«Думала, что буду певицей»: Любовь Аксёнова о музыкальной карьере, работе с Денисом Шведовым и голодании ради роли

Стриминговый сервис START начал показ второго сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксёновой в одной из главных ролей. В эксклюзивном интервью RT актриса рассказала о работе над проектом, впечатлении от сотрудничества с Денисом Шведовым на съёмочной площадке, а также о том, как голодала ради роли Яны. Кроме того, Аксёнова призналась, что хотела бы начать музыкальную карьеру, и объяснила, почему завидует актёру Александру Петрову.

— Выходит второй сезон сериала «Бывшие», в котором вы исполнили главную роль. Когда вы узнали, что проект продлили, обрадовались или подумали: «Ну, нет, я эту историю уже отжила и хочу двигаться дальше»?

— Только сейчас поняла, что прошло уже полтора года! Конечно, я была рада, что видеосервис приступает ко второму сезону. Помню, как только узнала, ещё не прочитав сценарий, стала воображать и размышлять, как дальше будет разворачиваться история — ведь второй сезон наверняка ещё насыщеннее.

— Не было ли вам морально тяжело работать над этим проектом? Тема всё же не самая позитивная — зависимости. Сталкивались ли вы с чем-то похожим в реальной жизни?

— В наше время это не какая-то диковинка — увидеть человека под тем или иным веществом. Сталкивалась, конечно — видела. Что-то мне рассказывали, что-то приходилось искать во время подготовки. Наркотики — это уже проявление конфликта, который находится глубже. Я старалась обращать внимание на другие моменты: скорее, искала ответы на вопрос, что ищет Яна, зачем ей это.

Сложно осуждать, когда видишь, что даже самыми раздражающими поступками люди ищут ответ на очень простые вопросы, ищут счастья и любви.

— Какой совет вы могли бы дать своей героине? Как посоветовали бы ей выстроить свою жизнь?

— Я думала на эту тему. Ничего бы ей не советовала — она сама может посоветовать мне. Яна знает, чего хочет от жизни, и уверена в себе... Я влюблена в неё.

— Вы с Денисом Шведовым, наверное, сдружились ещё во времена «Мажора». Обрадовались, что вновь попали в один проект — ещё и на два сезона? Как с ним работается на одной площадке?

— Как раз на съёмочной площадке «Мажора» мы с Денисом ещё не плотно общались. Совместных сцен было немного, поэтому встречались редко.

В один из съёмочных дней он мне сказал, что у него проект, на который ищут девочку. Спросил, может быть, меня посоветовать, дать мой номер или телефон моего агента. Я, конечно, согласилась. Мне прислали сценарий — и вот я здесь. А уже на площадке первого сезона «Бывших» мы, конечно, подружились — здесь без вариантов!

Во-первых, Денис абсолютно замечательный. Он потрясающий актёр и человек: коммуникабельный и открытый, с ним легко. Денис не будет пытаться поставить тебя в неловкое положение. Ты точно знаешь, что можешь ему довериться. Для меня важно ощущать, что можно довериться партнёру.

© Кадр из сериала «Бывшие» (2016)

— В одном из интервью Денис говорил, что вы с ним перед съёмками второго сезона «несколько раз встречались c творческой группой, вносили свои предложения». Какие предложения внесли вы?

— Мы много времени провели с Денисом, авторами и продюсерами в разборе. Кино или сериалы — это всегда коллективное творчество. Один из существенных моментов, за который я выступала, это выбор: Яна веселится или всё-таки грустит? Я уверена, что Яна переживает определённую травму, ей больно. На этом мы и сфокусировались.

— Как изменился второй сезон по сравнению с первым?

— По моим ощущениям, во втором сезоне стало больше экшена. Но вот мы недавно были на радио, я поделилась ощущениями, а Денис сказал: «Похоже, что во всём экшене участвовала ты, потому что у меня его не было».

Под «экшеном» я подразумеваю разнообразие ситуаций и активностей в истории — драки, погони, стрельба. В этом было интересно принимать участие и, думаю, это будет очень интересно смотреть зрителю.

— Перед съёмками первого сезона вы месяц голодали. Что вам пришлось сделать с собой ради второго сезона?

— Это условное голодание — жидкое питание. То есть, ты пьёшь соки, воду, травяной чай с мёдом, не ешь грубую пищу. В этот раз было ровно то же самое, и мне кажется, этого уже достаточно.

— Для одного своего фильма вы научились ездить на мотоцикле и играть на фортепиано. Вам когда-нибудь приходилось осваивать что-то необычное для роли?

— Я стараюсь для каждой роли делать поступки мне не свойственные и учиться новому. В обычной жизни я вряд ли бы пошла учиться ездить на мотоцикле. А здесь мне дали большой мотоцикл, который я еле-еле могла держать, и… я поехала.

Даже поголодать для меня — непросто. Я обожаю есть! Для меня это каждый раз вызов и очень кропотливая работа.

— Знаю, вы любите петь. Не думали о музыкальной карьере?

—Как сказать. Изначально я думала, что буду певицей, а не актрисой.

Я с большим уважением смотрю, например, на Сабину Ахмедову. Это прекрасно, когда актёр такой разный, может спеть или станцевать. Если я найду музыканта, с которым мы будем душа в душу, и он будет понимать мои музыкальные предпочтения, то я с радостью продолжу развиваться в этом направлении.

— А если объединить музыкальные предпочтения и актёрские навыки и, например, сняться в мюзикле…

— Идеальный вариант.

— У вас ведь был такой опыт — сериал «Кукушечка» Григория Константинопольского?

— Да. Но, к сожалению, там не мой голос. Изначально я записывала все песни. Продюсеры приняли такое решение, я была не против.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Вы говорили, что в современном кино не хватает актёров, «привносящих свою сущность в персонажа», и сами вы тоже к этому стремитесь. А бывает такое, что вы, наоборот, что-то заимствуете у своих героинь?

— Мне кажется, что кино — это пространство образования. Я вижу, как можно себя вести в той или иной ситуации.

Я, как Люба Аксёнова, очень многое позаимствовала из фильмов и у моих персонажей в том числе. Я примеряю на себя разные роли. И это нормально, когда ты влияешь на что-то, а оно влияет на тебя. Движение идёт с двух сторон.

— У некоторых актёров есть режиссёры, с которыми они готовы работать на любых условиях, иногда даже не читая сценария...

— Мне, например, нравится то, что делает Кристофер Нолан. Я бы не отказалась с ним поработать (улыбается. — RT).

— А из российских постановщиков?

— С Виктором Шамировым. Я бы хотела ещё раз с Петром Бусловым поработать — он один из моих любимых режиссёров. С Андреем Звягинцевым, Анной Меликян, Борисом Хлебниковым… вообще список большой, всех называть не буду.

— Для некоторых ваших коллег (к примеру, для Александра Петрова) профессиональная цель — «Оскар». А у вас есть такие амбиции?

— Похожих нет. Отчасти я даже завидую Саше, потому что у него есть чёткая цель.

Моя цель, скорее, больше сосредоточена на самой работе. Мне нравится быть в процессе, осваивать мастерство, наполнять персонажей, оживлять их, развивать их и развиваться самой. И если мой труд будет резонировать и находить отклик в сердцах зрителей — это одна из лучших наград.