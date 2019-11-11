Судьба по классику: тест RT и «Дилетанта» ко дню рождения Достоевского
198 лет назад, 11 ноября 1821 года, в Москве родился Фёдор Михайлович Достоевский — второй из шести детей штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных, мальчик, которому предстояло стать одним из самых знаменитых писателей в русской, да, пожалуй, и во всей мировой литературе. Его произведения и зачастую трагические судьбы героев знакомы многим со школьной скамьи. А вы не задумывались, как сложилась бы ваша жизнь, будь вы одним из персонажей Достоевского? Пройдите наш тест — и узнайте!
- РИА Новости
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