Судьба по классику: тест RT и «Дилетанта» ко дню рождения Достоевского

Короткая ссылка
RT
198 лет назад, 11 ноября 1821 года, в Москве родился Фёдор Михайлович Достоевский — второй из шести детей штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных, мальчик, которому предстояло стать одним из самых знаменитых писателей в русской, да, пожалуй, и во всей мировой литературе. Его произведения и зачастую трагические судьбы героев знакомы многим со школьной скамьи. А вы не задумывались, как сложилась бы ваша жизнь, будь вы одним из персонажей Достоевского? Пройдите наш тест — и узнайте!
Судьба по классику: тест RT и «Дилетанта» ко дню рождения Достоевского
  • РИА Новости

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить