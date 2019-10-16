Национальный недобор: выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и об изменении правил участия в этом отборе. Теперь на песенный конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым. По словам руководства телеканала СТБ, к такому решению вещатель пришёл после «прошлогоднего финала». Вероятно, речь идёт о скандале с участием певицы Maruv: во время отбора жюри смутили её гастроли в России, а после победы она отказалась представлять страну на Евровидении из-за «кабальных условий» контракта. Такое же решение приняли остальные артисты, занявшие призовые места.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и украинский телеканал СТБ объявили о начале отбора претендентов на участие в Евровидении-2020.

Как отмечает пресс-служба организации, в этом году правила участия в самом наборе претерпели серьёзные изменения. В частности, в них внесены условия «об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре» (напомним, что согласно постановлению Верховной рады, «государством-агрессором» на Украине признаётся Россия).

«Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует это делать и не анонсирует её во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины», — говорится в заявлении НОТУ.

Генеральный директор Национальной телекомпании Зураб Аласания объясняет это решение особым статусом Евровидения: конкурс в числе прочего позволяет презентовать свою страну миру.

«Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене», — полагает он.

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук отмечает, что решению вещателя предшествовали вполне конкретные события.

«После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами из НОТУ мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание», — заявила Семчук.

Maruv и всеобщий бойкот

По всей видимости, под «прошлогодним финалом» Семчук подразумевает скандал вокруг украинской певицы Maruv, ставшей победительницей национального отбора на Евровидении-2019. Тогда Maruv раскритиковали за то, что была на гастролях в России и общается на русском языке.

MARUV на музыкально-гастрономическом фестивале "Бургер фест" в парке Горького в Москве, 27 июля 2019 год

© Виталий Белоусов/РИА Новости

25 февраля стало известно, что Maruv не поедет на конкурс. Занявшая второе место на национальном отборе группа Freedom Jazz также отказалась представлять страну на музыкальном состязании. Ехать в Израиль отказался и коллектив Kazka. Артисты пояснили, что их миссия заключается в том, чтобы объединять людей, а не сеять раздор. Члены коллектива Brunettes Shoot Blondes, занявшие четвёртое место в национальном отборе, заранее предупредили, что не намерены представлять Украину на конкурсе, если им предложат.

Однако до этого не дошло: 27 февраля НОТУ объявила, что Украина не станет отправлять своего представителя на Евровидение-2019. Тогда же организация опубликовала список требований к артистам, представляющим страну на песенном конкурсе. Среди прочего представителям Украины запрещалось приезжать на гастроли в Россию с момента подписания договора и до истечения трёх месяцев после завершения конкурса.

Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году. Сергей Лазарев занял третье место.

Санкции для детей

В июле НОТУ уже запретила музыкантам, побывавшим на гастролях в России после 1 января 2014 года, участвовать в другом Евровидении — детском.

В постановлении организации говорилось, что пытающийся скрыть сведения о выступлениях в «стране-агрессоре» участник национального отбора может быть снят с него на любом этапе. В НОТУ также пояснили, что организационный комитет имеет право отказать в участии в отборе, прекратить участие музыканта в отборе на конкурс, а также отменить результаты отборочного тура, если выяснится, что артист планировал выступление, выступает или ранее гастролировал в «государстве-агрессоре».

По информации СМИ, такие меры были приняты как раз в связи с инцидентом на национальном отборе на взрослое Евровидение.