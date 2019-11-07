В тени Кубрика: каким получилось продолжение культового «Сияния»

7 ноября в российский прокат выходит «Доктор Сон» — сиквел триллера Стэнли Кубрика «Сияние». Фильм основан на одноимённом романе американского писателя-фантаста Стивена Кинга и повествует о жизни повзрослевшего Дэнни Торренса. Сюжет картины охватывает несколько временных точек, однако основное действие разворачивается спустя почти 40 лет после событий «Сияния». По сюжету Торренс и девочка-экстрасенс противостоят секте, члены которой охотятся за детьми с паранормальными способностями. О том, как Майк Флэнеган объединил экранизацию Кубрика и новый роман Кинга, — в материале RT.

Почти 40 лет назад — в 1980 году — в мировой прокат вышла картина Стэнли Кубрика «Сияние», снятая по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.

Известно, что работу над фильмом сопровождали споры между автором романа и режиссёром. Своенравный Кубрик откровенно пренебрёг сюжетом «Сияния» и решил не учитывать пожелания Кинга относительно кастинга. По всей видимости, тогда к вольной адаптации режиссёра писатель относился несколько проще (хотя фактически сразу же отрёкся от фильма).

Ленту номинировали на «Золотую малину», однако экранизация в пересказе Кубрика обрела статус культовой. И по сей день она входит в список самых страшных фильмов в истории. По произведениям Кинга сняты десятки картин, но «Сияние» — самая известная.

Вероятно, у большинства людей название «Сияние» ассоциируется в первую очередь с картиной Кубрика, нежели с романом Кинга. В середине 1990-х писатель даже пытался поставить своё произведение в формате телесериала (где учитывались все моменты, опущенные Кубриком), но та экранизация большого успеха не возымела, и сейчас о ней мало кто вспомнит.

История «Сияния», кажется, долгое время не давала покоя Кингу, и десять лет тому назад писатель нашёл повод к ней вернуться. Тогда, прежде чем сесть за новую книгу, он устроил голосование среди поклонников: нужно было выбрать, над чем будет работать Кинг. Большинство голосов получил роман — продолжение хрестоматийного «Сияния» под названием «Доктор Сон», который впоследствии, в 2014 году, решит экранизировать Warner Bros.

Канва событий в фильме охватывает небольшой период времени сразу после оригинального романа (1980-е), затем 2011 и 2018 годы. В 2010-х Дэнни Торренс (Юэн Макгрегор) последовательно, но не слишком успешно пытается оправиться от произошедшего в отеле «Оверлук» больше 30 лет назад.

В надежде прекратить постоянные фрустрации и сбежать от самого себя герой перебирается в небольшой городок в штате Нью-Гэмпшир, где начинает посещать встречи неанонимных алкоголиков и устраивается санитаром в хоспис. Благодаря своему «сиянию» (а ещё пушистому помощнику — коту с говорящей кличкой Азраил) Торренс облегчает уход пациентов хосписа на тот свет. От одного из умирающих он получает прозвище Доктор Сон.

© Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019)

Параллельно по Штатам колесит табор сектантов, которые питаются «сиянием» обладающих им детей (что-то вроде энергетического вампиризма). Секта «Истинный узел», состоящая из кровожадных созданий во главе с ведьмой по имени Роуз (Ребекка Фергюсон), перед убийством жестоко пытает маленьких пленников — в это время они выделяют ту самую парообразную эссенцию, за которой, собственно, и велась охота.

Однажды эти вибрации улавливает девочка с мощными экстрасенсорными способностями по имени Абра (Кайли Кёрран). Она выходит на Торренса и просит его о помощи, потому что знает: и её Роуз уже засекла. Довольно быстро Торренс и Абра справляются с сектантами, но главное сражение, с Роуз, герой переносит в место, куда он меньше всего хотел бы вернуться, но где у них больше всего шансов победить — в отель «Оверлук».

Экранизацией Майка Флэнегана, который весь съёмочный процесс советовался с писателем, Кинг остался доволен — впоследствии он отметит в Twitter, что результат их работы всем «сорвёт крышу». Но здесь всё же следует помнить, что одобрение писателя совершенно необязательно предвещает успех фильма (а порой даже свидетельствует об обратном).

Флэнеган оказался в незавидном, но любопытном положении — нужно было угодить и Кингу, и зрителю, признающему «Сияние» Кубрика шедевром в жанре психологического триллера. «Доктор Сон» даже позаимствовал несколько основных элементов из оригинального фильма — девочек-близняшек, гниющую женщину в ванной, кровь из лифтов и даже ковёр — для флэшбеков Дэнни и не только. Флэнеган не собирался копировать картину Кубрика, но попытался (и довольно аккуратно) её воссоздать.

Поскольку Кинг уже выдал фильму собственный знак качества, то можно предположить, что «Доктор Сон» в прочтении Флэнегана сюжетно близок роману. При этом картина с хронометражем в два с половиной часа не кажется затянутой (хотя некоторые сцены выглядят лишними — например, с вербовкой Энди, другой героини, обладающей даром гипноза, в ряды «Истинного узла»), а перед зрителем полноценно и в красках раскрывается весь вымышленный мир Кинга.

И всё же, пускай Флэнеган и хороший рассказчик, от фильма неминуемо веет стремлением Стивена Кинга наконец распрощаться с «Сиянием» Кубрика, прочно закрепившимся в кинематографической среде в статусе шедевра и заслонившим собой самого писателя. Впрочем, не исключено, что после «Доктора Сна» — как фильма, так и романа — читатель захочет ознакомиться с литературным «Сиянием».