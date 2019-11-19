Без страха и упрёка: какой вы рыцарь — тест RT

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По одной из версий, 829 лет назад — 19 ноября 1190 года — был основан Тевтонский орден. Это произошло во время Третьего крестового похода, когда рыцари и паломники, большинство из которых были немцами, открыли больницу неподалёку от сирийской крепости Акра (современный город Акко на территории Израиля). Вскоре Папа Римский Клемент III выпустил буллу, в которой госпиталь получил новое наименование — Германское братство Святой Марии в Иерусалиме. Тевтонцы и их орден со временем стали не менее могущественными, чем тамплиеры и госпитальеры. Хотите узнать, каким рыцарем могли бы быть вы? Ответьте на несколько вопросов.
Без страха и упрёка: какой вы рыцарь — тест RT
  • globallookpress.com
  • © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

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