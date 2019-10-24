Ирландский гангстер и человек-ракета: кто может составить конкуренцию Ди Каприо в борьбе за «Оскар» в 2020 году

Американские киностудии представили кандидатов на соискание премии «Оскар». За победу в номинации «Лучшая мужская роль» будут бороться Леонардо Ди Каприо, Роберт Паттинсон, Мэттью Риз и Джонатан Прайс. СМИ полагают, что к ним также могут присоединиться Мэтт Дэймон или Кристиан Бэйл. На награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» могут рассчитывать Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Уиллем Дефо и Том Хэнкс.

Киностудия Sony Pictures выдвинула Леонардо Ди Каприо на соискание премии «Оскар — 2020» за главную мужскую роль в картине Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

Как сообщает IndieWire, также среди претендентов на награду Американской киноакадемии — актёр Мэттью Риз. Он может получить статуэтку за роль в картине Мариэль Хеллер «Прекрасный день по соседству». Своего кандидата выдвинула и киностудия A24 — на премию в категории «Лучшая мужская роль» будет претендовать сыгравший в нуаре Роберта Эггерса «Маяк» Роберт Паттинсон.

Премия в этой номинации может достаться и британцу Джонатану Прайсу, сыгравшему папу римского Франциска в ленте «Два папы». Его кандидатуру предложило руководство стриминговой платформы Netflix.

В начале недели издание Variety упоминало, что представители студий Walt Disney и 20th Century Fox выдвинули в качестве кандидатов на премию исполнителей главных ролей в фильме «Ford против Ferrari» Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла.

Поборется за «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»). В IndieWire полагают, что в этой номинации у Питта, сыгравшего дублёра персонажа Ди Каприо, больше шансов на премию Американской киноакадемии. При этом сам Питт не так давно в интервью Entertainment Weekly заявил, что лично участвовать в борьбе за «Оскар» в текущем наградном сезоне не станет.

© Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019)

Кроме Питта в числе претендентов на «Оскар» во «второплановой» категории оказались Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дефо («Маяк») и Энтони Хопкинс («Два папы»).

Кто ещё может побороться за «Оскар»

Впрочем, далеко не факт, что все перечисленные выше фамилии перейдут в список номинантов (он будет опубликован в январе 2020 года). Попасть туда могут другие — пока что не объявленные лица.

Пожалуй, наиболее очевидным претендентом на статуэтку за главную мужскую роль является Хоакин Феникс. Вольная адаптация комиксов вселенной DC о происхождении одного из главных противников Бэтмена, картина «Джокер» Тодда Филлипса, уже завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля.

На руку Фениксу может сыграть и тот факт, что для роли он проделал (традиционно) масштабную работу: актёр сбросил больше 20 кг, прочитал массу книг о психологических расстройствах и, наконец, выдумал пресловутый смех Джокера. Всё это, по его словам, в итоге сказалось на его психике.

© Кадр из фильма «Боль и слава» (2019)

Между тем, актёр безукоризненно воплощает образ человека с ментальным расстройством не в первый раз: ранее вышли «Мастер» Пола Томаса Андерсона и лента Линн Рэмси «Тебя здесь никогда не было». Возможно, именно «Джокер» принесёт актёру заветную статуэтку.

Среди претендентов на «Оскар», скорее всего, окажется и испанец Антонио Бандерас. В этом году за роль опустошённого, надломленного кинорежиссёра в картине Педро Альмодовара «Боль и слава» Бандерас уже получил главный приз Каннского кинофестиваля.

Завсегдатай всевозможных кинофестивалей, Бандерас ещё ни разу не был номинирован на премию Американской киноакадемии. И это, среди прочего, говорит в пользу испанского актёра.

По мнению зарубежных критиков, номинацию на «Оскар» может получить Роберт Де Ниро за роль киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец в экранизации бестселлера Чарльза Брэндта «Я слышал, ты красишь дома».

С высокой вероятностью, картина Мартина Скорсезе «Ирландец» будет претендовать на приз в категории «лучший фильм», и Де Ниро окажется в центре внимания. Кроме того, факт воссоединения режиссёра и актёра, как в случае с Альмодоваром и Бандерасом, также должен помочь Де Ниро.

© Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Среди претендентов на премию Американской киноакадемии рискует оказаться и Адам Драйвер, сыгравший театрального режиссёра Чарли в ленте Ноа Баумбаха «Брачная история». Критики в целом оценивают картину очень позитивно — некоторые даже предполагают, что «Брачная история» повторит успех ленты «Крамер против Крамера», которая забрала пять «Оскаров» разом.

Эксперты отмечали широкий спектр эмоций, которые Драйвер демонстрирует в кадре, и вспоминают, что на кинофестивале в Лондоне публика наградила овацией в том числе и сольный эпизод актёра, в котором он исполняет песню «Being Alive».

Не исключено, что на «Оскар» могут выдвинуть и британца Тэрона Эджертона, сыгравшего в байопике про Элтона Джона «Рокетмен». По сути, Эджертон идёт к награде уже проторенным путём, который в прошлом году привёл к «Оскару» Рами Малека (речь идёт о роли Фредди Меркьюри в ленте «Богемская рапсодия»).

Впрочем, есть вероятность, что пресыщенность кинематографа историями о судьбах культовых музыкантов и их восхождении на музыкальный Олимп возымеет обратный эффект.