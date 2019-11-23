От Ахерн до Улицкой: шесть новых книг ноября

В ноябре выходит новый сборник рассказов российской писательницы Людмилы Улицкой — в книгу под названием «О теле души» вошли истории о любви, жизни и смерти. Также на прилавках появятся мемуары главной советской Золушки — актрисы Янины Жеймо и продолжение бестселлера Сесилии Ахерн «P. S. Я люблю тебя!». RT рассказывает об этих и других интересных книгах ноября.

Пётр и Ольга Власовы, «Московская стена» («Эксмо»)

«Московская стена» — первый роман Петра и Ольги Власовых, предназначенный для взрослой аудитории. Прежде Власовы были известны как авторы произведений для детей: за последние несколько лет из-под их пера вышли книги «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов», «Путешествие за край Земли», «Драуген» и «Сказка о потерянной осени».

В «Московской стене» авторы продолжают заниматься привычным им делом — выстраиванием альтернативных вселенных. Правда, в этой уже нет ни говорящих котов, ни оживших грифонов. На сей раз читателя будут занимать военные, партизаны и дипломаты, вершащие судьбы людей в условиях геополитического постапокалипсиса: по сюжету Россия, США и Китай распадаются, мир погружается в хаос, а в Москве базируется жадная до нефти и газа европейская армия.

Самолёт тряхнуло безжалостно на воздушном ухабе. Голдстону на мгновенье показалось, что его длинное, худое тело, подобно вытянутой фарфоровой вазе вот-вот разобьётся вдребезги. Он опять подумал о хорошем: если садиться по-человечески, шансы развалиться на куски выше. Русские партизаны, вот странность, не отличаются гостеприимством. Встречают гостей из Европы вовсе не хлебом-солью, как предписывает местная традиция, а ракетами «земля — воздух», легко сбивающими цели на трёхкилометровой высоте. Военная контрразведка исписала, наверное, не одну тонну бумаги версиями о том, откуда появились ракеты у кочующих по лесам партизан (в самом деле, не под ёлками же они их находят вместо грибов?). Но эта кропотливая, заслуживающая всяческого уважения работа, увы, не в состоянии предотвратить регулярные, красочные фейерверки в районе аэропорта. И хотя десятки мобильных патрулей до одурения играют с диверсантами в кошки-мышки, им нечасто удается заполучить желанный трофей — бородатого мужика, одетого в шапку-ушанку и вонючий бараний полушубок. Если верить карикатурам в «Санди таймс», типичный русский партизан выглядит именно так. Вспомнилось даже имя персонажа из комикса, популярного пару лет назад — Иван Калашников. Главным оружием злодея был вовсе не одноимённый автомат, что логично предположить, а ужасный, непереносимый смрад немытого тела. С криками «Партизаны используют химическое оружие! Нечестно!» европейцы дружно разбегались по кустам.

Людмила Улицкая, «О теле души. Новые рассказы» («Редакция Елены Шубиной», АСТ)

Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» (и, по мнению букмекеров, кандидат на Нобелевскую премию по литературе) Людмила Улицкая в ноябре представляет новый сборник «О теле души». В книгу вошли два цикла рассказов: серия «Подружки» из пяти новелл посвящена многообразию проявлений любви; вторая часть, как раз получившая название «О теле души», — стала своеобразным исследованием границ между разными формами существования, жизнью и смертью.

Настроение сборника передают интригующие названия рассказов, такие как «Алиса покупает смерть», «Туши, туши, где их души...», «Аутопсия». Некоторые произведения посвящены конкретным людям из окружения Улицкой.

Янина Жеймо, «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино» / мемуары Янины Жеймо («Альпина нон-фикшн»)

Прежде, чем стать актрисой, Янина Жеймо действительно проделала долгий путь: ещё будучи ребёнком она выходила на цирковую арену в качестве балерины, гимнастки, наездницы и много кого ещё. Об этом и других эпизодах своей биографии Жеймо рассказала в мемуарах. Примечательно, что воспоминания главной советской Золушки ранее не публиковались — лишь небольшая их часть появилась в 1970-х в журнале «Нева».

В главной книге своей жизни Янина Жеймо с юмором и присущей ей страстью рассказывает обо всём, что когда-либо трогало её сердце — о личном, профессиональном, близких людях и знаменитых современниках.

По сценарию Золушка, испугавшись, произносит: «Хорошо, матушка, я попробую». Но вместо этой фразы я неожиданно говорю: «Ни за что!» Раневская, которая идеально вошла в образ, настолько возмутилась моей наглостью, что от ярости буквально завизжала: «Если ты сейчас же не наденешь туфельку Анне, то я… я… выгоню из дома твоего отца!» Вот она, мотивировка, чтобы надеть туфельку Анне! Золушка делает это ради отца! «Нет-нет, матушка! Прошу вас!» — вскрикиваю я, а потом покорно, как ягнёнок, подхожу к Анне и без труда надеваю на её ногу туфельку. — Стоп! — раздается голос Кошеверовой. В наступившей гробовой тишине мы услышали четкие шаги, гулко раздававшиеся в павильоне: из его глубины к нам шёл Шварц. Подойдя к Мачехе, он неожиданно произнёс: — Фаина Георгиевна, вы забыли добавить: «И сгною его под забором». — Прости меня, дорогой, — проговорила Фаина Георгиевна, — я чувствую, что говорю что-то не то, а вот что надо сказать, никак не могу вспомнить. Как мне хотелось броситься на шею Раневской и целовать, целовать, целовать её! Какая же она умница! Как феноменально талантлива! Как гениально она провела эту неожиданную для неё сцену! Шварц посмотрел на меня. Наверное, мы оба выглядели как напроказившие школьники. В эту минуту я уже обожала свою героиню. Мне хотелось расцеловать не только Раневскую, но и Шварца — и вообще весь мир!

Стефан Серван, «Сириус» (МИФ)

В 2018 году роман французского писателя Стефана Сервана «Сириус» завоевал приз Le Prix Sorcières как лучшее произведение для подростков. Однако, как отмечают критики, эта книга способна заинтересовать и увлечь взрослых: роман скорее выглядит как притча с серьёзной философской проблематикой. Эксперты также обратили внимание на то, с какой серьёзностью автор подходит к проблемам экологии.

Главные герои романа, девушка Авриль и её младший брат Малыш, живут в лесу вдали от цивилизации. Строго говоря, не ясно, существует ли цивилизация в привычном нам виде в принципе: животные вымерли, среди людей стало небезопасно. Дети коротают время в надежде, что родители пришлют им верного пса по кличке Сириус.

Шенг Схейен, «Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917—1935» («КоЛибри»)

Голландец Шенг Схейен вот уже много лет специализируется на русской культуре и истории ХХ века. Результатом его исследований стала биография легендарного театрального антрепренёра Сергея Дягилева «Дягилев. «Русские сезоны» навсегда». Теперь же Схейен обратил взор на другое явление, возникшее на рубеже XIX и XX веков и оказавшее влияние на развитие всех областей мирового искусства — авангардизм.

По мнению автора, авангард является не чем иным, как менталитетом, выражающимся «в каждой фибре души», убеждениях и поведении художника. В своей работе Схейен сравнивает авангардистов с борцами против угнетающих творцов академических канонов и рассказывает, зачем и какими методами авангардисты вели свою борьбу.

Москва, 14 сентября 1913 года. Около четырёх часов дня трое мужчин с раскрашенными красно-синими лицами вышли из такси на углу Кузнецкого Моста и Неглинной, двух многолюдных улиц в старом центре города. Продефилировав по Кузнецкому Мосту, почти до Лубянки, они повернули обратно и сели в то же самое такси, высадившее их через несколько сотен метров у кафе Филиппова, куда они заглянули выпить кофе. За этим событием наблюдала любопытствующая публика и специально приглашённые газетные репортёры и фотографы. Предводитель трио, художник Михаил Ларионов, объявил о запланированной по Кузнецкому Мосту прогулке с раскрашенными лицами в газетном интервью двумя днями ранее. В том же интервью он рассказал о планах издания «Манифеста к мужчине», в котором провозглашалась революция в мужской моде. «В волосы мужчина должен вплетать золотые и шёлковые нити, свободные концы которых, в виде кисточек, свешиваются на лоб или на затылок. Ноги должны быть голые, в лёгких сандалиях и татуированные или раскрашенные». Желающим отращивать бороду предписывалось выбривать половину бороды и носить лишь один ус. Ларионов пообещал написать и «Манифест к женщине», в котором дамам предлагалось ходить по улице с щедро размалеванной или татуированной обнажённой грудью.

Сесилия Ахерн, Postscript («Иностранка»)

Первый роман Ахерн — «P.S. Я люблю тебя!» — на протяжении нескольких недель после выхода сохранял лидирующие позиции в списках бестселлеров ряда стран. Впоследствии история о Холли Кеннеди, которую посредством заранее заготовленных посланий вытаскивает из депрессии умерший муж, была экранизирована — главные роли в одноимённой ленте исполнили Хилари Суонк и Джерард Батлер.

Действие «Постскриптума» разворачивается спустя шесть лет после того, как героиня прочла последнее письмо. Холли полагает, что она уже давно пережила смерть супруга — однако видимость гармонии нарушают участники клуба PS. I Love You. Они хотят, чтобы Холли помогла им позаботиться о своих близких.