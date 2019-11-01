Дорогое удовольствие: как корпорация Apple запустила стриминговый сервис за $6 млрд

1 ноября начал работу стриминговый сервис Apple TV+, предлагающий подписчикам оригинальный контент. Сообщается, что на развитие и запуск проекта компания потратила порядка $6 млрд. Платформа уже представила несколько телешоу, в том числе сериалы «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом и «Видеть» с Джейсоном Момоа. Apple выходит на рынок, где уже действуют Netflix, Amazon и другие крупные компании. В середине ноября в стриминговую гонку также вступит Disney+, а в мае 2020 года ожидается запуск HBO Max. Активно рынок видеосервисов развивается и в России: в настоящее время уже несколько отечественных платформ производят собственный контент.

В пятницу более чем в 100 странах мира начал работу стриминговый сервис Apple TV+, предлагающий пользователям эксклюзивный контент. За счёт собственного видеосервиса корпорация рассчитывает выйти на рынок, где в настоящее время действуют Netflix, Amazon и другие крупные платформы.

Руководство Apple задумалось о создании потокового сервиса в 2016 году. Для разработки проекта были наняты Джейми Эрлихт и Зак ван Амбург из Sony Pictures Television, бывший глава кабельного канала WGN America Мэтт Чернисс, один из руководителей Amazon Studios Морган Уэнделл и прочие значимые фигуры в области кинопроизводства.

Изначально бюджет Apple TV+ составлял $1 млрд. Однако к 2019 году затраты на сервис возросли вдвое, а к августу 2019 года, как отмечает The Financial Times, составили порядка $6 млрд. Рост расходов связан в том числе и с производством самого ожидаемого сериала платформы — «Утреннее шоу».

По данным издания, разработка многосерийного шоу с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом обошлась корпорации в баснословную сумму: на один эпизод уходило свыше $15 млн — это больше, чем расходы телеканала HBO на производство последних серий «Игры престолов». Однако исполнительный продюсер шоу опроверг эти данные.

Первый выпуск «Утреннего шоу» появился на Apple TV+ в день запуска платформы наряду с семью другими оригинальными проектами. Среди них — постапокалиптический сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли и шоу «Ради всего человечества» об альтернативной истории освоения космического пространства.

«Видеть»

© Apple

Сервис также предлагает к просмотру чёрную комедию «Дикинсон» об истории взросления и поиска гендерной (и сексуальной) идентичности американской поэтессы Эмили Дикинсон, ремейк детского сериала 1990-х «Послания призрака» и анимационные проекты для детей «Снупи в космосе» и «Помощники».

Месячная подписка на Apple TV+ обойдётся пользователям в $4,99. Россияне смогут платить за пользование оригинальным контентом всего 199 рублей в месяц, однако пока без русского озвучивания.

Битва за зрителя: новые игроки

12 ноября ряды стриминговых сервисов пополнит ещё одна онлайн-платформа — Disney+. Здесь будет представлена продукция компаний Pixar, Marvel и National Geographic, расположатся вселенная «Звёздных войн» и 30 сезонов «Симпсонов» от 20th Сentury Fox. Сервис будет доступен на Smart TV, компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых консолях.

На день запуска Disney+ запланирована премьера «Мандалорца» — первого игрового киносериала в мире «Звёздных войн». Эксклюзивные мини-сериалы от Marvel — «Сокол и зимний солдат», «ВандаВижен» и «Что, если?» — появятся на сервисе в 2020—2021 годах. Ожидается, что на сервисе также можно будет увидеть ремейк классического мультфильма «Леди и бродяга» и документальный проект «Мир глазами Джеффа Голдблюма».

Пока неясно, когда Disney+ придёт на российский рынок, также неизвестна дата запуска сервиса для Великобритании. К настоящему моменту подтверждено вещание на США, Канаду, Нидерланды и — с 19 ноября — на Австралию и Новую Зеландию.

Стоимость подписки на платформу составит $6,99 в месяц (примерно 448 рублей). Желающие приобрести годовой абонемент должны будут заплатить порядка 4,5 тыс. рублей.

Просмотр контента на другом аналогичном сервисе, готовящемся к релизу, — HBO Max от компании WarnerMedia — будет стоить $15, как и абонентская плата за телеканал (при этом для тех, кто смотрит HBO по телевизору, доступ сделают бесплатным). Проект стартует в мае 2020 года.

© Кадр из сериала «Сплетница» (2007)

Планируется, что при запуске подписчики HBO Max получат доступ к 10 тыс. часов контента, в том числе к сериалам «Друзья», «Теория большого взрыва», «Секс в большом городе» и, конечно, «Игра престолов».

К этим шоу добавятся 1800 полнометражных фильмов — все ленты DC и картины, которые WarnerMedia выпустит в 2020 году, а также оригинальные продукты сервиса. Среди них — мультсериал для детей Little Ellen («Маленькая Эллен») от телеведущей Эллен Дедженерес и сиквел «Сплетницы».

Российский рынок

Всё чаще российские видеосервисы не только транслируют переводной зарубежный или отечественный контент, но и занимаются выпуском оригинальных проектов.

Так, осенью 2017 года начал работу START — первый видеосервис в России с контентом (сериалами и фильмами) собственного производства. В его библиотеке — более десяти оригинальных наименований. Как отмечают в компании, это «в том числе откровенные и смелые проекты, которые не покажут по ТВ».

Среди оригинальных проектов видеосервиса START — сериалы «Содержанки», «Бывшие», «Шторм» и другие. Контент доступен в браузерах, приложениях на мобильных устройствах и через SMART TV. Стоимость единой месячной подписки на всю представленную продукцию составляет 299 рублей.

В августе 2018 года состоялся запуск ОТТ-платформы PREMIER (в прошлом — ТНТ-Premier). С того момента, помимо контента, ранее транслируемого несколькими телеканалами (в том числе ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2 и «Супер»), PREMIER представил несколько оригинальных проектов исключительно для подписчиков сервиса.

Фурор произвёл сериал «Домашний арест», получивший несколько престижных профильных премий и множество упоминаний в СМИ. Популярен был и проект Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях. Ряд критиков сочли его лучшим отечественным сериалом 2018 года. Позже сервис выпустил нуарное «Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым, «Секту» со Светланой Ходченковой, сериалы «УЧИТЕЛЯ» и «БИХЭППИ».

Основная подписка на PREMIER стоит 129 руб. в месяц, доступ к сервису также возможен через браузер, мобильные приложения и SMART TV.

© Кадр из сериала «Домашний арест» (2018)

В сентябре 2019 года медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» запустил онлайн-платформу more.tv, располагающую, как отмечают в компании, крупнейшей на рынке библиотекой телевизионного контента от основных российских телеканалов.

Пользователи, оформившие единую подписку (её стоимость 299 руб. в месяц), получают доступ к премьерам российских сериалов до их эфира на телевидении, оригинальному контенту из линейки more originals, зарубежным новинкам (к примеру, «Влечению» с Марио Касасом или «Блудному сыну» с Майклом Шином) и спортивным событиям от UFC.

В линейке more originals уже представлена молодёжная драма «Трудные подростки», в будущем ожидается выход проектов «Чики» с Ириной Горбачёвой, «Психа» Фёдора Бондарчука, Happy End Романа Прыгунова и других.

Отвечая на вопрос о возможной конкуренции со стороны Apple TV+ и Disney+, в more.tv подчеркнули, что не боятся потерять своего зрителя.

«В текущей стадии развития рынка это помогает формированию сегмента и культуре платить за потребление контента. Поэтому иностранные игроки нам только помогают. Также надо заметить, что сервисы запускаются в первую очередь с американским контентом, в большей степени не локализованным для местного рынка как в плане самого интерфейса, так и в плане локализации озвучки. И самое главное, 70—80% всего видеопотребления в России — это локальный контент, созданный в России, и у этих игроков его нет», — подчёркивает генеральный директор more.tv Денис Горшков.