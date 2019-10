Драмеди о последствиях #MeToo, смертельная «Эпидемия» в России и возвращение кхала Дрого: семь новых сериалов ноября

В ноябре в гонку стриминговых сервисов вступают студия Disney и корпорация Apple. В начале месяца стартует показ сериала «Утреннее шоу» о закулисной жизни телеведущих с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Также в первых числах состоится релиз проектов «Видеть» о постапокалиптическом будущем и «Ради всего человечества» об альтернативной истории освоения космоса. Среди других премьер — новая экранизация произведений Филипа Пулмана «Тёмные начала», игровой сериал по вселенной «Звёздных войн», многосерийная киноадаптация книги Яны Вагнер «Вонгозеро» и новый проект М. Найта Шьямалана.

«Утреннее шоу» (The Morning Show). С 1 ноября на Apple TV+

С 1 ноября к гонке стриминговых сервисов присоединяется корпорация Apple. Сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом — главная ставка сервиса (в успехе проекта Apple, похоже, уверена, поскольку уже заказала второй сезон).

Повествование пойдёт о буднях телеведущих рейтинговой утренней программы. Спустя 15 лет успешной карьеры ведущего Митча Кесслера (Карелл) увольняют из-за обвинений в харассменте (как отмечают СМИ, на фоне движения #MeToo). Не слишком хорошо складываются дела и у коллеги Кесслера Алекс (Энистон) — на её место претендует амбициозная журналистка Брэдли Джексон (Уизерспун).

Постановкой сериала занималась лауреат премии «Эмми» Мими Ледер, в числе продюсеров — одна из шоураннеров «Мотеля Бейтсов» Керри Эрин. Сценарий проекта основан на книге американского журналиста Брайана Стелтера Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV.

«Видеть» (See). С 1 ноября на Apple TV+

Джейсон Момоа несколько раз упоминал, что хотел бы сменить амплуа брутального силача на другое — скажем, комедийного характера. Однако пока актёр продолжает вести кочевой образ жизни сродни тому, какой был у одного из его персонажей — Кхала Дрого. В сериале «Видеть» Момоа — по-прежнему мужественный и сильный. Но теперь слепой, как почти все герои.

Зрение для людей будущего — то, о чём лучше молчать. За разговоры о некогда присущем человечеству даре люди объявляются еретиками. Однажды в семье героя Момоа, кочевника по имени Баба Восс, рождаются двое зрячих детей. Их появление нарушает хрупкий мировой баланс, но даёт надежду человечеству.

Созданием сериала занимался автор лент «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс.

«Ради всего человечества» (For All Mankind). С 1 ноября на Apple TV+



Сериал по сценарию Рональда Мура (автора «Звёздного пути: Первого контакта») — фантазия на тему: «Как бы изменился мир, если бы космическая гонка между СССР и США не прекратилась».

Со слов Мура, замысел проекта родился из его беседы с бывшим астронавтом NASA Гарреттом Райзманом. В своём скрипте Мур предположил, что советский учёный и конструктор Сергей Королёв не умер на операционном столе и смог реализовать советскую программу освоения Луны.

«Тёмные начала» (His Dark Materials). С 4 ноября на HBO и с 5 ноября на «Амедиатеке»



В 2003 году BBC, ссылаясь на мнение примерно 750 тыс. человек, составила список 200 самых лучших британских романов. В нём между «Властелином колец» Толкина и «Гарри Поттером» Джоан Роулинг разместилась трилогия Филипа Пулмана «Тёмные начала».

По «Тёмным началам» были созданы аудиокнига, радиопостановка и театральная пьеса, а в 2007 году вышла киноадаптация тома «Северное сияние» под названием «Золотой компас». В ней сыграли Николь Кидман, Дэниел Крейг и Дакота Блю Ричардс.

Действие книг Пулмана разворачивается в волшебном мире, где уживаются теология, наука и магия. Там часть души каждого человека воплощена в виде говорящего животного — деймона, который сопровождает хозяина всю жизнь. Главной героине по имени Лира Белаква предстоит отправиться на поиски пропавшего друга и раскрыть заговор похитителей людей.

«Мандалорец» (The Mandalorian). С 12 ноября на Disney+



Сериал по вселенной «Звёздных войн» выходит на Disney+ аккурат в день запуска стримингового сервиса. Сценаристом и шоураннером проекта выступил постановщик «Железного человека» и фотореалистичного ремейка «Короля Льва» Джон Фавро. В одном из интервью Фавро отметил, что при работе над сценарием пытался выдержать масштаб первых фильмов саги, дабы «Мандалорец» получился похожим на них.

Хронология событий сериала охватывает период между шестым и седьмым эпизодами «Звёздных войн». Сюжет выстроен вокруг одного из мандалорцев — представителя касты наёмников. Герой живёт в отдалённом краю галактики, на который не распространяются законы Новой Республики.

Размаху голливудского блокбастера соответствует актёрский состав: кроме звезды «Игры престолов» Педро Паскаля в сериале задействованы Вернер Херцог и Ник Нолти.



«Эпидемия». С 14 ноября на ТНТ-PREMIER





В Москве наших дней вспыхивает эпидемия смертельного вируса: люди мгновенно подхватывают его воздушно-капельным или контактным путём, какое-то время бродят подобно зомби, а потом умирают. Герой Кирилла Кяро решает переждать угрозу на севере, у озера под названием Вонгозеро. Туда он отправится не один, а с соседями и семьёй (вернее, двумя — старой и новой).

Премьера восьмисерийного проекта состоялась ещё в апреле в Канне — на кинофестивале CannesSeries. Затем историю, снятую по бестселлеру писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», в урезанном формате (90-минутное полнометражное кино) показали и на ММКФ. Картина «Эпидемия. Вонгозеро» претендовала на приз за лучший фильм, но уступила проекту Фархата Шарипова «Тренинг личностного роста».

Срежиссировал сериал Павел Костомаров — лауреат Берлинского кинофестиваля за операторскую работу в ленте «Как я провёл этим летом».

© Кадр из фильма «Эпидемия» (2019)

«Прислуга» (Servant). С 28 ноября на Apple TV+

Детали сюжета нового проекта М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло») до сих пор не раскрываются. Известно, что герои сериала — супружеская пара, оплакивающая смерть ребёнка. По словам Шьямалана, чтобы справиться с горем, супруги прибегают к альтернативной медицине и заменяют малышку куклой. Всё становится ещё более странным, когда родители нанимают для дочери-куклы няню.

«Прислуга» знаменует возвращение Шьямалана на телевидение спустя три года после закрытия его предыдущего многосерийного проекта «Сосны». Главные роли в сериале исполнят британец Тоби Кеббелл («Варкрафт») и Лорен Эмброуз («Любовь и прочие обстоятельства»). Также в кадре появится Руперт Гринт, в основном известный по роли Рона Уизли в экранизациях «Гарри Поттера».