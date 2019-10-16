Как важно быть серьёзным: тест RT по текстам Оскара Уайльда

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16 октября 1854 года в Дублине родился поэт, драматург, прозаик Оскар Уайльд. Он был не только известнейшим литератором Викторианской эпохи, но и одной из главных фигур эстетизма — движения, популярного в Великобритании в тот период. Несмотря на трагическую судьбу, он остался в истории как автор остроумных, полных парадоксального юмора произведений, многие из которых разобраны на цитаты и афоризмы. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы знаете произведения и высказывания Уайльда.
Как важно быть серьёзным: тест RT по текстам Оскара Уайльда
  • Оскар Уайльд
  • globallookpress.com
  • © Stapleton Historical Collection

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