«Мужская истерика» и Валерий Сюткин под натиском коллег: в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

25 октября — третий день слепых прослушиваний в вокальном проекте «Голос». «Торги» за успешных участников среди наставников становятся ожесточённее, при этом как конкурсанты, так и члены жюри принимают весьма неожиданные решения. Музыканты снова экспериментируют с хитами разных жанров и эпох, однако наставники выдвигают всё более жёсткие требования. После триумфа Сергея Шнурова в прошлых выпусках популярность набирают остальные члены жюри. О том, как проходит набор в команды, — в материале RT.

На шоу «Голос» продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды. В отличие от версии для старшего поколения — проекта «Голос. 60+», здесь наставники руководят коллективами большего размера, а значит, больше времени уйдёт на то, чтобы заполнить все вакантные места.

Интерпретация песни We Will Rock You от Ирины Чуваковой с первых нот полюбилась Константину Меладзе, Полине Гагариной и Сергею Шнурову — позже и Валерий Сюткин решил не оставаться равнодушным. Меладзе заметил, что Полина Гагарина поёт почти так же хорошо, как конкурсантка, однако Чувакова предпочла занять место в команде Шнурова.

Даниил Королёв заинтересовал этнической композицией с элементами горлового пения «Когда молод был» троих членов жюри — на этот раз к коллегам не присоединился Валерий Сюткин. Королёв решил продолжить соревнования вместе с Константином Меладзе, который первым оценил его голос.

Свою нотку рока привнесла в проект Милана Рахманова. Полина Гагарина не смогла усидеть в кресле, слушая её версию песни Toxic, а по итогам выступления все наставники предложили Рахмановой место в своих командах.

«Я вас ждала. Я ради вас сюда пришла» — призналась Полина Гагарина.

Однако исполнительница выбрала Сергея Шнурова и рассказала, что любит веселиться в караоке, исполняя песни группы «Ленинград».

Максим Ларичев подавал заявки на участие каждый год, с первого сезона шоу. Для дебюта в проекте он выбрал кантри-композицию S.O.B., на которую очень живо отреагировали и зрители, и члены жюри — Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Участие в проекте Ларичев продолжил в составе команды Гагариной.

Владимир Коновалов нашёл рецепт успеха ещё в раннем детстве: «Надо просто заплакать, чтобы все тебе похлопали». Место в команде Валерия Сюткина ему обеспечила песня «Туманы». Сергей Шнуров отметил, что не нажал кнопку из желания уступить участника коллеге. А вот Константин Меладзе исполнение не оценил и даже назвал номер «мужской истерикой».

Представительница Киева Рената Штифель покорила всех четверых членов жюри композицией «Рiдна мати моя» — а зал встретил певицу продолжительной овацией, несмотря на то что она допустила небольшую ошибку при исполнении. «Вот, казалось бы, такая архаичная тема — а такое прочтение. Даже ваш срыв только на пользу», — прокомментировал выступление Валерий Сюткин. Штифель предпочла Константина Меладзе в качестве наставника.

Лиана Майстер представила песню Ich hob dich zifeel lieb (в переводе с Идиша — «Я просто так сильно тебя любил») сразу на двух языках, причём русский текст, как певица призналась после выступления, написала её мама. Валерию Сюткину даже показалось, что ему «из другого измерения» улыбнулась бабушка-одесситка, и он с радостью принял Майстер в свою команду.

17-летняя Эмили Купер пришла на шоу вслед за младшей сестрой, которая участвовала в проекте «Голос. Дети». Она исполнила минорное переложение песни Every Breath You Take. В следующем этапе шоу юная певица выступит под руководством Полины Гагариной.

Конечно, не все музыканты продолжат участие в соревновании. Эдуарду Дзюбе с песней Муслима Магомаева «Твои следы» не нашлось места в командах наставников. Валерий Сюткин сравнил выступление с фигурным катанием: по его мнению, Дзюба идеально исполнил обязательную программу, однако произвольной у него нет. Константин Меладзе отметил, что песня плохо сочетается с образом и возрастом 23-летнего исполнителя.

Наталья Светлова повторила композицию «Мне нравится, что вы больны не мной», известную по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — причём как вокальную, так и гитарную партию. Наставники в целом позитивно оценили исполнение, но не увидели перспектив для певицы в проекте.

Александру Новичкову, который спел хит американской группы Maroon 5 — This Love — также не посчастливилось продолжить участие в шоу.

«Её пели такое количество раз, эту песню, и практически никому не удавалось это сделать по-настоящему круто», — отметила Полина Гагарина.

Не вызвала восторга у наставников и Mambo Italiano в интерпретации Валентина Лакодина. Гагарина особенно рассчитывала на то, что в свою команду конкурсанта пригласит Валерий Сюткин.

«Музыка — язык чувств. Если чувство не пришло — я не буду жать, как бы вы на меня ни давили», — прокомментировал своё решение Сюткин.

Константин Меладзе предположил, что Лакодину было сложно совмещать пение и игру на контрабасе.