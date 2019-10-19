Шнуров против всех и «аналоговые артисты»: чем запомнился второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос»

В эфире Первого канала идут слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос». Наставники продолжают поиски лучших тембров и диапазонов, а их команды пока не сформированы даже наполовину. Новый выпуск стал урожайным для Полины Гагариной и Сергея Шнурова, который так самозабвенно боролся за каждого выступающего, что заставил коллег поволноваться. В командах Валерия Сюткина и Константина Меладзе прибавилось лишь по одному участнику. Кроме того, наставники раскрывают секреты мастерства и делятся своими взглядами на сегодняшнюю музыку. Подробнее о самых ярких моментах выпуска — в материале RT.

18 октября в эфире Первого канала вышел второй выпуск восьмого сезона шоу «Голос». Наставники ещё только начинают заполнять места в своих командах, то есть, по замечанию Дмитрия Нагиева, «четверо ныряльщиков продолжают своё погружение в глубины таланта».

Классический вокал Рината Альбикова на примере итальянских композиций Torna a Surriento и Luna mezz'o mare обеспечил участнику место в команде Полины Гагариной. Его кандидатуру также одобрил Сергей Шнуров, а вот Константин Меладзе припомнил, что в прошлом сезоне с одной из этих песен выступал его подопечный из Италии, и добавил, что композиция ему «поднадоела». Этот факт не мог оставить без внимания Сергей Шнуров, который нелестно отозвался о собственных сочинениях композитора: «Бывает, зайдёшь в караоке выпить, посидеть спокойно в тишине — так нет же, песня Меладзе (звучит. — RT)», — прокомментировал музыкант.

Голос Ива Набиева, представившего хит California Dreamin', очаровал Сергея Шнурова и Константина Меладзе с первых нот, а вскоре к сцене повернулись все наставники. Полина Гагарина пообещала певцу не мешать его творческому развитию и сделать дуэт. Меладзе признал, что Набиева нечему научить, и намекнул, что тому не хватает продюсера. Валерий Сюткин предложил обеспечить певцу мотивацию, а Сергей Шнуров оформил свою «предвыборную кампанию» кратко: «Среди всех представленных я лучший». И оказалось, что Набиев пришёл на проект именно к последнему.

Анастасии Юст, которая исполнила песню «Эхо любви» на стихи Роберта Рождественского, улыбнулась удача в лице трёх наставников: Шнурова, Сюткина и Меладзе. В итоге ожесточённой юмористической перебранки наставников вокалистка решила пополнить команду Валерия Сюткитна.

Сергей Шнуров вновь не сдержал эмоций. «Кому-то нравится хрусталь, кому-то нравится песок, который сыпется уже», — сыронизировал он.

«Хрусталь — это моё древнее прозвище, чтоб вы знали», — парировал Сюткин.

Дмитрий Нагиев, следивший за перебранкой музыкантов, счёл, что нелишним будет выпустить книгу с цитатами наставников.

Антону Токареву с песней Leave a Light On зрители аплодировали стоя. В свою команду его забрал Сергей Шнуров (участник выбирал между экс-лидером «Ленинграда» и Полиной Гагариной). Исполнение высоко оценил и Дмитрий Нагиев.

«Проникновенно, трогательно, со вкусом», — сказал ведущий.

27-летний Станислав Мошкин, по собственному признанию, «страшен в своей импровизации». Его интерпретация песни Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» заставила Сергея Шнурова буквально барабанить по красной кнопке и приглянулась также Валерию Сюткину и Полине Гагариной. Участник выбрал себе в наставники Шнурова.

Одной из самых юных участниц проекта стала 17-летняя Алана Чочиева. Начинающая певица совсем недавно окончила школу. Для проекта она выбрала песню Стиви Уандера и Арианы Гранде Faith, которая ранее звучала в мультфильме «Зверопой».

Алана стала второй участницей данного выпуска, чьё выступление одобрили все члены жюри (хотя за Валерия Сюткина, который помедлил с реакцией на выступление, кнопку нажал Сергей Шнуров).

Чочиева решила продолжить участие под руководством Полины Гагариной. Наставница призналась, что новая подопечная обладает лучшей тесситурой, чем она сама (этот музыкальный термин относится к высоте звуков и диапазону голоса артиста).

Ива Тодорова приехала на «Голос» из столицы Болгарии — Софии. Песня Back To Black также обеспечила ей место в команде Полины Гагариной.

Аскер Бербеков стал единственным новым участником команды Константина Меладзе. Мэтр поделился своим методом отбора подопечных: он ориентируется на правильное исполнение нескольких нот, которые позволяют составить представление о возможностях вокалистов.

Конечно же, ряд конкурсантов выбыл из соревнования — однако и их выступления заслужили в целом позитивный отклик наставников.

Врач-фониатр (специалист по лечению голосовых связок) Екатерина Осипенко привыкла обеспечивать идеальный звук для других артистов, однако мечтала петь с детства. Её голос недостаточно впечатлил жюри, однако Полина Гагарина и Сергей Шнуров сразу узнали своего врача — для певцов талант Осипенко стал полной неожиданностью.

Вадим Изофатов особенно был рад возможности выступить с оркестром программы. Хотя он не получил возможности продолжить участие в проекте, Валерий Сюткин заверил исполнителя, что был бы не против подобного участника в команде — однако композицию необходимо исполнять на более высоких нотах.

Не повезло Юлии Мандрико, которой удалось очень точно воссоздать песню Селин Дион The Power of Love.

Равнодушными наставников оставила и композиция «Болен тобой» в исполнении Андрея Запецкого. Константин Меладзе подчеркнул, что на проекте самое место «аномальным людям», которые привносят в песни собственное видение, выходя из зоны комфорта.

«Нам нужны аналоговые артисты. Те, у кого нет аналога, понимаете? Не цифровые, которые точно уже выверены, всё аккуратненько», — поддержал коллегу Валерий Сюткин.