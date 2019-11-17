Тайная доктрина: тест RT об оккультных обществах

17 ноября 1875 года Уильям Джадж, Генри Олкотт и Елена Блаватская основали в Нью-Йорке Теософское общество. Блаватская была не только главной вдохновительницей организации, но и основоположницей целого религиозно-мистического учения — теософии. В то время многие представители интеллигенции, в том числе писатели, поэты и художники, увлекались идеями оккультизма, мистицизма и спиритизма, организовывали общества, братства и ордена. Пройдите тест RT и проверьте, что вы об этом знаете!

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