Сиквел «Сияния» и Джонни Депп при смерти: главные кинопремьеры недели

7 ноября в российский прокат выходит долгожданная экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон» — сиквел культового «Сияния» Стэнли Кубрика. Среди других премьер недели — драмеди «Во всё тяжкое» с Джонни Деппом в роли смертельно больного профессора и сразу несколько интересных отечественных проектов. Так, зрители смогут посмотреть готический триллер «Девятая» с Евгением Цыгановым и Дэйзи Хэд, комедию «Успех» с Романом Курцыным в образе рокера и экранизацию пьесы Эдуарда Тополя «Новогодний ремонт». Любители документальных фильмов увидят ленту о российских сёрферах «The Yard. Большая волна».

«Доктор Сон» (Doctor Sleep)

Продолжение ставшего культовым «Сияния» многим казалось идеей сомнительной, сложнореализуемой или бесполезной. Но не Стивену Кингу. Несколько лет назад писатель, предварительно посоветовавшись с фанатами, выпустил продолжение романа 1977 года под названием «Доктор Сон».

В центр сюжета Кинг поместил уже взрослого Дэнни Торренса (в фильме его играет Юэн Макгрегор), так и не сумевшего оправиться после событий в отеле «Оверлук». Торренс работает в хосписе и благодаря своей сверхспособности (тому, что называлось «сиянием») помогает людям подготовиться к смерти. Однажды он знакомится с обладающей экстрасенсорными способностями девочкой Аброй, которой требуется помощь — её преследуют члены зловещей секты.

Постановкой картины занимался Майк Флэнаган, уже экранизировавший для Netflix другой бестселлер Кинга — «Игру Джеральда». Интересно, что Кинг уже видел «Доктора» и остался им более чем доволен.

«Во всё тяжкое» (The Professor)

Вторую по счёту картину американского режиссёра Уэйна Робертса впервые представили зрителям в октябре 2018 года, но до российского проката она добралась только сейчас. Сперва фильм получил название «Ричард прощается», которое слишком сильно перекликалось с дебютом Робертса «Кэти прощается», и только потом его назвали «Профессор» (The Professor).

В русском прокате лента получила название «Во всё тяжкое», что, очевидно, задумано как отсылка к известному сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Героям обеих лент диагностируют рак, но это, пожалуй, единственное, что объединяет упомянутые картины. В отличие от химика Уолтера Уайта, профессор английской литературы Ричард Браун (Джонни Депп) не берётся за производство наркотиков, а игнорирует первые четыре стадии модели Кюблер-Росс и сразу переходит к последней — принятию. После беседы с врачом он решает пустить всё на самотёк и начать жить на полную катушку.

«Девятая»

В разных концах мрачного Петербурга то и дело находят изувеченные тела молодых горожанок. Расследовать загадочные убийства поручают полковнику полиции Ростову. Он, в свою очередь, решает прибегнуть к помощи путешествующей по России с оккультным туром англичанки-медиума Оливии Рид. Героям предстоит столкнуться с инфернальным злом.

Мистический детектив в декорациях готического Петербурга XIX века — новый режиссёрский проект участника Каннского фестиваля в конкурсе студенческих фильмов Николая Хомерики. Главные роли в «Девятой» достались Евгению Цыганову и британке Дэйзи Хэд.

«Успех»

Лиза ужасно страдает из-за невозможности самореализоваться. Она уходит из семьи, оставив мужа Артёма с дочерью Витой и финансовыми проблемами, и отправляется в США строить музыкальную карьеру. Тем временем Артёму предлагают подзаработать на корпоративе, но слов попсового хита он не знает, в итоге песню исполняет дочь. Видео их выступления набирает в сети массу просмотров и привлекает влиятельного продюсера.

«Успех» снимал режиссёр фильма «Статус: Свободен» Павел Руминов. Постановщик не отрицает, что в сценарии присутствует «микродозинг влияния» оскароносного фильма Роберта Бентона «Крамер против Крамера». Роль незадачливого отца-рокера (внешне — вылитого Курта Кобейна) Руминов предложил звезде «Я худею» Роману Курцыну. В картине также сыграли Юлия Снигирь, Мария Лобанова и Алексей Чадов.

«Новогодний ремонт»

«Новогодний ремонт» — экранизация пьесы «Братство Маргариты» Эдуарда Тополя. Он же вместе с режиссёром фильма Артуром Пинхасовым занимался адаптацией сценария.

В центре сюжета — злоключения девушки Маргариты, которой жизненно необходимо за сутки закончить ремонт в новой квартире. По ошибке она делает массовую рассылку сообщения с просьбой помочь всем контактам в телефоне. Так на пороге её дома оказываются депутат, учитель-еврей, афроамериканец и армянин.

Роли в ленте исполнили Зоя Бербер, Сергей Комаров, Ирина Розанова и Вадим Галыгин.

«Райские холмы» (Paradise Hills)

Премьера «Райских холмов», первой полнометражной работы испанского режиссёра Элис Вэддингтон, состоялась на американском фестивале Sundance. Затем были жанровая Fantasia International Film Festival (Монреаль), Ванкувер, Торонто и испанский Сиджес. Наконец, фильм добрался до международного проката.

Самое примечательное в «Холмах» — фэнтезийный антураж: не зря Вэддингтон потратила годы на работу с фото и видео в fashion-индустрии. Нельзя не отметить и отдельные имена из актёрского состава — скажем, Эмму Робертс, Милу Йовович (на этот раз — в злодейском амплуа) и Аквафину. А вот сам фильм вызывает вопросы из-за прямолинейности своего посыла: по сюжету девушек отправляют на уединённый остров «на перевоспитание», чтобы они из ярких индивидуальностей превратились в правильных, угодных обществу, как под копирку сделанных фей. Девушки не хотят становиться лучшей Instagram-версией себя и замышляют бунт.

«The Yard. Большая волна»

Долгое время российский сёрфер Сева Шульгин мечтал покорить одну из самых опасных волн в мире — «Джоуз». На волне высотой с многоэтажный дом, прибегающей к берегам острова Мауи на Гавайях, смогли прокатиться только 15 человек. Шульгин осуществил мечту и стал первым российским сёрфером, покорившим «Джоуз».

В документальной картине «The Yard. Большая волна» Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг также отобразили истории других российских сёрферов — Евгения Новожеева и Сергея Завершинского. География съёмочного процесса охватывает Гавайи (остров Мауи), остров Маврикий и Марокко.