Женская мудрость и кабачковая икра: над чем шутят в новом комедийном шоу Незлобина и Светлакова

В начале ноября на more.tv состоится премьера оригинального шоу «Стендап Андеграунд» от экс-участников Comedy Club: за режиссуру отвечает Александр Незлобин, за продюсирование — Сергей Светлаков. В рамках проекта начинающие комики делятся со зрителями личным видением актуальных проблем в юмористическом ключе, причём, как обещают создатели программы, без цензуры. RT ознакомился с пилотным выпуском шоу «Стендап Андеграунд».

В четверг, 7 ноября, на more.tv стартует комедийное шоу «Стендап Андеграунд» — новый продукт из линейки more originals.

За режиссуру программы отвечает юморист Александр Незлобин, продюсированием занялся его коллега по Comedy Club актёр и телеведущий Сергей Светлаков. Ведущим шоу стал знакомый зрителям по программе Stand Up на ТНТ Илья Овечкин.

По словам Незлобина, организаторы обеспечили молодым артистам условия для творческого развития.

«Мы хотим, чтобы они были с нами по любви, а не по контракту. Это не очень удобный нам подход, но мы с Сергеем (Светлаковым. — RT) сами работаем на сцене и понимаем ребят не как продюсеры, а как комики. Мы хотим, чтобы они думали только о творчестве. Так выиграют все», — подчеркнул постановщик.

Создатели проекта собрали несколько десятков молодых артистов, готовых атаковать зрителя злободневным юмором на любые — в первую очередь самые щекотливые — темы (а поскольку проект будет транслироваться на интернет-площадке, юмор обещают без цензурных ограничений).

Отсутствует в шоу и соревновательный элемент: участники сражаются только за эмоциональный отклик публики.

«Стендап Андеграунд» объединил тех, кто решил стать юмористом недавно, и опытных, уже выступавших на телевидении комиков. К примеру, Ариана Лолаева представляла Владикавказ на шоу «Comedy Баттл».

© Скриншот с видео: Youtube

В первом выпуске нового проекта она поведала зрителям о неудавшемся свидании, обыграла стереотип о женской мудрости, которая — в противовес общечеловеческой — должна оказывать разрушительное влияние на окружающий мир, и, конечно, рассказала о сложностях воспитания в неполной семье (к последней теме в своих выступлениях обращаются многие стендаперы). Артистка привлекает внимание зрителей брутальным юмором и склонностью к сексизму.

Дмитрий Коваль, резидент московского Stand-Up Club #1, также не обошёл стороной проблемы взаимоотношений мужчин и женщин. Его представление о совместной жизни — на грани фола. Например, артист предпочёл бы, чтобы у его девушки диагностировали тяжёлую болезнь, а не беременность.

Саша Ни, который пока только начинает путь в стендапе, сделал ставку на национальные особенности своей русско-корейской семьи, а также рассказал о самом большом кулинарном разочаровании в жизни — кабачковой икре.

По наблюдениям ещё одного начинающего юмориста Артёма Емельянова, поведение людей, опаздывающих на электрички, напоминает синдром Туретта (самый известный симптом этого недуга — непроизвольное выкрикивание ругательств). Он также сравнил драку бомжей с Mortal Kombat, а знаменитое fatality — с «добивающим» ударом «бухалити».

Игрок КВН и участник «Comedy Баттла» Владислав Копытов-Шамрай вспомнил о своих школьных годах, когда достаточно было переболеть ветрянкой, чтобы стать Халком, а косоглазие играло определяющую роль в формировании ультраправых взглядов.

В конце выпуска зрителей ждал бонус — выступление Незлобина. Он пошутил над забытыми звёздами российского шоу-бизнеса Домиником Джокером и Каем Метовым, а также привлёк внимание к показной филантропии на примере западных меценатов: «Мы все с вами знаем, что Билл Гейтс занимается благотворительностью анонимно».