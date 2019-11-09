Шнуров в постмодерне и «кумовство» Гагариной: чем запомнился пятый выпуск шоу «Голос»

В пятницу, 8 ноября, в эфир вышел пятый выпуск восьмого сезона шоу «Голос». В рамках этапа слепых прослушиваний наставники продолжили отбирать исполнителей к себе в команды, по-прежнему ведя «торги» за понравившихся вокалистов. Жюри успело отсмотреть выступления 12 исполнителей, восемь из которых продолжат участие в проекте. Наиболее яркие моменты шоу — в материале RT.

В пятницу, 8 ноября, зрители Первого канала увидели пятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Голос». Наставники проекта — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин — продолжили отбирать исполнителей в свои команды на этапе слепых прослушиваний. На этот раз удача улыбнулась восьмерым вокалистам.

Кавер песни I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith в исполнении Натальи Сидорцовой понравился всем наставникам — первым на кнопку нажал Константин Меладзе. Участницу членам жюри представила Полина Гагарина: «Это моя однокурсница, та, которая писала за меня все диктанты, потому что она слышала их сразу».

В свою очередь, Меладзе попросил исполнительницу обратить внимание на то, кто первым повернулся, «когда ещё ничто не предвещало». Гагарина поспешила объяснить, что она не повернулась, потому что «кнопка заела».

«Для меня была бы большая честь и радость, если бы мы с тобой соединились в экстазе и сделали какие-то классные номера», — обратилась Гагарина к вокалистке, что Меладзе поспешил назвать кумовством. Шнуров решил поддержать Меладзе и посоветовал Сидорцовой идти в команду к продюсеру. В итоге именно его себе в наставники и выбрала вокалистка.

В предпоследний день слепых прослушиваний повезло и 18-летней Рагде Ханиевой, выбравшей для выступления песню Bird Set Free австралийской певицы Sia. Девушка уже принимала участие в детском формате шоу и стала финалисткой первого сезона «Голос. Дети».

К вокалистке повернулись трое наставников, за исключением Валерия Сюткина. «Пожалуйста, давайте пойдём вместе, не надо никуда сворачивать», — призвала участницу Гагарина.

Затем свои команды стали рекламировать Шнуров и Меладзе. Узнав, что Ханиева — студентка факультета журналистики, наставники принялись вспоминать, в какой области получили высшее образование. Шнуров рассказал об обучении в теологическом институте, отметив, что участнице есть смысл выбрать его команду — «будет один и тот же философский аппарат».

Меладзе же вспомнил, как обучался в кораблестроительном институте и добавил, что ему близок менталитет кавказского народа.

«Я почти ваш земляк, поэтому знаю такие секреты, мне кажется, о женщинах с Кавказа, которые недоступны ребятам. Я очень бы хотел с вами поработать», — добавил Меладзе.

Девушка долго сомневалась, к какой команде ей присоединиться, но в конце концов убедительнее всех ей показались доводы Шнурова.

Следующая участница, Светлана Мамрешева, для выступления на слепых прослушиваниях выбрала песню «Айсберг» из репертуара Аллы Пугачёвой. Она сумела расположить к себе тех же трёх членов жюри.

На этот раз обошлось без пиара команд наставников — вокалистка выбрала Меладзе.

Команду Полины Гагариной пополнила участница из Таллина Ника Прокопьева, которая исполнила песню Алекса Клэра Too Close.

«Я думаю, мы устроим на сцене настоящий пожар», — прокомментировала Гагарина свой выбор.

Все четверо наставников повернулись к исполнительнице из Армении Инне Саядян, выбравшей для выступления армянскую народную песню Sareri hovin mernem.

«У вас получился голос земли. Я точно знаю, что мы найдём что-нибудь из французской культуры, которая вам подойдёт, потому что это очень родственно», — начал рекламировать свою команду Сюткин.

Эстафету перехватил Меладзе, также отметивший, что совершенно чётко знает, какой репертуар в будущем предлагать участнице.

«Как только заиграл дудук, то коллеги стали смотреть на меня, потому что если дудук, то это ко мне адресовано. Вы настолько блестяще пели. Я уверен совершенно, что вы умеете петь не только народную музыку. Я чётко знаю, что с вами дальше делать», — заверил он.

Гагарина была лаконична, отметив, что может предложить только себя. Немногословен оказался и Сергей Шнуров: «Мне просто понравилось, и я повернулся». Девушка выбрала команду Меладзе.

Песня «Колыбельная» (известная в исполнении Муслима Магомаева) в интерпретации участника из Саратова Дмитрия Клинаева понравилась Сергею Шнурову.

«В моей команде не хватает какой-то серьёзности, из которой можно сделать такой невероятный постмодерн. Мне кажется, у нас получится», — заметил наставник.

Участником команды Валерия Сюткина стал уроженец Киргизии Нуржигит Субанкулов. Для выступления он выбрал композицию Рэя Чарльза I’ve Got a Woman, вышедшую в 1954 году.

Комментируя его исполнение, Сюткин поблагодарил участника за преданность стилю.

«Не так много осталось людей, кто ценит эту музыку, потому что она очень естественная. Рок-н-ролл классический никого не раздражает. Мы будем двигаться в разных направлениях», — отметил он.

Наконец, выступавший последним вокалист из Белоруссии Роман Волознев спел песню Леонида Агутина «На сиреневой луне». К нему повернулись два наставника — Меладзе и Сюткин. Однако пиарить команды взялся Шнуров, порекомендовавший вокалисту присоединиться к Сюткину.

Тот, в свою очередь, отметил, что если конкурсант хочет развиваться как композитор, то лучше присоединиться к команде Константина Меладзе.

«Это было очень по-музыкантски. Видно, что мыслите не как вокалист, — прокомментировал выступление Меладзе. — Для меня правда очень важно, что за вас проголосовал Валера. Он человек с глубоким вкусом».

Меладзе также назвал Сюткина «кармическим братом», поскольку отчество музыканта (Миладович) созвучно с фамилией Меладзе. В итоге Волознев выбрал себе в наставники Меладзе.

За время следующего выпуска, который станет заключительным на этапе слепых прослушиваний, наставникам предстоит доукомплектовать свои команды. Пока что в коллективах Меладзе и Шнурова по 11 человек, в командах Сюткина и Гагариной — по девять исполнителей.