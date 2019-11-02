«Футбольные клубы» наставников и Шнуров — третий лишний: как жюри выбирало участников в четвёртом выпуске шоу «Голос»

В пятницу, 1 ноября, состоялся четвёртый этап отборочного тура в вокальное шоу «Голос». Наставники вновь пополнили свои команды уникальными исполнителями. На этот раз в ходе слепых прослушиваний жюри конкурса решило судьбу 12 человек, восемь из которых продолжат участие в шоу. Причём на этот раз команды всех наставников пополнились одинаковым количеством подопечных. Подробнее о решениях жюри — в материале RT.

В пятницу, 1 ноября, в эфир Первого канала вышел четвёртый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Голос».

Манеру исполнения конкурсантки Екатерины Стеблиной оценили сразу двое наставников — Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Для выступления девушка выбрала композицию «В городе моём» Жанны Агузаровой, музыку к которой сочинила Алла Пугачёва, а слова — Илья Резник. За выбор песни и оригинальное исполнение вокалистку поблагодарил Сюткин.

«Мне очень понравились вот эти верхние решения, они у вас были какие-то индивидуальные, без посыла к Жанне Хасановне (Агузаровой. — RT)», — поделился мнением он. Однако без долгих размышлений девушка остановила свой выбор на команде Гагариной.

Жюри удивило выступление москвича Филиппа Лебедева с кавером на песню Beggin группы The Four Seasons («второе рождение» которой произошло в 2007 году с релизом версии трека от норвежской группы Madcon). Музыканта в свои команды позвали сразу трое наставников: Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин, объявивший о начале «торгов» за музыкантов.

Лебедев решил присоединиться к команде Шнурова. Рокер поспешил заметить, что не занимался саморекламой:

«Я не виноват, я не торговался, не лез и не говорил, какой я молодец. Вёл себя тише воды ниже травы».

Первой вокалисткой, к которой повернулись все четверо членов жюри, стала Валерия Миронова. Она исполнила хит Леди Гага Poker Face (по версии журнала Rolling Stone, это один из ста лучших треков 2000-х). Наставники взялись рекламировать свои цехи.

«Я кумир тёплых, ламповых людей. Идите ко мне, и я сделаю из вас королеву», — заявил Сюткин, а потом передал слово Константину Меладзе.

Тот, в свою очередь, отметил, что в сравнении с другими наставниками на красную кнопку нажимает реже, что неспроста.

«Всё-таки мне хочется услышать то, что хочется. Вы настолько легко и всесторонне как-то мощно пели. Вы потрясающе совершенно держите ритм и грув — легко, непринуждённо и при этом абсолютно точно, по ритму. Если вы попадёте в мою команду, вас довольно долго будут показывать по телевизору», — пропиарил себя композитор. Миронова решила присоединиться к его коллективу.

К следующему участнику, Максиму Субачеву из Челябинска, повернулись трое наставников — Меладзе на этот раз решил не нажимать на красную кнопку. Вокалист спел сингл соул-певца Алоэ Блэка I Need a Dollar, известный благодаря сериалу «Как преуспеть в Америке».

После выступления Субачева Гагарина попросила его спеть что-либо на русском, с чем музыкант успешно справился, исполнив кавер на песню Николая Носкова «Это здорово».

По традиции, Валерий Сюткин принялся зазывать музыканта к себе в подопечные. Для наглядности он применил новую тактику и сравнил свою команду и коллективы коллег с футбольными клубами.

В «клубе» Сюткина, который может войти в Высшую лигу, Субачев может играть центрального нападающего. А вот в клубе Шнурова (аналог «Реал Мадрида») музыкант будет сидеть на скамье запасных, да и оттуда его «могут сбросить», заверил Сюткин. В клубе Полины Субачев будет «выходить на замену». Вокалист, тем не менее, выбрал себе в наставники Шнурова.

Команду Полины Гагариной пополнила участница Ольга Уразгалиева. Она представила кавер на хит Halo певицы Бейонсе. А следующую вокалистку, Полину Тырину из Нур-Султана, к себе в коллектив пригласил Константин Меладзе.

«Вы настолько убедительно и адресно пели «Не уходи, побудь со мною». Я искренне воспринял это как обращение к себе. Я не ухожу, готов побыть с вами», — объяснил он свой выбор.

«Когда Константин повернулся, я внутри себя сказал: «Третий лишний», — заметил Шнуров.

К концу выпуска двое вокалистов присоединились к коллективу Валерия Сюткина. Одним из них стал уроженец Демократической Республики Конго Арсен Мукенди, спевший хит Superstition Стиви Уандера (тем же журналом Rolling Stone композиция признана одной из пятисот величайших песен всех времён).

Второй к команде Сюткина присоединилась участница из Гибралтара Карин Сойреф. Для выступления она выбрала сингл All I Ask британской певицы Адель. Сойреф стала последней, кого в четвёртом выпуске наставники пригласили в команду.

Пройти отборочный этап не смогли музыканты Дмитрий Мосичук, Олег Шадрин, Ольга Илюхина и белорусский певец Руслан Алехно. Его исполнение Сюткин назвал чересчур академичным, а Меладзе показалось, что песня «Подберу музыку» у Алехно вышла слишком «ресторанной».

«Это ретро-ресторан», — поспешил уточнить Меладзе.

По итогам первых четырёх выпусков отборочного этапа «Голоса» больше всего человек в свою команду набрал Сергей Шнуров — его подопечными стали девять вокалистов. По восемь музыкантов в командах Валерия Сюткина и Полины Гагариной и семь человек — в коллективе Константина Меладзе.