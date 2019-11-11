Семейные разборки и судебные разбирательства: на телевидении стартует показ российской версии «Хорошей жены»

Телеканал НТВ начинает показ сериала «Хорошая жена» — детективной драмы о супруге прокурора, вовлечённого в сексуальный и коррупционный скандалы. Когда мужа сажают в тюрьму, героиня устраивается юристом в фирму друга и начинает головокружительную карьеру. Роли в многосерийном фильме исполнили Александра Урсуляк, Александр Домогаров, Дмитрий Миллер и Марина Зудина. «Хорошая жена» — адаптация одноимённого американского проекта, выходившего в эфир с 2009 по 2016 год. Чем российская версия сериала отличается от оригинала — в материале RT.

В понедельник, 11 ноября, телеканал НТВ покажет первый эпизод двадцатисерийной детективной драмы «Хорошая жена» — российской адаптации одноимённого сериала телеканала CBS с Джулианной Маргулис в главной роли.

В основе сюжета сериала — история о том, как наперекор профессиональным амбициям женщина выбрала семью, но была предана и унижена.

Алиса Филиппова (Александра Урсуляк) — домохозяйка с юридическим образованием и двумя детьми, Пётр Филиппов (Александр Домогаров) — прокурор Ленинградской области, уличённый в коррупции и общении с проститутками. От тюрьмы ему не отвертеться. И пока на телевидении и в сети смакуют видеовыдержки из богатой интимной жизни мужа, Алиса, поджав губы, берётся строить новую жизнь. Вместе с двумя детьми она переезжает в квартиру свекрови, устраивается младшим юристом в фирму университетского друга и впервые после долгого перерыва возвращается в суд.

Кадр из российского сериала «Хорошая жена»

© Пресс-служба AO «Телекомпания НТВ»

По структуре российская версия «Хорошей жены» — идентичный оригинальному процедурал, в котором крутые повороты в судебных слушаниях используются, дабы дать делу ход и поставить точку в финале каждого эпизода. Но при этом сценаристы обоих сериалов умело сочетают динамику и психологизм.

«Хорошая жена» держится на личности героя — зрителя помещают в эпицентр жизни персонажа. В данном случае речь идёт об эмансипированной женщине, которая научилась использовать свои слабости как оружие.

Впрочем, между оригиналом и версией режиссёра Станислава Либина есть существенные различия (по крайней мере, так кажется после просмотра первых двух эпизодов сериала): создатели адаптации не стали калькировать сатиру CBS в адрес американской судебной системы и «стравливать» героев на политической почве.

В американской версии «Хорошей жены», как и в любом годном драматическом сериале, характеры героев не находились в постоянной стагнации. Так, в результате взлёта по карьерной лестнице, следственных процессов по делу мужа и политических интриг благородная Алисия Флоррик (между прочим, выдержавшая неслабый натиск со стороны СМИ и косые взгляды со стороны коллег) приобретает менее располагающие к ней черты характера. Телекритик The New Yorker Эмили Нассбаум, например, сравнивала метаморфозы характера Флоррик с теми, что произошли с героем сериала «Во все тяжкие» Уолтером Уайтом.

Аналогичное развитие ожидает и Алису Филиппову, отметила в беседе с RT актриса Александра Урсуляк:

«Тогда (в годы трансляции американской версии «Хорошей жены». — RT) было достаточно новаторски то, что главный герой (положительный) не всегда оказывается стопроцентно положительным. Мы видим более объёмных героев — в сериале, мне кажется, это Алиса. Она более объёмный персонаж».

Многогранность персонажа заключается и в том, что, несмотря на предательство, Алиса Филиппова с достоинством проходит все этапы публичного унижения и поддерживает интеллигентный диалог с мужем.

«Мне кажется, возможность культурного общения с бывшим мужем — это всегда замечательно. В этом случае Алиса полна достоинства», — добавила Урсуляк.

Кадр из сериала «Хорошая жена»

© kinopoisk.ru

Компанию Урсуляк на съёмочной площадке составили Дмитрий Миллер и Марина Зудина. Они сыграли партнёров и владельцев фирмы, в которую устроилась Филиппова — Виталия Калинина и Светлану Гранову. Некоторые юридические реалии (вроде расположения судьи, адвокатов, обвиняемых и присяжных во время заседания в суде) сценаристы адаптировали под российские реалии.

Изменить пришлось и характеры некоторых персонажей. Если героиня Кристин Барански (Дайан Локхарт) в первом сезоне оригинального проекта пусть и с недоверием, но уважительно относится к избранной Флоррик стратегии защиты клиентов, то Гранова агрессивно, по-сопернически воспринимает тактику Филипповой. Впрочем, отталкиваясь от природы взаимоотношений Локхарт и Флоррик, можно предположить, что Гранова в перспективе рискует стать наставником Филипповой.

Успех сериала CBS «Хорошая жена» (проект отметили в том числе премиями «Золотой глобус» и «Эмми») во многом связан с удачно подобранным актёрским составом. Не исключено, что звёздный каст российского проекта также сыграет на руку телевизионщикам. По крайней мере, в CBS Studios кастом адаптации остались довольны.

«Удивительно и потрясающе, насколько хорошо актёрский ансамбль российской адаптации «Хорошей жены» соответствует оригиналу. Постановка и актёрская игра на высоте», — заявил Пол Гилберт, вице-президент CBS Studios International по международным форматам.