Ловкость рук: тест RT о знаменитых иллюзионистах

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31 октября 1926 года умер иллюзионист и актёр Эрик Вайс, вошедший в историю под именем Гарри Гудини. Ему удалось стать легендой ещё при жизни благодаря сложным и продуманным трюкам, которые он разрабатывал сам и после которых нередко попадал на больничную койку. Кроме того, Гудини прославился своими разоблачениями очень популярных в то время медиумов-шарлатанов. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знаете знаменитых иллюзионистов и их трюки.
Ловкость рук: тест RT о знаменитых иллюзионистах
  • Гарри Гудини
  • © Bain Collection/Epics/Getty Images

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