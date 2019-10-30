Семьи, роботы и Советский Союз: о чём главные кинопремьеры недели

31 октября в российский прокат выходят сразу две картины, главными героями которых стали роботы: очередной «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером и российское семейное кино Сарика Андреасяна «Робо» (андроида озвучил Сергей Безруков). За семейные драмы на этой неделе отвечают фестивальные ленты «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча. ХХ век представлен в подборке «Французом» Андрея Смирнова и фильмом «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко. Из анимационных новинок — долгожданная «Семейка Аддамс» и «Дитя погоды» Макото Синкая — картина, выдвинутая на соискание «Оскара» от Японии.

«Терминатор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate)

Спустя 35 лет после премьеры оригинального фильма «Терминатор» на экраны выходит шестая часть франшизы. Сара Коннор и Т-800 в исполнении Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера снова в деле — как и Джеймс Кэмерон, который хоть и уступил режиссёрское кресло Тиму Миллеру («Дэдпул»), но написал сценарий и проконтролировал производство в качестве продюсера.

Противники со стороны роботов в новой ленте стали ещё более неистребимыми и опасными, а существование человечества по традиции висит на волоске. Впрочем, угрозе противостоят и усовершенствованные герои: на помощь Саре из будущего приходит гибрид человека и машины, девушка по имени Грейс (Маккензи Дэвис).

Сюжет фильма сконцентрирован вокруг женских персонажей: акцент сделан на линии Сары Коннор (из уст Линды Хэмилтон даже звучит классическое I'll be back), а терминаторы охотятся не за Джоном, а за некоей Дани Рамос (Наталия Рейес). Тем не менее, зрители могут быть готовы к обилию экшена и, как отмечают критики, эмоционально насыщенной концовке.

«Семейка Аддамс» (The Addams Family)

Очередную вариацию на тему жизни одиозного семейства Аддамс первоначально должен был снимать не менее одиозный Тим Бёртон. Предполагалось, что новая экранизация истории персонажей Чарльза Аддамса появится в формате кукольной мультипликации. Однако в 2013 году права на киноадаптацию проекта приобрела студия Metro-Goldwyn-Mayer, и её руководство назначило на пост режиссёров создателей «Полного расколбаса» Конрада Вернона и Грега Тирнана.

Мультфильм Вернона и Тирнана не является отсылкой к предыдущим картинам и вдохновлён оригинальными иллюстрациями Аддамса. По сюжету новобрачные Гомес и Мортиша Аддамс, спасаясь от преследований со стороны ординарных людей, поселяются в заброшенной, спрятанной в тумане посреди лесов Нью-Джерси психбольнице. Однако жизнь в уединении длится недолго: у подножия холма дизайнер и телеведущая Марго Нидлер строит город. Нидлер осушила болота, смог от которых долгое время укрывал особняк Аддамсов, и теперь мрачный дом мозолит её глаза. Телеведущая во что бы то ни стало хочет его отремонтировать.

Для озвучки персонажей был собран звёздный каст: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грей Морец, Бетт Мидлер и Финн Вулфард.

«Верность»

«Верность» — один из лучших и, конечно, самых откровенных российских фильмов этого года. По сценам близости, которые по смелости едва ли уступают скандальному хоум-видео из «Текста» в исполнении Кристины Асмус и Ивана Янковского, можно понять: специальный диплом жюри «За безграничную веру актёров в режиссёра» на минувшем «Кинотавре» Нигина Сайфуллаева получила неспроста.

Такой вере — или же доверию — стоило бы поучиться главной героине ленты Лене (Евгения Громова). Зрителей знакомят с Леной уже тогда, когда она подозревает мужа Серёжу (Александр Паль) в измене. Один из признаков, которые настораживают Лену — отсутствие близости: страсти между супругами уже нет, а, как справедливо отмечает муж, «лучше никакого секса, чем вялый». Пропасть между героями только ширит разница в эмоциональном фоне и несоответствии интересов супругов: холодная, как Кристен Стюарт, Лена работает гинекологом, экспрессивный Серёжа служит актёром в театре. Предполагаемой разлучницей становится коллега мужа, актриса Катя (Марина Васильева).

Лена не находит в себе смелости поговорить о подозрениях с Серёжей и решает разрешить ситуацию иным образом — сама начинает изменять. Однако проблема предсказуемо никуда не исчезает, всё становится только хуже: во время тайных свиданий героиня открывает в себе что-то новое, доселе неизвестное, и это что-то в принципе ставит под угрозу её брак.

В ленте также задействованы Алексей Агранович (он исполняет роль симпатизирующего Лене начальника) и Анна Котова-Дерябина (её пациентки). Павел Ворожцов вновь примерил на себя амплуа мягкотелого, трусливого мужчины — одного из ухажёров героини.

«Робо»

Робот-спасатель А-112 создан, чтобы помогать людям в экстремальных ситуациях. Он силён, вынослив, быстр и принимает решения с положенной бездушной машине точностью. Но где-то в нём происходит сбой. Однако если недочёты программного обеспечения устранить легко, то проявление эмпатии и тяга к познанию окружающего мира у андроида — уже большая проблема. Особенно острой она становится, когда А-112 сбегает из лаборатории.

На воле робот быстро находит друга, мальчика Митю (родители ребёнка, к слову, занимаются разработкой спасателя). Митя даёт андроиду имя Робо. Он общается со спасателем как с живым существом, а не машиной. На примере дружбы с ребёнком Робо изучает человеческие взаимоотношения и мир людей, а мальчик благодаря роботу становится увереннее в себе.

Создатели фильма обыгрывают хиты научной фантастики: Робо берёт одежду, но отказывается от мотоцикла, в шутку предложенного артистами цирка (аллюзия на «Терминатора»). Также история андроида с эмоциями отсылает к «Роботу по имени Чаппи», «Робокопу» или «Короткому замыканию».

В режиссёрском кресле проекта — Сарик Андреасян, главную роль исполнил юный актёр Даниил Муравьёв-Изотов (франшиза «Ёлки», «Физрук»). Робо озвучил Сергей Безруков.

«Ленин. Неизбежность»

Если при просмотре этой ленты у вас то и дело возникает дежавю, не пугайтесь — вы действительно уже видели, как Ленин (Евгений Миронов) заселяется в гостиницу в Швейцарии, а Инесса Арманд в исполнении Виктории Исаковой заботливо заправляет ему «ушки» на кепочке: полнометражная картина «Ленин. Неизбежность» монтировалась из того же материала, что и вышедший в 2017 году на экраны сериал «Демон революции». Если сильно упрощать, то новый «Ленин» — одна сюжетная линия из старого «Демона», доработанная в соответствии с требованиями проката.

Впрочем, всё это ещё не означает, что смотревшим сериал тогда не стоит идти в кинотеатр сейчас: зрителям покажут концентрированную, но в то же время лаконичную историю одного масштабного события, которое затерялось среди хитросплетений многосерийного проекта — подготовки возвращения Ленина в Россию в Пломбированном вагоне. Этим фильмом Владимир Хотиненко, по его собственному признанию прочитавший массу документов и воспоминаний о том времени, попытался ответить на вопрос, и по сей день волнующий человеческие умы — был ли основатель Союза Советских Социалистических Республик немецким шпионом (спойлер — не был).

Роли в фильме исполнили Дарья Екамасова (Надежда Крупская), Фёдор Бондарчук (Александр Парвус), Паулина Андреева (Софья Руднева), Максим Матвеев (Алексей Мезенцев), Александр Балуев (князь Туркестанов) и другие.

«Француз»

Анри Дюран — французский коммунист и участник сопротивления времён Второй мировой войны (то есть, по меркам советской власти, очень благонадёжный человек). Его сын Пьер (Антон Риваль) приезжает на стажировку в МГУ и параллельно с учёбой исследует различные аспекты московской жизни: делит «сто грамм» со случайными знакомыми, посещает балетный класс в качестве вольного зрителя и проникает на тайные джазовые вечера.

Тем не менее, интерес Пьера к жизни в СССР вызывает не менее страстный интерес у сотрудников спецслужб — они вербуют молодого человека для выявления его настроенных против партии соотечественников. При этом прошлое студента не столь безобидно, каковым кажется на первый взгляд: в Союз его привели поиски настоящего отца, который в гражданскую войну занял сторону «белых».

Постановщиком и автором сценария этой чёрно-белой ленты стал актёр и режиссёр Андрей Смирнов («Жила-была одна баба»). Он посвятил картину одному из основателей правозащитной организации Московская Хельсинкская группа Александру Гинзбургу. Впервые «Француз» был показан в рамках «Ночи кино» в августе, а теперь выходит в широкий прокат.

«Дитя погоды» (Tenki no ko)

Ученик старших классов Хотака Морисима с тихого уединённого острова переезжает в огромный, шумный и мрачный Токио, где постоянно идёт дождь. К счастью, там он встречает девушку по имени Хина Амано, обладающую уникальной способностью — этот дождь останавливать.

Сценарий к ленте написал, а затем и снял её известный японский аниматор Макото Синкай (это его предыдущая работа «Твоё имя» в 2016 году стала самым кассовым аниме в истории). «Дитя погоды» выдвинуто в качестве кандидата на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Японии. На момент публикации статьи критический рейтинг картины на Rotten Tomatoes составлял 100% (зрительский критик — 82%).

«Для работы над «Дитя погоды» собралась команда, которая очень любит качественные, полные деталей фильмы. Увидев «Твоё имя», эти аниматоры сказали мне: «Мы тоже хотим так делать». Так что кинематографический эффект — их заслуга. Как режиссёр я хочу, чтобы у аудитории — особенно у японской — было чувство, что перед ними реальный мир, а не просто какая-то абстракция. С каждым фильмом уровень детализации растёт», — рассказал Синкай в интервью buro 24/7.

«Извините, мы вас не застали» (Sorry We Missed You)

Кен Лоуч — обладатель 15 наград Каннского кинофестиваля, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей». В этом году лента британского постановщика «Извините, мы вас не застали» также претендовала на главный приз и, пускай наград не получила, собрала положительные отзывы критиков.

Этот фильм называют «Семейной драмой общемировых масштабов» — возможно, даже вневременных. Действие картины происходит в Британии после кризиса 2008 года, однако образы Тёрнеров во многом напоминают маленьких людей Достоевского. Они так же не желают никому зла, так же не виноваты в своих несчастьях, однако жестокий окружающий мир заставляет их по мере погружения в бездну отчаяния нет-нет, а проявлять агрессию.

Судьба Тёрнеров действительно незавидна: мать, Эбби, работает сиделкой, а отец, Рикки, потерял место строителя и начал заниматься доставкой. Поначалу он не подозревает, что эта нехитрая работа связана с большим риском и огромными штрафами. Но главная опасность, с которой сталкиваются герои — распад семьи. Эбби и Рикки любят друг друга и своих двух детей, а потому не в состоянии сделать выбор между деньгами, которые необходимы, чтобы выжить, и временем, которое нужно уделить родным.