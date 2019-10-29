«Мы ошиблись везде, где только можно»: сценаристы «Игры престолов» рассказали о работе над сериалом

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс рассказали поклонникам сериала, как они трудились над этим проектом. По словам сценаристов, в «Игру престолов» они пришли без опыта работы на телевидении и допускали ошибки буквально «везде, где только можно». Вайс признался, что его огорчило недовольство фанатов результатами их трудов, однако они с коллегой не видят смысла в том, чтобы учитывать мнение посторонних. Невзирая на эти откровения, Бениофф и Вайс остаются востребованными специалистами: минувшим летом шоураннеры перешли с HBO на Netflix и из-за чрезмерной занятости даже отказались от работы над «Звёздными войнами».

Шоураннеры сериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс признались, что в начале работы над сагой не были уверены в своей способности её экранизировать. Об этом они заявили в ходе встречи с поклонниками «Игры престолов» на кинофестивале в Остине, штат Техас. Как отмечает Vanity Fair, высказывания дуэта широко разошлись благодаря одному из пользователей Twitter, который конспектировал выступление сценаристов на своей странице в социальной сети.

В частности Бениофф и Вайс рассказали, как защищали идею проекта перед HBO, работали над пилотной серией, занимались подбором актёров и, в конечном счёте, какую реакцию у них вызвала обратная связь со стороны поклонников саги.

По словам Бениоффа, в начале пути они изучали веб-страницы с фанатским актёрским составом сериала. Так к съёмочной группе присоединился Джейсон Момоа, исполнитель роли Кхала Дрого.

Сценаристы признались, что очень волновались, представляя проект продюсеру Кэролин Штраусс (она запустила на HBO «Секс в большом городе»). Шоураннеры также вспомнили, что Джордж Мартин, впервые увидев их, и вовсе усомнился, что они годятся для этой работы.

«Прежде мы никогда не работали на телевидении, у нас не было абсолютно никакого опыта в данной сфере. Понятия не имеем, почему он решился доверить нам труд всей своей жизни», — приводит слова Бениоффа пользователь Twitter.

Пилотную серию проекта раскритиковали другие кинематографисты (в том числе автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин), указавшие на ошибки, допущенные при написании сценария. Бениоффа и Вайса удивило, что HBO в принципе дал шоу «зелёный свет» после провального пилота.

«Мы ошиблись везде, где только можно было: сценарий, кастинг, костюмы...» — рассказали авторы шоу. Они предполагают, что канал позволил им остаться лишь потому, что многие иностранные компании к тому моменту уже купили права на показ.

Дэниел Вайс описал работу над «Игрой престолов» как учёбу в дорогостоящей школе съёмок. Так, вначале этой учёбы шоураннеры не умели работать с художниками по костюмам.

Со своей стороны, Вайс намеревался убрать из экранизации множество элементов фэнтези, «чтобы сериал заинтересовал не только поклонников данного жанра». Сценаристы стремились расширить аудиторию шоу, дабы оно пришлось по вкусу и «матерям и игрокам НФЛ».

Расширенный хронометраж серии, изначально составлявший всего 39 минут, шоураннеры объяснили требованиями HBO и их собственными контрактными обязательствами. Так было отснято ещё 100 минут материала.

Напоследок один из присутствующих на встрече спросил, как сценаристы относились к критике со стороны поклонников саги. Вайс ответил, что они с коллегой не слушали фанатов, и пояснил, что не видит смысла учитывать реакции других людей. В то же время, он отметил, что его огорчили публикации о сериале в интернете.

Как Бениофф и Вайс звёзд с неба не хватали

Хотя к последним сезонам «Игры престолов» компетентность Бениоффа и Вайса вызывала всё больше сомнений, шоураннеров с радостью приветствовали в своей команде создатели «Звёздных войн» — Disney. Предполагалось, что творческий дуэт займётся разработкой сценария для следующей, не связанной с семьёй Скайуокеров трилогии (права на франшизу перешли к Disney в 2012 году, когда компания приобрела студию Джорджа Лукаса Lucasfilm).

Сделка Disney с Бениоффом и Вайсом планировалась ещё до окончания «Игры престолов». В феврале 2018 года сценаристы выпустили заявление, в котором выразили готовность начать работу над «Звёздными войнами» сразу после завершения текущего проекта.

Кадр из сериала «Игра престолов»

© kinopoisk.ru

В августе 2019-го Бениофф и Вайс покинули HBO и перешли на Netflix — сделку оценивали в $200 млн. В целом же за сотрудничество с ними тогда боролись четыре медиагиганта, включая Amazon и Disney. И до последнего времени тандем так или иначе собирался работать над продолжением космической саги.

«Мы любим «Звёздные войны». Когда Джордж Лукас создал их, он в некотором смысле создал и нас. Обсуждение франшизы с ним и командой, которая сейчас над ней работает, стало для нас самым волнующим моментом в жизни. Мы всегда будем в долгу перед сагой, которая изменила всё», — говорили Бениофф и Вайс.

Тем не менее, выяснилось, что даже на столь важный проект в загруженном расписании сценаристов просто не хватает времени.

«К сожалению, в сутках всего 24 часа, и мы почувствовали, что не сможем уделять должное внимание одновременно «Звёздным войнам» и нашим проектам для Netflix. Поэтому мы приняли непростое решение покинуть проект», — пояснили они.

Тем не менее, президент Lucasfilm Кейтлин Кеннеди всё же не теряет надежды на совместную работу с шоураннерами «Игры престолов». Она считает Бениоффа и Вайса одними из лучших авторов современности и готова начать сотрудничество, как только в плотном графике сценаристов найдётся окошко.

Старт новой трилогии был запланирован на 2022 год с последующими частями в 2024-м и 2026-м. Изменятся ли даты релизов после ухода Бениоффа и Вайса, пока не сообщается.