Женщины в главных ролях и Шварценеггер с подгузниками: каким получился новый «Терминатор»

В российский прокат вышла лента «Терминатор: Тёмные судьбы» — шестая часть киноэпопеи про роботов-убийц из будущего. Эта картина стала продолжением первых двух эпизодов, снятых Джеймсом Кэмероном: «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». На сей раз Кэмерон выступил в качестве сценариста и продюсера фильма, а режиссёрское кресло занял постановщик «Дэдпула» Тим Миллер. К своим ролям вернулись старожилы франшизы Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Помимо них в ленте сыграли Наталия Рейес, Диего Бонета и Маккензи Дэвис.

В 1981 году режиссёр Джеймс Кэмерон попал в стрессовую ситуацию: во время работы над картиной «Пиранья 2: Нерест» между ним и продюсером фильма Овидио Г. Ассонитисом возник конфликт. Кэмерон тогда сильно занемог, и ночью ему приснился кошмар. Режиссёр увидел выходящего из огня механизированного персонажа... Именно так родилась идея снять «Терминатора».

Фильм вышел на экраны в 1984 году. Некоторые спецэффекты, о которых мечтал Кэмерон, тогда технически нельзя было воплотить в жизнь. Осуществить желаемое режиссёр смог в начале 90-х, во время работы над сиквелом «Терминатор 2: Судный день», впоследствии признанным одним из лучших боевиков в истории кинематографа. Лента была отмечена четырьмя премиями «Оскар» — в том числе за лучшие визуальные эффекты.

Успех первых двух фильмов стабильно пытались повторять раз в несколько лет. Теперь разобраться в хронологии всех «Терминаторов» (а их вместе с новым фильмом шесть) крайне непросто. Каждая из последующих частей набирала новую команду актёров, «путешествовала во времени» и игнорировала события предыдущих картин франшизы.

От последних фильмов — начиная с «Терминатора: Восстание машин» — отреклась и лента Тима Миллера, установив «точку невозврата» после событий «Судного дня».

Тенденции и флешбэки

«Терминатор: Тёмные судьбы» начинается почти что на позитивной ноте, но всё же отдаёт фатализмом (хотя это и расходится с декларируемым посылом фильма).

В 1997 году Сара Коннор (Линда Хэмилтон) спасла мир от войны между роботами и людьми, которая бы непременно началась в будущем без её вмешательства. Так что человек по-прежнему соседствует с мирной и пока не слишком продвинутой машиной. Однако и на этом уровне технический прогресс доставляет немало хлопот: сотрудники одного завода в Мексике теряют работу, поскольку на их места приходят роботы.

Такая участь постигла и Диего Рамоса (Диего Бонета). Но вскоре противостояние с машинами принимает совсем другую форму: за сестрой Диего Дани (Наталия Рейес) приходит куда более усовершенствованный терминатор Rev-9 (он представляет не «Скайнет», а «Легион», но суть та же).

В «Тёмных судьбах» авторы уходят от привычного доминирования мужских персонажей, смещая акценты в сторону женщин. И это поворотный момент для идейного содержания.

Защитником Дани становится прибывшая из будущего девушка-киборг Грейс (Маккензи Дэвис). Вообще она — человек, но её тело пришлось модифицировать из-за несовместимых с жизнью травм, полученных в войне с роботами.

К тандему присоединяется Сара Коннор: в этой реальности она стала охотником за терминаторами. Хоть ей и удаётся уничтожать незваных гостей из будущего, для ничего не подозревающих мирных жителей и представителей власти Сара остаётся персоной нон грата (отчасти по этой причине героиня демонстрирует как техническую «подкованность», так и отличную физическую форму).

Впрочем, нельзя сказать, что полностью остались за бортом мужские персонажи. К радости поклонников, во франшизу вернулся терминатор всех времён и народов Арнольд Шварценеггер (в новой части — Карл).

© Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы» (2019) Source: Free

С Коннор, как во второй части франшизы, он не подружился, интегрировался в общество и живёт мирно: обзавёлся женой и приёмным сыном, деньги зарабатывает пошивом штор (совет по дизайну интерьера — в подарок). Одним из основополагающих мужских качеств, необходимых в семейной жизни, Карл считает способность менять подгузники «быстро и без нытья».

Кэмерон-сценарист тщательно проработал персонажей, сделав их сложнее психологически. За образами Коннор и Грейс кроются трагические истории; их видение мира и стратегия поведения обусловлены личной правдой, из-за чего героиням сложно договориться.

Дани не готова терпеть роль «священной коровы», которую нужно оберегать, и проявляет лидерские качества. Даже терминатор наделён своей компьютерной философией, аналогом совести, много рефлексирует и считает, что в жизни — не только его собственной, а любой — необходима цель. Лейтмотивом фильма становится вечный вопрос: предопределена ли судьба, или она — результат сиюминутных решений каждого?

«Тёмные судьбы» полностью соответствуют духу времени. Создатели фильма решили отразить в нём как можно больше современных тенденций: проблемы мигрантов (стена на границе США и Мексики); замена человека машиной на производстве (не новая, но до сих пор животрепещущая тема); тотальная слежка: дроны, камеры и прочее. И, конечно, переход от (супер)героев к (супер)героиням — за этим любители голливудских блокбастеров, скорее всего, будут наблюдать ещё долго.