Как важно быть серьёзным: тест RT по текстам Оскара Уайльда
16 октября 1854 года в Дублине родился поэт, драматург, прозаик Оскар Уайльд. Он был не только известнейшим литератором Викторианской эпохи, но и одной из главных фигур эстетизма — движения, популярного в Великобритании в тот период. Несмотря на трагическую судьбу, он остался в истории как автор остроумных, полных парадоксального юмора произведений, многие из которых разобраны на цитаты и афоризмы. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы знаете произведения и высказывания Уайльда.
- Оскар Уайльд
- globallookpress.com
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