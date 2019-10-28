«Разносторонне одарённый человек»: режиссёр Дэвид Линч получил почётный «Оскар»

Американский режиссёр Дэвид Линч получил почётную премию «Оскар» за вклад в кинематограф. Вручение награды прошло в воскресенье, 27 октября, в рамках Governors Awards. Также в ходе церемонии премии получили режиссёр Лина Вертмюллер, актёр Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис. Специальная премия «Оскар» с перерывами вручается уже почти 70 лет. В разное время обладателями награды становились актёры Кирк Дуглас, Софи Лорен, Чарли Чаплин и Джеки Чан.

Американский кинематографист Дэвид Линч получил почётную премию «Оскар» за заслуги перед киноиндустрией. Награждение состоялось в ходе церемонии Governors Awards в воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе.

В этот день лауреатами почётного «Оскара» также стали режиссёр Лина Вертмюллер («Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе») и актёр Уэс Стьюди («Недруги»). Актриса Джина Дэвис («Турист поневоле») была удостоена награды имени Джина Хершолта — одного из председателей Академии кинематографических искусств и наук в период с 1945 по 1949 годы — за развитие дела гуманизма.

Линч, получая награду, сказал: «У вас очень интересный вкус».

Кинематографиста уже поздравили коллеги по цеху. Первыми — вручавшие приз звёзды сериала «Твин Пикс» Лора Дерн и Кайл Маклоклен.

«Дэвид (Линч. — RT) — по-настоящему разносторонне одарённый человек», — отметила Дерн.

Поздравила режиссёра и звезда «Синего Бархата», итальянская актриса Изабелла Росселлини, отметив, что «муза Дэвида — это загадка».

Эстет-сюрреалист

Двукратный лауреат Каннского кинофестиваля и трёхкратный номинант премии «Оскар», Дэвид Линч считается одним из важнейших режиссёров нынешней эпохи.

Он учился на художника, затем стал мультипликатором и постановщиком коротких анимационных этюдов, а потом получил грант на съёмки первого полного метра. В 1990-е Линч также создавал авторские рекламные ролики для модных домов, среди которых были Yves Saint Laurent и Calvin Klein. Его сюрреалистическая эстетика не оставила равнодушным и руководство модного дома Giorgio Armani.

Cюрреализм и символизм перекочевали в фильмы Линча. Важную роль в становлении мироощущения режиссёра стал его родной город Миссула, штат Монтана. Выдуманный Твин Пикс и город Ламбертон из «Синего бархата» — это отголоски детских впечатлений кинематографиста, выросшего в лесном американском городке.

Кадр из сериала «Твин Пикс» (1990)

© kinopoisk.ru

Некоторые мотивы в самобытном творчестве постановщика (насекомые, леса, провинциальные города, мерцающие шоссе, поющие женщины и красных шторы) время от времени повторяются. Существует теория, согласно которой картины Линча существуют в одной вселенной.

Особое внимание режиссёр уделяет музыкальной составляющей. Много лет он остаётся верен композитору Анджело Бадаламенти (именно Бадаламенти создал одну из самых узнаваемых мелодий для «Твин Пикса»). Постоянство Линч демонстрирует и в кастинге: часть актёров «Твин Пикса» перешла из «Синего бархата», а затем снялась в «Диких сердцем».

В общей сложности фильмография режиссёра насчитывает больше десяти фильмов. Помимо кинематографа Линч увлекается литературой и дизайном. Также он участвовал в нескольких музыкальных проектах. И по сей день Линч продолжает заниматься живописью — его работы нередко выставляются в музеях и арт-пространствах разных стран.

Почётный «Оскар»

Почётная награда Академии вручается с 23-й церемонии (1950 год), хотя ранее также существовали аналогичные премии под разными названиями. Количество лауреатов меняется из года в год, при этом премия присуждалась не всегда.

Почётный «Оскар» может быть вручён кинематографистам, которые не попадают ни под одну ежегодную номинацию (к примеру, хореографию), а также организациям и компаниям — среди лауреатов числятся 20th Century Fox, Eastman Kodak и другие корпорации, фонды и музеи.

Почётная премия является одной из трёх наград правления Американской киноакадемии (Governors Awards). Помимо неё в ходе церемонии Governors Awards могут вручаться памятная награда имени Ирвинга Тальберга (для продюсеров) и гуманитарная награда имени Джина Хершольта. В 2009 году правление объединило чествование всех лауреатов в данных номинациях в рамках торжественного ужина, при этом имена победителей известны заранее.

«Ежегодно вручая награды Governors Awards, Академия чествует людей, которые посвятили свою жизнь творчеству и внесли выдающийся вклад в киноиндустрию и не только», — отмечал президент киноакадемии Джон Бейли.

Лауреатов специальных премий награждают отдельно из-за необходимости соблюдения временных рамок основной церемонии вручения «Оскаров». Впрочем, и в ходе неё также упоминаются имена награждённых.

Интересно, что почётная награда — не всегда статуэтка. Это может быть пожизненное членство в Академии, медаль, диплом, памятная табличка, свиток или нечто другое. Форму каждой награды выбирает правление Академии.

Кадр из фильма «Дикие сердцем» (1990)

© kinopoisk.ru

В разные годы лауреатами почётного «Оскара» были такие актёры, как Гэри Купер, Кирк Дуглас, Софи Лорен, Чарльз Чаплин, Анджела Лэнсбери, Мэри Пикфорд и Джеки Чан. Четырежды награда доставалась Бобу Хоупу — актёру, комику, теле- и радиоведущему.

Премию также получали мультипликаторы — Уолт Дисней (трижды: за создание Микки Мауса, мультфильмы «Белоснежка и семь гномов» и «Фантазия») и Хаяо Миядзаки. Признания академии неоднократно добивались композиторы — в их числе Эннио Морриконе, Фред Астер и другие.

Среди режиссёров, удостоенных почётного «Оскара», — Микеланджело Антониони, Анджей Вайда, Жан-Люк Годар, Акира Куросава и Спайк Ли.