «Душевно было. Вот тронуло меня это. Поверил я вам и чуть не расплакался», — выразил своё восхищение Константин Меладзе. А сам Шнуров оказался в замешательстве под давлением болельщиков, которые скандировали имена обоих исполнителей. На этапе нокаутов за его команду будет выступать Ирина Чувакова.